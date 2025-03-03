16 дней
Большой тур по США: от Лос-Анджелеса до Сан-Диего через Голливуд, Сан-Франциско и Гранд Каньон
Увидеть природные чудеса Америки, побывать на местах съёмок и погулять по Лас-Вегасу
Начало: Лос-Анджелес, 10:00
«Полюбуемся инопланетными пейзажами с обзорной точки «Вид Данте» (1669 метров над уровнем моря)»
3 мар в 10:00
12 июл в 10:00
$3500 за человека
9 дней
Лучшее в западных штатах США: более 12 городов и 5 заповедных территорий
Уникальный тур по Лос-Анджелесу и западным штатам США. Посетите Гранд-Каньон, Лас-Вегас, Санта-Барбару и другие знаменитые места
Начало: Г. Лос-Анджелес, отель, в течение дня
«Сегодня вы познакомитесь с мировым центром развлечений»
8 фев в 00:00
8 мар в 00:00
$2329 за человека
2 дня
Путешествие вдоль Тихоокеанского побережья по Хайвей
Начало: Ваш отель
«С его обзорной площадки перед вами откроется один из лучших видов на город»
Расписание: Ежедневно
29 янв в 10:00
30 янв в 09:00
от $1938 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Обзорные»
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