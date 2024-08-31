Секретный Майами

Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
Стоя в центре шумного Майами, вы и представить себе не можете, что в паре десятков минут езды от центра находятся уголки дикой природы! Мы с вами побываем в местах «цветущего края».

Вы перенесётесь на один из островов Карибского бассейна и окунётесь в зелень тропического острова Бали. И всё это — за один день!
Секретный Майами
Секретный Майами
Секретный Майами
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Остров Вирджиния Ки (Virginia Key)

Мы отправимся на очаровательный пляж, который полюбили и местные жители, и путешественники. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, но главное — неповторимые виды на город и океан, отливающий всеми оттенками бирюзы.

Остров Ки Бискейн (Key Biscayne)

Вы будто перенесётесь на один из Карибских островов! Его жемчужина — старый маяк, построенный в 1825 году. Он стал свидетелем печальных событий, происходивших здесь во время войны с индейцами. Также мы посетим домик смотрителя маяка и раскроем историю этого необычного места. И при желании отдохнём на одном из лучших пляжей Майами.

Вилла Визкая (Villa Vizcaya)

Она напоминает итальянские дворцы 16 века. Но это не просто вилла — это одновременно и музей архитектуры, искусства и ландшафтного дизайна! На территории неоднократно проходили съёмки художественного кино. Вы узнаете историю комплекса и историю взаимоотношений колонистов с местными индейскими племенами.

Район Коконат Грув (Coconut Grove)

Мы посетим один из самых зелёных районов Майами, который попал во многие фильмы и сериалы: «Лицо со шрамом», «Всё о Бенджаминах», «Декстер», «Плохие парни», «Знакомство с Факерами». Коконат Грув — пристанище творческих людей и богемы. Вы сможете сфотографироваться у кокосовых пальм и устроить пикник с красочными видами на океан. Если повезёт, мы познакомимся с одним из старожилов, который продаёт чудесный лимонад в одном из парков еще с 1987 года.

Район Корал Гэйбл (Coral Gables)

Мы прокатимся по городку, в котором предпочитают жить коренные и состоятельные американцы. Здесь находится университет Флориды, несколько музеев и гостиничные комплексы первой половины 20 века. Окружающая архитектура утопает в сочной зелени, это заставят вас почувствовать колорит тропического пояса — будто вы на Бали, а не в США.

Организационные детали

  • По маршруту мы будем передвигаться на автомобиле Jeep Cherokee c удобным салоном и хорошей системой климат-контроля. Для семей с детьми есть автокресло и бустер
  • В стоимость входит: трансфер, услуги гида, вода и прохладительный напиток на выбор, плановые парковки и билеты для въезда на территорию национального парка Key Biscane
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Парковки при остановке более 30 мин
  • Входные билеты:
    — Villa Vizcaya ($25 взрослый, $12 детский)
    — Coral Gables Museum ($24 взрослый, $5 детский)
    — Fairchild Tropical Botanic Garden ($25 взрослый, $12 детский)
    — Miami Seaquarium ($50 взрослый; $40 детский до 10 лет, при покупке online есть дисконт)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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