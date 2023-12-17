Майами — это не только белоснежные пляжи и роскошные улицы, по которым гуляют знаменитости. Этот город словно яркое лоскутное одеяло, в каждой детали которого таится неповторимый колорит. С радостью раскрою вам его многообразие и самобытную атмосферу. Вы посетите Даунтаун с небоскрёбами, Маленькую Гавану, Дизайн-дистрикт, модный квартал Винвуд. И это ещё не всё!

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Описание

Что вас ожидает

Даунтаун. Вы оцените экономический центр города с широкими проспектами и величественными небоскрёбами. Здесь находятся офисы самых амбициозных жителей Флориды.

Район Винвуд. Этот модный квартал объединяет более 80 галерей современного искусства. Вы увидите, во что может превратиться унылая промышленная зона, если попадёт в руки художников. Я расскажу о самых ярких местных творцах.

Дизайн-дистрикт. Мир элитных магазинов и модных ресторанов. Но не только! Я покажу вам изюминку района — занятные скульптуры и фантастические здания, созданные современными художниками, дизайнерами и архитекторами.

Маленькая Гавана. Ещё в прошлом веке этот район облюбовали переселенцы с Кубы и воссоздали здесь кусочек родины. Испанская речь, звуки румбы, радушный приём, ароматы кофе и рома — то, чем встретит нас местная Гавана.

Майами-Бич. Мягкий белый песок, тёплая вода, высокие пальмы — этот живописный уголок города любят все. Неудивительно, что здесь снималось множество известных сериалов. Вы пройдёте по следам их героев, увидите знаковые дома и услышите истории их владельцев.

Организационные детали