За 15 дней проедем 5000 км, посетим 4 штата, посмотрим огромное количество топовых локаций
Описание тура

Добро пожаловать в Соединённые Штаты Америки! Тур Лучшее на Западе Сша включает потрясающие национальные парки, одни из самых захватывающих городов мира. Блестящий Лос-Анджелес с великолепными пляжами, сказочный Лас-Вегас, жемчужина западного побережья - Сан-Франциско.

Программа тура по дням

1 день

Лос-Анджелес

Приземление в городе Ангелов. В течение этих дней будем изучать город, который ассоциируется с киноиндустрией, красной дорожкой и кинозвездами.

2 день

3 день

Тихоокеанская дорога

Едем покорять Сан-Франциско, в программе - известный во всем мире мост Золотые ворота, тюрьма Алькатрас и многое другое.

4 день

Сан-Франциско

Едем покорять Сан-Франциско, в программе - известный во всем мире мост Золотые ворота, тюрьма Алькатрас и многое другое.

5 день

6 день

Йосемити парк

Йосемити знаменит своими горами, лесами, озерами, лугами, водопадами и панорамными видами.

7 день

Секвойя парк

Увидим своими глазами гигантские секвойи, которым нет равных во всем мире по величине.

8 день

Долина Смерти

Посещение самого загадочного парка страны: одно только название волнует воображение и вызывает леденящий холод в сердце.

9 день

Зион парк

Парк знаменит своими живописными каньонами при виде которых захватывает дух. Проедем по дороге scenic road.

10 день

Брайс каньон - Подкова

Брайс Каньон поражает воображение любого человека своей красотой: нереальная цветовая гамма, включающая в себя несколько теплых оттенков.

В Вэтэрхол каньон у нас будет прекрасная возможность прогуляться среди сказочно красивых песчаных скал по узким расщелинам, между которыми проникает свет и придает этим местам атмосферу загадочности.

Подкова - это удивительно красивый изгиб реки Колорадо: здесь сможем запечатлеть закат

11 день

Каньон Антилопы, Гранд Каньон, Дамба Гувера

Возвращение в Лос-Анджелес. Свободный день.

12 день

Лас-Вегас

Нас встречает Лас-Вегас, мекка азарта, праздника, развлечений. Мы увидим главную улицу города из окна шикарного лимузина, сыграем в казино. Самые смелые из нас смогут прокатиться на аттракционах Страстосфера.

Также Лас-Вегас предлагает впечатляющую вертолетную экскурсию над Гранд Каньоном.

13 день

14 день

Лос-Анджелес

Возвращение в Лос-Анджелес. Свободный день.

15 день

Лос-Анджелес

Трансфер в аэропорт. Возвращение домой

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождающий на маршруте
  • Трансфер а/п - отель - а/п
  • Проживание в отелях (размещение 2 человека, отдельные кровати)
  • Завтраки частично включены
  • Все переезды на автомобиле
  • Топливо
  • Полная страховка автомобиля
  • Оплата паркинга
  • Плата за въезд в национальные парки
  • Плата за проезд мостов
  • Платные дороги
  • Экскурсия по острову Алькатрас
  • Входной билет в каньон Антилопы
  • Питьевая вода для каждого участника на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелет от 1200 Usd (дом - Лос-Анджелес - дом)
  • Медицинская страховка
  • Питание (1000-1500 Usd)
  • Доплата за 1 размещение
  • Алкогольные напитки
  • Виза под ключ 35 тыс рублей (собеседование в Казахстане)
  • Все, что не прописано в разделе Включено в стоимость тура
Визы
Помогаю в оформлении американской визы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Роман
Роман — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Путешественник и основатель туристического клуба Посетил 99 стран. Основные направления путешествий: США (запад, восток, природа страны), Канада (запад), Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Исландия и Япония.

от 422 023 ₽ за человека