Первый или Тихоокеанский Хайвей — это одна из самых ярких достопримечательностей Западного побережья Соединённых Штатов.
Калифорнийская автодорога, которая совершенно заслуженно считается самой красивой во всей стране, да и, наверное, на всем континенте.
Она подарит вам массу неизгладимых впечатлений, ярких эмоций и, конечно, гигабайты фотографий и видео. Это то место, куда хочется возвращаться снова и снова…
Описание тура
Двухдневная экскурсия весьма насыщенна и включает в себя поездку на автомобиле вдоль Тихого океана от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско с остановками в самых красивых и интересных местах, где можно полюбоваться видами, от которых просто захватывает дух. Такая разная Калифорния Как только мегаполис с шумными дорогами и высокими домами останется где-то позади, вы окажетесь в полной власти тихоокеанского побережья. Вас ждут горные серпантины и лежбища морских слонов, крутые скалы и великолепные морские пейзажи. Местами вы увидите красоту совсем не южную, а даже суровую — с переливающимися пустынными холмами и деревьями, которые растут, низко приклоняясь к земле из-за сильных ветров, дующих с океана. Именно здесь вы в очередной раз убедитесь, что Калифорния — это отдельная планета, где в разных частях совершенно разный климат и природа. Наш путь будет пролегать через знаменитый Bixby Bridge — один из самых высоких железобетонных однопролётных мостов в мире и один из самых фотографируемых мостов в Калифорнии! По пути мы будем заезжать в очень красивые и уютные города. Санта-Барбара Начнём со знакомого по одноимённому сериалу города Санта-Барбара. Здесь вы ознакомитесь с историческим центром города, остановитесь у здания городского суда, которое является основным памятником возрождённому испанскому колониальному стилю. С его обзорной площадки перед вами откроется один из лучших видов на город. Затем вы прогуляетесь по элегантной туристической улице Стейт, которая упирается прямо в знаменитую пристань «Стернс», построенную уже более 130-ти лет назад. Затем мы поднимемся в горы и окажемся в долине Санта-Инез, знаменитой своими виноградниками. Там вы посетите живописнейшие винодельни и попробуете настоящие калифорнийские вина. Город Солванг Двигаясь дальше по шоссе номер один, уйдём немного в сторону, чтобы увидеть очередную «другую» Калифоннию — красивый и уютный городок Солванг. Это настоящая частичка Дании, находящаяся прямо посреди калифорнийских холмов. Солванг был основан в 1911 году группой датчан, которые иммигрировали в Калифорнию и основали здесь свою колонию. Весь город выглядит немного игрушечным, таким очень аккуратным и уютным. На ночь вы приедете в прибрежный городок Камбрия. Город Монтерей Наше путешествие продолжится посещением бывшей столицы Калифорнии — города Монтерей. Прогуляемся по его знаменитой улице «Консервный ряд» и набережной вдоль бульвара Оушн Вью, наслаждаясь белоснежными пляжами и бирюзовой водой. На пирсе береговой охраны Coast Guard Pier можно понаблюдать за морскими львами, устроившими свои лежбища на прибрежных скалах. Город Кармел Далее отправимся в не менее красочный городок Кармел, также расположившийся на берегу океана. Здесь буквально веет творчеством, искусством и созиданием. Неудивительно! Половина жителей — поэты и художники. Почти на каждом шагу встречаются картинные галереи, антикварные лавки, музыкальные салоны. Вечером вы приедете в Сан-Франциско. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лос-Анджелес
- Санта-Барбара
- Долина Санта-Инез
- Солванг
- Камбрия
- Биг Сур
- Монтерей
- Кармел
- Сан-Франциско
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Отель
- Винные дегустации
- Билеты в замок Херста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- По желанию и за дополнительную плату на следующий день возможна экскурсия по Сан-Франциско и трансфер обратно в Лос-Анджелес
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
