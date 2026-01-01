Мы покажем не только самые знаменитые локации Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Лас-Вегаса и Сан-Диего, но и невероятные природные чудеса.
Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите удобную обувь, крем от загара, купальник.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе или минивэне.
Дети. Участие возможно с 10 лет.
Виза. Нужна, оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Трансфер из аэропорта в отель — самостоятельно.
Экскурсия по Лос-Анджелесу
В 10:00 начнём экскурсию по Лос-Анджелесу. Мы побываем в Даунтауне — деловом квартале, увидим Китайский город и старейшую испанскую церковь на Олвера-стрит. Осмотрим собор Девы Марии, музыкальный центр и отель Millennium Biltmore в стиле итало-испанского ренессанса. Погуляем в первом парке города Першинг-Сквер, на Бродвее, у Брэдбери-билдинг и Выставочного центра, а также у комплекса, в котором вручают премию «Грэмми».
Переместимся в Голливуд, где увидим Масонскую ложу, район «Старый Беверли-Хиллз», знаменитую надпись Hollywood и «Маленький Париж». Проедем по оскаровским местам: у отеля «Рузвельт», театра «Кодак», Китайского театра. Обязательно полюбуемся «Аллеей славы», остановимся у японского ресторана «Ямаширо» во дворце 14 века и на Сансет-стрип.
Следующий район — Беверли-Хиллз. Рассмотрим один из самых роскошных отелей Америки и особняки. Побываем на Родео-драйв в гостинице, где снимали фильм «Красотка», и парке «Серые камни».
Далее — Сенчури-Сити и Вествуд. Полюбуемся зданиями FOX и MGM и церковью мормонов, остановимся у могилы Мэрилин Монро и осмотрим Уилширский коридор. Переедем в Санта-Монику, чтобы увидеть центры MTV, Yahoo Center, Universal, Sony Entertainment, Тихий океан, городской пирс и набережную.
Санта-Барбара и Солгванг
Рано утром отправимся в Санта-Барбару. Будем гулять по городу и продегустируем калифорнийское вино. Дальше переедем в датскую деревушку Солванг, где увидим ветряную мельницу. А ещё здесь есть своя русалка! Тут же останемся на ночь.
Переезд в Сан-Франциско
Из Солванга поедем в Кармел, а оттуда — в Сан-Франциско. Проведём день, любуясь городом и наслаждаясь видами Тихого океана. Ночевать останемся в Сан-Франциско или пригороде.
Знакомство с Сан-Франциско
В 10:00 начнём экскурсию. Посетим район Сивик Сентер, чтобы осмотреть здание мэрии. Дальше поднимемся на холмы Твин-Пикс, откуда полюбуемся городом. Для больших групп посещение холмов не гарантировано. Увидим викторианские дома, которые прозвали «Семью разукрашенными дамами».
На нашем пути встретятся Русский холм, самая извилистая улица мира, собор Девы Марии, район Ноб-Хилл и кафедральный собор Грейс. Ещё сегодня покажем вам знаменитый мост Золотые ворота, Линкольн-парк, район Сутро и набережную Эмбаркадеро.
Йосемитский национальный парк
Утром направимся в Йосемитский национальный парк. Прогуляемся до водопада Брайделвэйл, полюбуемся горой Капитан и Соборными скалами. Остановимся у старинного отеля «Ахвани», доберёмся до водопада Юсимити и сделаем фотографии у Глэссир поинт — лучшего вида на долину. Затем переместимся на площадку Тафт поинт на краю пропасти. Для этого пройдём по тропе через живописный лес около 1000 метров.
Ночевать будем в городе Фресно.
Национальный парк «Секвойя»
Сегодня отправимся в национальный парк «Секвойя», где с древних времён растут гигантские деревья. Мы полюбуемся Кингс-Каньоном и рощей Генерала Гранта, пройдём по тропе «Конгресс» и увидим дерево Шерман — самый большой и тяжёлый живой организм на планете. Дальше прогуляемся до Хрустальной пещеры. Билеты необходимо покупать отдельно. Всего преодолеем около 1300 метров. Но на этом наше приключение не заканчивается. Нам предстоит пройти 411 ступеней и подняться на «лысую» скалу Моро.
Ночевать будем в Мохаве.
Долина Смерти
Едем в Долину Смерти, которая напоминает декорации из классических вестернов. Вы узнаете, чем место привлекает художников, в чём тайна загадочных ходячих камней и откуда в окрестностях взялось Дьявольское поле для гольфа. Полюбуемся инопланетными пейзажами с обзорной точки «Вид Данте» (1669 метров над уровнем моря).
Вечером прибудем в Лас-Вегас.
Отели Лас-Вегаса
Исследуем архитектурные шедевры Лас-Вегаса — целые города-отели: Луксор, Нью-Йорк, Рим, Париж и Венецию. Напротив гостиницы «Мираж» увидим настоящее извержение вулкана. А у Treasure Island девушки-сирены покажут спектакль, во время которого победят грозных пиратов. Рядом с отелем «Белладжио» полюбуемся танцующим фонтаном, а рядом с «Винн» насладимся шоу на озере. Кульминацией станет мультимедийное световое представление на самом большом экране мира в старом центре Лас-Вегаса.
Национальный парк «Зайон» и Брайс-каньон
Отправимся подальше от цивилизации — ближе к природе. Ехать будем через маленькие колоритные городки и индейские резервации, мимо пустынь, скал и каньонов. Побываем в национальном парке «Зайон» и полюбуемся удивительными теснинами и горами причудливых форм, которые напоминают троны, башни замка или даже сказочных богатырей. Увидим громаду Храм Синауава, откуда начинается тропа через узкое ущелье. Будем идти по речному руслу между высокими пиками около 2 км.
Доберёмся до Брайс-каньона. Его каменные изваяния окрашены в оранжевый, розовый и белый цвета. Зрелище завораживает в любое время суток, но на рассвете и закате всё вокруг становится совсем нереальным. Будем останавливаться на лучших видовых точках, а потом пройдёмся по дну каньона, чтобы увидеть скалы с нового ракурса.
Национальный парк «Капитол-Риф»
Посетим национальный парк «Капитол-Риф». Погуляем по каньону, осматривая скалы, утёсы, пещеры и каменные арки. Следующая остановка — Долина гоблинов со множеством худу — высоких столбов в виде грибов. Дальше прибудем в Арочный парк, где арки сформированы из розового песчаника. Их здесь более 2 тысяч, разных размеров, форм и цветов. Одна из арок напоминает стоящих плечом к плечу людей и называется «Три товарища».
Полюбуемся Балансирующим камнем: огромная глыба весом в несколько тонн чудом удерживается на небольшом пьедестале. Ещё покажем вам Секцию окон и Сад Эдем — скалы здесь напоминают деревья.
Долина монументов и каньон Глен
Продолжаем исследовать природные чудеса Америки. На очереди — Долина монументов на территории резервации индейского племени навахо. Здесь снимались сцены фильмов «Назад в будущее-3», «Беспечный ездок» и «Форрест Гамп». Ещё сегодня полюбуемся каньоном Глен и озером Пауэлл.
Ночевать будем в городе Пэйдж.
Каньон Антилопы
Утром поедем в каньон Антилопы. Он привлекает не только путешественников, но и фотографов со всего мира из-за причудливых скал с мягкими очертаниями. Сквозь щели на них падает золотой свет солнца, из-за чего всё вокруг становится будто нереальным. Дальше нас ждёт встреча с Гранд-Каньоном. Описать словами то, что мы увидим, невозможно. Он будет ещё более впечатляющим! Камни здесь имеют чёрный, жёлтый, розовый, красный и коричневый цвет.
В конце заглянем в IMAX-театр «Гранд-Каньон», чтобы посмотреть фильм о чуде природы.
Вильямс на шоссе 66
Прибудем в Вильямс, расположенный на легендарной трассе 66, которая связывала Чикаго и Лос-Анджелес. Осмотрим старинный городок, узнаем его историю и поедем дальше. Ночевать будем в отеле штата Калифорния.
Знакомство с Сан-Диего
Прибудем в Сан-Диего и начнём экскурсию. Остановимся у Хрустального собора в Гарден-Гров. Дальше познакомимся со старым центром: увидим первые крепость, школу, мэрию и гостиницу города. Нам попадутся уютные табачные лавки, магазины сладостей и посуды в старинном стиле и рестораны мексиканской кухни.
Переместимся в новые кварталы. Осмотрим набережную с работами современных скульпторов, советскую подводную лодку, старые парусники и авианосец «Мидуэй».
В даунтауне полюбуемся зданием выставочного центра и небоскрёбами, а затем побываем в районе Газовых фонарей, построенном в 19 веке, и увидим отель US Grand.
Остановимся в Балбола парке, где есть оранжерея с экзотическими растениями, пруд с лилиями, сад роз и кактусов и орган под открытым небом. На полуострове Коронадо рассмотрим Кривой мост и отель, в котором снимали «В джазе только девушки».
Переедем в курортный городок Ла-Холья с красивой набережной. Здесь можно встретить пеликанов и морских котиков.
Окончание программы
Утром отправимся обратно в Лос-Анджелес. По дороге расскажем о городах, которые нам встретятся: Лонг-Бич, Гарден-Гров, Ньюпорт-Бич, Лагуна-Бич, Ирвайн, Дайна-Поинт, Сан-Хуан-Капистрано, Карлсбад, остров Святой Каталины. Прибудем к аэропорту до 14:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$3500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Лос-Анджелеса и обратно
- Питание
- Групповой трансфер из аэропорта - $45 (при прилёте участников примерно в одинаковое время)
- Индивидуальный трансфер из аэропорта - $170 (за автомобиль)
- Виза
- Входные билеты в национальные парки ($235 за 9 парков)
- Стоимость тура при 1-местном размещении - $4800