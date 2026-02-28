Майами - это не только белоснежные пляжи и роскошные улицы, по которым гуляют знаменитости. Этот город словно яркое лоскутное одеяло, в каждой детали которого таится неповторимый колорит. С радостью раскрою

вам его многообразие и самобытную атмосферу. Вы посетите Даунтаун с небоскрёбами, Маленькую Гавану, Дизайн-дистрикт, модный квартал Винвуд. И это ещё не всё! Винвуд удивит вас своими галереями современного искусства, а Дизайн-дистрикт - элитными магазинами и уникальными скульптурами. Маленькая Гавана подарит атмосферу Кубы с её ритмами и ароматами. Майами-Бич порадует белым песком и тёплой водой. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Jeep Cherokee. Водитель заберёт вас из отеля в центральных районах города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $355 за экскурсию

Описание экскурсии

Даунтаун. Вы оцените экономический центр города с широкими проспектами и величественными небоскрёбами: здесь находятся офисы самых амбициозных жителей Флориды.

Район Винвуд. Этот модный квартал объединяет более 80 галерей современного искусства — вы увидите, во что может превратиться унылая промышленная зона, если попадёт в руки художников.

Дизайн-дистрикт. Мир элитных магазинов и модных ресторанов. Я покажу вам изюминку района — скульптуры и здания, созданные современными художниками, дизайнерами и архитекторами.

Маленькая Гавана. Ещё в прошлом веке этот район облюбовали переселенцы с Кубы. Испанская речь, звуки румбы, радушный приём, ароматы кофе и рома — то, чем встретит нас местная Гавана.

Майами-Бич. Мягкий белый песок, тёплая вода, высокие пальмы… Вы пройдёте по следам героев известных фильмов и сериалов, увидите знаковые дома и услышите истории их владельцев.

Организационные детали