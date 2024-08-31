Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
Стоя в центре шумного Майами, вы и представить себе не можете, что в паре десятков минут езды от центра находятся уголки дикой природы! Мы с вами побываем в местах «цветущего края».
Вы перенесётесь на один из островов Карибского бассейна и окунётесь в зелень тропического острова Бали. И всё это — за один день!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Остров Вирджиния Ки (Virginia Key)
Мы отправимся на очаровательный пляж, который полюбили и местные жители, и путешественники. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, но главное — неповторимые виды на город и океан, отливающий всеми оттенками бирюзы.
Остров Ки Бискейн (Key Biscayne)
Вы будто перенесётесь на один из Карибских островов! Его жемчужина — старый маяк, построенный в 1825 году. Он стал свидетелем печальных событий, происходивших здесь во время войны с индейцами. Также мы посетим домик смотрителя маяка и раскроем историю этого необычного места. И при желании отдохнём на одном из лучших пляжей Майами.
Вилла Визкая (Villa Vizcaya)
Она напоминает итальянские дворцы 16 века. Но это не просто вилла — это одновременно и музей архитектуры, искусства и ландшафтного дизайна! На территории неоднократно проходили съёмки художественного кино. Вы узнаете историю комплекса и историю взаимоотношений колонистов с местными индейскими племенами.
Район Коконат Грув (Coconut Grove)
Мы посетим один из самых зелёных районов Майами, который попал во многие фильмы и сериалы: «Лицо со шрамом», «Всё о Бенджаминах», «Декстер», «Плохие парни», «Знакомство с Факерами». Коконат Грув — пристанище творческих людей и богемы. Вы сможете сфотографироваться у кокосовых пальм и устроить пикник с красочными видами на океан. Если повезёт, мы познакомимся с одним из старожилов, который продаёт чудесный лимонад в одном из парков еще с 1987 года.
Район Корал Гэйбл (Coral Gables)
Мы прокатимся по городку, в котором предпочитают жить коренные и состоятельные американцы. Здесь находится университет Флориды, несколько музеев и гостиничные комплексы первой половины 20 века. Окружающая архитектура утопает в сочной зелени, это заставят вас почувствовать колорит тропического пояса — будто вы на Бали, а не в США.
Организационные детали
По маршруту мы будем передвигаться на автомобиле Jeep Cherokee c удобным салоном и хорошей системой климат-контроля. Для семей с детьми есть автокресло и бустер
В стоимость входит: трансфер, услуги гида, вода и прохладительный напиток на выбор, плановые парковки и билеты для въезда на территорию национального парка Key Biscane
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Парковки при остановке более 30 мин
Входные билеты: — Villa Vizcaya ($25 взрослый, $12 детский) — Coral Gables Museum ($24 взрослый, $5 детский) — Fairchild Tropical Botanic Garden ($25 взрослый, $12 детский) — Miami Seaquarium ($50 взрослый; $40 детский до 10 лет, при покупке online есть дисконт)
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим и Катя — ваша команда гидов в Майами
Провели экскурсии для 54 туристов
Привет! Нас зовут Екатерина и Максим. Мы семья настоящих путешественников. Объехали более 30 стран, покатались по Штатам и обосновались в Майами. Нам нравится исследовать новые города и регионы. А ещё читать дальше
делиться своими открытиями. Мы всегда хотели, чтобы наша страсть к путешествиям стала не только любимым хобби, но и нашей работой. Так появилась идея проводить экскурсии по Майами, влюбляя наших гостей в этот уникальный город.
Экскурсию обычно проводит Катя, открытая и лёгкая в общении, с ней вы точно почувствуете себя в гостях у давнего друга.
Максим может дополнительно провести фотосъёмку (укажите при бронировании).
У нас индивидуальный подход к каждому гостю, и мы готовы учесть все ваши пожелания!