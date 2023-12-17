Посетить самые интересные районы города на обзорной автопешеходной экскурсии
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Описание
Что вас ожидает
Даунтаун. Вы оцените экономический центр города с широкими проспектами и величественными небоскрёбами. Здесь находятся офисы самых амбициозных жителей Флориды.
Район Винвуд. Этот модный квартал объединяет более 80 галерей современного искусства. Вы увидите, во что может превратиться унылая промышленная зона, если попадёт в руки художников. Я расскажу о самых ярких местных творцах.
Дизайн-дистрикт. Мир элитных магазинов и модных ресторанов. Но не только! Я покажу вам изюминку района — занятные скульптуры и фантастические здания, созданные современными художниками, дизайнерами и архитекторами.
Маленькая Гавана. Ещё в прошлом веке этот район облюбовали переселенцы с Кубы и воссоздали здесь кусочек родины. Испанская речь, звуки румбы, радушный приём, ароматы кофе и рома — то, чем встретит нас местная Гавана.
Майами-Бич. Мягкий белый песок, тёплая вода, высокие пальмы — этот живописный уголок города любят все. Неудивительно, что здесь снималось множество известных сериалов. Вы пройдёте по следам их героев, увидите знаковые дома и услышите истории их владельцев.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из нас: Максим или Катя
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле С-класса. Транспорт включён в стоимость.
- Если вы живёте в районах South Beach, Downtown, Midtown, Design District, Wynwood, Little Havana, Brickell, Sunny Isles — мы заедем за вами в отель. Трансфер из других районов оплачивается дополнительно.
- Билеты в галерею граффити «Walls» в районе Винвуд не включены в стоимость (посещение по желанию) — 13$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.