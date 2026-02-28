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Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства

Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Майами - это не только белоснежные пляжи и роскошные улицы, по которым гуляют знаменитости. Этот город словно яркое лоскутное одеяло, в каждой детали которого таится неповторимый колорит. С радостью раскрою
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вам его многообразие и самобытную атмосферу. Вы посетите Даунтаун с небоскрёбами, Маленькую Гавану, Дизайн-дистрикт, модный квартал Винвуд.

И это ещё не всё! Винвуд удивит вас своими галереями современного искусства, а Дизайн-дистрикт - элитными магазинами и уникальными скульптурами. Маленькая Гавана подарит атмосферу Кубы с её ритмами и ароматами. Майами-Бич порадует белым песком и тёплой водой. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Jeep Cherokee. Водитель заберёт вас из отеля в центральных районах города

4.9
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Экономический центр Даунтаун
  • 🎨 Галереи Винвуда
  • 🛍️ Элитные магазины Дизайн-дистрикта
  • 🎶 Кубинская атмосфера Маленькой Гаваны
  • 🏖️ Белоснежные пляжи Майами-Бич
Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства
Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства
Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства

Что можно увидеть

  • Даунтаун
  • Винвуд
  • Дизайн-дистрикт
  • Маленькая Гавана
  • Майами-Бич

Описание экскурсии

Даунтаун. Вы оцените экономический центр города с широкими проспектами и величественными небоскрёбами: здесь находятся офисы самых амбициозных жителей Флориды.

Район Винвуд. Этот модный квартал объединяет более 80 галерей современного искусства — вы увидите, во что может превратиться унылая промышленная зона, если попадёт в руки художников.

Дизайн-дистрикт. Мир элитных магазинов и модных ресторанов. Я покажу вам изюминку района — скульптуры и здания, созданные современными художниками, дизайнерами и архитекторами.

Маленькая Гавана. Ещё в прошлом веке этот район облюбовали переселенцы с Кубы. Испанская речь, звуки румбы, радушный приём, ароматы кофе и рома — то, чем встретит нас местная Гавана.

Майами-Бич. Мягкий белый песок, тёплая вода, высокие пальмы… Вы пройдёте по следам героев известных фильмов и сериалов, увидите знаковые дома и услышите истории их владельцев.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из нас: Катя или Максим
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Jeep Cherokee
  • Билеты в галерею граффити «Walls» в районе Винвуд не включены в стоимость (посещение по желанию) — $13 с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим и Катя
Максим и Катя — ваша команда гидов в Майами
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 182 туристов
Мы семья настоящих путешественников. Объехали более 30 стран, покатались по Штатам и обосновались в Майами. Нам нравится исследовать новые города и регионы. А ещё делиться своими открытиями. Мы всегда хотели,
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чтобы наша страсть к путешествиям стала не только любимым хобби, но и нашей работой. Так появилась идея проводить экскурсии по Майами, влюбляя наших гостей в этот уникальный город. Экскурсию обычно проводит Катя, открытая и лёгкая в общении, с ней вы точно почувствуете себя в гостях у давнего друга. Максим может дополнительно провести фотосъёмку (укажите при бронировании). У нас индивидуальный подход к каждому гостю, и мы готовы учесть все ваши пожелания!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
1
Алексей
Катя и Максим отлично знают город и окрестности, выбрали для своих экскурсий живописные и примечательные локации (до которых сам бы не добрался!), и разумно построили логистику между ними, так чтобы
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можно было в меру прогуляться, в меру отдохнуть. Экскурсии проходят на комфортабельной машине, что чрезвычайно приятно после нескольких дней путешествий.
Для каждого из рассказов об истории выбран максимально презентативный фон, благодаря чему из услышанного что-то и правда откладывается:)
Ребята идут навстречу вашим пожеланиям в ходе экскурсии: например, я хотел посмотреть сблизи на многоуровневые автоматизированные парковки для лодок (даже не знал, что такое бывает!) - специально подъехали поближе, чтобы вдоволь пофоткал.
Успехов в бизнесе, оценка максимальная! 😊

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В
Прекрасный гид и незабываемая экскурсия.
Идеальный маршрут.
Было всё очень интересно и познавательно.
Мы открыли для нас город с такой стороны, с которой мы никогда бы его не увидели самостоятельно.
Очень рекомендуем.
Желаем вам вдохновения и благодарных туристов!
Прекрасный гид и незабываемая экскурсия.
Прекрасный гид и незабываемая экскурсия.
Прекрасный гид и незабываемая экскурсия.
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Е
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней легко и комфортно. Понравилось, что не было спешки. Если вы любите, когда гид, даёт
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время пофотографироваться, осмотреться, прогулять - вам понравится такой подход! Рекомендую.

P.S. Сильной стороной экскурсии было также то, что Катерина знает не только историю, но и настоящее Майами. Не было ни одного вопроса, на который в не получила бы компетентный ответ: будь то экономика, социально-культурная жизнь, искусство!
Wynwood навсегда в моем сердце.
Даунтаун с его банками и лайнерами - тоже.
Маленькая Гавана с петухами, Парком Домино и магазинами кубинских сигар - вообще нечто необычайно классное.
Понравились прогулки по South Beach, где не только шикарная природа, но и близость к Ocean Drive, - очень харизматичному месту ресторанов и атмосферы.
Спасибо огромное!

Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней+2
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней
Экскурсия с Екатериной понравилась. Катя заботится о своих гостях, как о друзьях. Мне было с ней
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А
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали дети 11 и 10 лет мы сами были заняты они остались в восторге, Екатерина
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очень чутко улавливает пожелания и настроения, дети теперь ориентируются в городе лучшее родителей, куда пойти, где провести время где вкусно покушать и конечно магазины. Очень важное качество для гида услышать пожелания путешественников, почувствовать их настроение конечно предложить то, что они не ожидают увидеть. Рекомендую Екатерину что бы почувствовать Майами.

Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали+2
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
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Юлия
Очень насыщенная экскурсия. Мы получили полную информацию о Майями и благодарны Кате за приятное времяпровождение
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Д
По прилету в Майами решил начать ознакомление с городом раньше запланированной даты. Екатерина уже через несколько часов ждала на авто у отеля! За 2 дня мы побывали в разных уголках Майами и познакомились с разнообразной культурой города. Екатерина максимально подстраивается под пожелания клиента и помогает сделать пребывание в Майами комфортным!
По прилету в Майами решил начать ознакомление с городом раньше запланированной даты. Екатерина уже через несколько
По прилету в Майами решил начать ознакомление с городом раньше запланированной даты. Екатерина уже через несколько
По прилету в Майами решил начать ознакомление с городом раньше запланированной даты. Екатерина уже через несколько
По прилету в Майами решил начать ознакомление с городом раньше запланированной даты. Екатерина уже через несколько
По прилету в Майами решил начать ознакомление с городом раньше запланированной даты. Екатерина уже через несколько
По прилету в Майами решил начать ознакомление с городом раньше запланированной даты. Екатерина уже через несколько
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