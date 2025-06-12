Свидание с Майами предлагает уникальную возможность пройтись по самым известным улицам города. Начните с Оушен-драйв и Люммус-парка, где кокосовые пальмы создают особую атмосферу.
Достигнув нулевой отметки, вы увидите остров Фишер-Айленд, известный
Достигнув нулевой отметки, вы увидите остров Фишер-Айленд, известный
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Знаковые локации Майами
- 🏝️ Остров Фишер-Айленд
- 🏛️ Еврейский музей Флориды
- 🎨 Музей Wolfsonian
- 🌴 Люммус-парк и кокосовые пальмы
Что можно увидеть
- Оушен-драйв
- Фишер-Айленд
- Еврейский музей Флориды
- Музей Wolfsonian
- Коллинз-авеню
Описание экскурсииВы познакомитесь с южной частью города. Пройдёте по знаменитому Оушен-драйв и Люммус-парку с живописными кокосовыми пальмами. Дойдёте до нулевой отметки и увидите самый дорогой кондоминиум в США — остров Фишер-Айленд. Прогуляетесь по улице Вашингтон, сделаете остановку у Еврейского музея Флориды и музея Wolfsonian. Пересечёте самую длинную улицу на побережье — Коллинз-авеню — и ещё раз насладитесь архитектурой в стиле ар-деко.
Каждый день в 15:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оушен-драйв
- Люммус-парк
- Самый дорогой кондоминиум в США - остров Фишер-Айленд
- Улица Вашингтон
- Еврейский музей Флориды
- Музей Wolfsonian
- Самая длинная улица на побережье - Коллинз-авеню
Что включено
- Услуги гида.
Место начала и завершения?
На пересечении Ocean Drive и 10-ой улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 июн 2025
Большое спасибо Юрию за экскурсию. Экскурсия была очень интересная и содержательная. Погодные условия не помешали нам познакомиться с маршрутом, гид все продумал и адаптировал программу под ситуацию. Только положительные впечатления!
Л
Людмила
6 июн 2025
Мы в Маями не впервые, видели много мест в городе, но очень хотели в этот раз найти именно русскоязычного гида, который бы поделился интересной информацией о местных достопримечательностях в доступной
С
Сергей
29 мая 2025
Все прошло наилучшим образом!
А
Александра
25 мая 2025
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию, вернулась домой с яркими впечатлениями! Было очень познавательно, интересно и вдохновляюще. Буду очень рада пойти на ваши экскурсии в других городах и странах!
А
Александра
20 мая 2025
Побывала на экскурсии с гидом Юрием - эрудированным и профессиональным человеком, который показал нам город во всей красе, поделился увлекательными фактами, рассказами и рекомендациями. Это было незабываемое приключение. Очень рекомендую!
Похожие экскурсии из Майами
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
27 ноя в 09:00
$325 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Начало: В центре Майами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Майами: Даунтаун, Винвуд, Маленькая Гавана и Майами-Бич
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$333
$350 за всё до 4 чел.