Двухдневная экскурсия весьма насыщенна и включает в себя поездку на автомобиле вдоль Тихого океана от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско с остановками в самых красивых и интересных местах, где можно полюбоваться видами, от которых просто захватывает дух. Такая разная Калифорния Как только мегаполис с шумными дорогами и высокими домами останется где-то позади, вы окажетесь в полной власти тихоокеанского побережья. Вас ждут горные серпантины и лежбища морских слонов, крутые скалы и великолепные морские пейзажи. Местами вы увидите красоту совсем не южную, а даже суровую — с переливающимися пустынными холмами и деревьями, которые растут, низко приклоняясь к земле из-за сильных ветров, дующих с океана. Именно здесь вы в очередной раз убедитесь, что Калифорния — это отдельная планета, где в разных частях совершенно разный климат и природа. Наш путь будет пролегать через знаменитый Bixby Bridge — один из самых высоких железобетонных однопролётных мостов в мире и один из самых фотографируемых мостов в Калифорнии! По пути мы будем заезжать в очень красивые и уютные города. Санта-Барбара Начнём со знакомого по одноимённому сериалу города Санта-Барбара. Здесь вы ознакомитесь с историческим центром города, остановитесь у здания городского суда, которое является основным памятником возрождённому испанскому колониальному стилю. С его обзорной площадки перед вами откроется один из лучших видов на город. Затем вы прогуляетесь по элегантной туристической улице Стейт, которая упирается прямо в знаменитую пристань «Стернс», построенную уже более 130-ти лет назад. Затем мы поднимемся в горы и окажемся в долине Санта-Инез, знаменитой своими виноградниками. Там вы посетите живописнейшие винодельни и попробуете настоящие калифорнийские вина. Город Солванг Двигаясь дальше по шоссе номер один, уйдём немного в сторону, чтобы увидеть очередную «другую» Калифоннию — красивый и уютный городок Солванг. Это настоящая частичка Дании, находящаяся прямо посреди калифорнийских холмов. Солванг был основан в 1911 году группой датчан, которые иммигрировали в Калифорнию и основали здесь свою колонию. Весь город выглядит немного игрушечным, таким очень аккуратным и уютным. На ночь вы приедете в прибрежный городок Камбрия. Город Монтерей Наше путешествие продолжится посещением бывшей столицы Калифорнии — города Монтерей. Прогуляемся по его знаменитой улице «Консервный ряд» и набережной вдоль бульвара Оушн Вью, наслаждаясь белоснежными пляжами и бирюзовой водой. На пирсе береговой охраны Coast Guard Pier можно понаблюдать за морскими львами, устроившими свои лежбища на прибрежных скалах. Город Кармел Далее отправимся в не менее красочный городок Кармел, также расположившийся на берегу океана. Здесь буквально веет творчеством, искусством и созиданием. Неудивительно! Половина жителей — поэты и художники. Почти на каждом шагу встречаются картинные галереи, антикварные лавки, музыкальные салоны. Вечером вы приедете в Сан-Франциско. Важная информация:

По желанию и за дополнительную плату на следующий день возможна экскурсия по Сан-Франциско и трансфер обратно в Лос-Анджелес.