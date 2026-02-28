Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Майами - это не только белоснежные пляжи и роскошные улицы, по которым гуляют знаменитости. Этот город словно яркое лоскутное одеяло, в каждой детали которого таится неповторимый колорит. С радостью раскрою читать дальшеуменьшить
вам его многообразие и самобытную атмосферу. Вы посетите Даунтаун с небоскрёбами, Маленькую Гавану, Дизайн-дистрикт, модный квартал Винвуд.
И это ещё не всё! Винвуд удивит вас своими галереями современного искусства, а Дизайн-дистрикт - элитными магазинами и уникальными скульптурами. Маленькая Гавана подарит атмосферу Кубы с её ритмами и ароматами. Майами-Бич порадует белым песком и тёплой водой. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Jeep Cherokee. Водитель заберёт вас из отеля в центральных районах города
Даунтаун. Вы оцените экономический центр города с широкими проспектами и величественными небоскрёбами: здесь находятся офисы самых амбициозных жителей Флориды.
Район Винвуд. Этот модный квартал объединяет более 80 галерей современного искусства — вы увидите, во что может превратиться унылая промышленная зона, если попадёт в руки художников.
Дизайн-дистрикт. Мир элитных магазинов и модных ресторанов. Я покажу вам изюминку района — скульптуры и здания, созданные современными художниками, дизайнерами и архитекторами.
Маленькая Гавана. Ещё в прошлом веке этот район облюбовали переселенцы с Кубы. Испанская речь, звуки румбы, радушный приём, ароматы кофе и рома — то, чем встретит нас местная Гавана.
Майами-Бич. Мягкий белый песок, тёплая вода, высокие пальмы… Вы пройдёте по следам героев известных фильмов и сериалов, увидите знаковые дома и услышите истории их владельцев.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из нас: Катя или Максим
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Jeep Cherokee
Билеты в галерею граффити «Walls» в районе Винвуд не включены в стоимость (посещение по желанию) — $13 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим и Катя — ваша команда гидов в Майами
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 182 туристов
Мы семья настоящих путешественников. Объехали более 30 стран, покатались по Штатам и обосновались в Майами. Нам нравится исследовать новые города и регионы. А ещё делиться своими открытиями. Мы всегда хотели, читать дальшеуменьшить
чтобы наша страсть к путешествиям стала не только любимым хобби, но и нашей работой. Так появилась идея проводить экскурсии по Майами, влюбляя наших гостей в этот уникальный город.
Экскурсию обычно проводит Катя, открытая и лёгкая в общении, с ней вы точно почувствуете себя в гостях у давнего друга.
Максим может дополнительно провести фотосъёмку (укажите при бронировании).
У нас индивидуальный подход к каждому гостю, и мы готовы учесть все ваши пожелания!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алексей
Катя и Максим отлично знают город и окрестности, выбрали для своих экскурсий живописные и примечательные локации (до которых сам бы не добрался!), и разумно построили логистику между ними, так чтобы читать дальшеуменьшить
можно было в меру прогуляться, в меру отдохнуть. Экскурсии проходят на комфортабельной машине, что чрезвычайно приятно после нескольких дней путешествий. Для каждого из рассказов об истории выбран максимально презентативный фон, благодаря чему из услышанного что-то и правда откладывается:) Ребята идут навстречу вашим пожеланиям в ходе экскурсии: например, я хотел посмотреть сблизи на многоуровневые автоматизированные парковки для лодок (даже не знал, что такое бывает!) - специально подъехали поближе, чтобы вдоволь пофоткал. Успехов в бизнесе, оценка максимальная! 😊
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В
Виктор
Прекрасный гид и незабываемая экскурсия. Идеальный маршрут. Было всё очень интересно и познавательно. Мы открыли для нас город с такой стороны, с которой мы никогда бы его не увидели самостоятельно. Очень рекомендуем. Желаем вам вдохновения и благодарных туристов!
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Е
Елена
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней легко и комфортно. Понравилось, что не было спешки. Если вы любите, когда гид, даёт читать дальшеуменьшить
время пофотографироваться, осмотреться, прогулять - вам понравится такой подход! Рекомендую.
P.S. Сильной стороной экскурсии было также то, что Катерина знает не только историю, но и настоящее Майами. Не было ни одного вопроса, на который в не получила бы компетентный ответ: будь то экономика, социально-культурная жизнь, искусство! Wynwood навсегда в моем сердце. Даунтаун с его банками и лайнерами - тоже. Маленькая Гавана с петухами, Парком Домино и магазинами кубинских сигар - вообще нечто необычайно классное. Понравились прогулки по South Beach, где не только шикарная природа, но и близость к Ocean Drive, - очень харизматичному месту ресторанов и атмосферы. Спасибо огромное!
+2
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А
Алексей
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали дети 11 и 10 лет мы сами были заняты они остались в восторге, Екатерина читать дальшеуменьшить
очень чутко улавливает пожелания и настроения, дети теперь ориентируются в городе лучшее родителей, куда пойти, где провести время где вкусно покушать и конечно магазины. Очень важное качество для гида услышать пожелания путешественников, почувствовать их настроение конечно предложить то, что они не ожидают увидеть. Рекомендую Екатерину что бы почувствовать Майами.
+2
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Юлия
Очень насыщенная экскурсия. Мы получили полную информацию о Майями и благодарны Кате за приятное времяпровождение
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Д
Дмитрий
По прилету в Майами решил начать ознакомление с городом раньше запланированной даты. Екатерина уже через несколько часов ждала на авто у отеля! За 2 дня мы побывали в разных уголках Майами и познакомились с разнообразной культурой города. Екатерина максимально подстраивается под пожелания клиента и помогает сделать пребывание в Майами комфортным!
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