Стоя в центре шумного Майами, вы и представить себе не можете, что в паре десятков минут езды от центра находятся уголки дикой природы! Мы с вами побываем в местах «цветущего края». Вы перенесётесь на один из островов Карибского бассейна и окунётесь в зелень тропического острова Бали. И всё это — за один день!

Описание экскурсии

Остров Вирджиния Ки (Virginia Key)

Мы отправимся на очаровательный пляж, который полюбили и местные жители, и путешественники. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, но главное — неповторимые виды на город и океан, отливающий всеми оттенками бирюзы.

Остров Ки Бискейн (Key Biscayne)

Вы будто перенесётесь на один из Карибских островов! Его жемчужина — старый маяк, построенный в 1825 году. Он стал свидетелем печальных событий, происходивших здесь во время войны с индейцами. Также мы посетим домик смотрителя маяка и раскроем историю этого необычного места. И при желании отдохнём на одном из лучших пляжей Майами.

Вилла Визкая (Villa Vizcaya)

Она напоминает итальянские дворцы 16 века. Но это не просто вилла — это одновременно и музей архитектуры, искусства и ландшафтного дизайна! На территории неоднократно проходили съёмки художественного кино. Вы узнаете историю комплекса и историю взаимоотношений колонистов с местными индейскими племенами.

Район Коконат Грув (Coconut Grove)

Мы посетим один из самых зелёных районов Майами, который попал во многие фильмы и сериалы: «Лицо со шрамом», «Всё о Бенджаминах», «Декстер», «Плохие парни», «Знакомство с Факерами». Коконат Грув — пристанище творческих людей и богемы. Вы сможете сфотографироваться у кокосовых пальм и устроить пикник с красочными видами на океан. Если повезёт, мы познакомимся с одним из старожилов, который продаёт чудесный лимонад в одном из парков еще с 1987 года.

Район Корал Гэйбл (Coral Gables)

Мы прокатимся по городку, в котором предпочитают жить коренные и состоятельные американцы. Здесь находится университет Флориды, несколько музеев и гостиничные комплексы первой половины 20 века. Окружающая архитектура утопает в сочной зелени, это заставят вас почувствовать колорит тропического пояса — будто вы на Бали, а не в США.

Организационные детали

По маршруту мы будем передвигаться на автомобиле Jeep Cherokee c удобным салоном и хорошей системой климат-контроля. Для семей с детьми есть автокресло и бустер

В стоимость входит: трансфер, услуги гида, вода и прохладительный напиток на выбор, плановые парковки и билеты для въезда на территорию национального парка Key Biscane

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы