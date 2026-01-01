В 10:00 начнём экскурсию по Лос-Анджелесу. Мы побываем в Даунтауне — деловом квартале, увидим Китайский город и старейшую испанскую церковь на Олвера-стрит. Осмотрим собор Девы Марии, музыкальный центр и отель Millennium Biltmore в стиле итало-испанского ренессанса. Погуляем в первом парке города Першинг-Сквер, на Бродвее, у Брэдбери-билдинг и Выставочного центра, а также у комплекса, в котором вручают премию «Грэмми».

Переместимся в Голливуд, где увидим Масонскую ложу, район «Старый Беверли-Хиллз», знаменитую надпись Hollywood и «Маленький Париж». Проедем по оскаровским местам: у отеля «Рузвельт», театра «Кодак», Китайского театра. Обязательно полюбуемся «Аллеей славы», остановимся у японского ресторана «Ямаширо» во дворце 14 века и на Сансет-стрип.

Следующий район — Беверли-Хиллз. Рассмотрим один из самых роскошных отелей Америки и особняки. Побываем на Родео-драйв в гостинице, где снимали фильм «Красотка», и парке «Серые камни».

Далее — Сенчури-Сити и Вествуд. Полюбуемся зданиями FOX и MGM и церковью мормонов, остановимся у могилы Мэрилин Монро и осмотрим Уилширский коридор. Переедем в Санта-Монику, чтобы увидеть центры MTV, Yahoo Center, Universal, Sony Entertainment, Тихий океан, городской пирс и набережную.