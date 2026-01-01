Описание тура
Добро пожаловать в Соединённые Штаты Америки! Тур Лучшее на Западе Сша включает потрясающие национальные парки, одни из самых захватывающих городов мира. Блестящий Лос-Анджелес с великолепными пляжами, сказочный Лас-Вегас, жемчужина западного побережья - Сан-Франциско.
Программа тура по дням
Лос-Анджелес
Приземление в городе Ангелов. В течение этих дней будем изучать город, который ассоциируется с киноиндустрией, красной дорожкой и кинозвездами.
Тихоокеанская дорога
Едем покорять Сан-Франциско, в программе - известный во всем мире мост Золотые ворота, тюрьма Алькатрас и многое другое.
Сан-Франциско
Едем покорять Сан-Франциско, в программе - известный во всем мире мост Золотые ворота, тюрьма Алькатрас и многое другое.
Йосемити парк
Йосемити знаменит своими горами, лесами, озерами, лугами, водопадами и панорамными видами.
Секвойя парк
Увидим своими глазами гигантские секвойи, которым нет равных во всем мире по величине.
Долина Смерти
Посещение самого загадочного парка страны: одно только название волнует воображение и вызывает леденящий холод в сердце.
Зион парк
Парк знаменит своими живописными каньонами при виде которых захватывает дух. Проедем по дороге scenic road.
Брайс каньон - Подкова
Брайс Каньон поражает воображение любого человека своей красотой: нереальная цветовая гамма, включающая в себя несколько теплых оттенков.
В Вэтэрхол каньон у нас будет прекрасная возможность прогуляться среди сказочно красивых песчаных скал по узким расщелинам, между которыми проникает свет и придает этим местам атмосферу загадочности.
Подкова - это удивительно красивый изгиб реки Колорадо: здесь сможем запечатлеть закат
Каньон Антилопы, Гранд Каньон, Дамба Гувера
Возвращение в Лос-Анджелес. Свободный день.
Лас-Вегас
Нас встречает Лас-Вегас, мекка азарта, праздника, развлечений. Мы увидим главную улицу города из окна шикарного лимузина, сыграем в казино. Самые смелые из нас смогут прокатиться на аттракционах Страстосфера.
Также Лас-Вегас предлагает впечатляющую вертолетную экскурсию над Гранд Каньоном.
Лос-Анджелес
Трансфер в аэропорт. Возвращение домой
Что включено
- Сопровождающий на маршруте
- Трансфер а/п - отель - а/п
- Проживание в отелях (размещение 2 человека, отдельные кровати)
- Завтраки частично включены
- Все переезды на автомобиле
- Топливо
- Полная страховка автомобиля
- Оплата паркинга
- Плата за въезд в национальные парки
- Плата за проезд мостов
- Платные дороги
- Экскурсия по острову Алькатрас
- Входной билет в каньон Антилопы
- Питьевая вода для каждого участника на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет от 1200 Usd (дом - Лос-Анджелес - дом)
- Медицинская страховка
- Питание (1000-1500 Usd)
- Доплата за 1 размещение
- Алкогольные напитки
- Виза под ключ 35 тыс рублей (собеседование в Казахстане)
- Все, что не прописано в разделе Включено в стоимость тура