Я живу в Майами с 2010 года и покажу вам город, каким знаю его сам — шумным и весёлым, влиятельным и неформальным.
Описание экскурсии
Майами-Бич. Мы проедем по главной улице города, где снимали больше десятка известных фильмов и сериалов. На самой южной точке сделаем остановку и полюбуемся видами одного из самых эксклюзивных островов в США.
Даунтаун. За Бискайским заливом нас ждёт порт Майами и Остров знаменитостей. Вы узнаете, почему за последние годы город стремительно вырос в высоту и где искать творения таких звёздных архитекторов, как Заха Хадид и Карлос Отт.
Маленькая Гавана. Невозможно представить Майами без влияния кубинской иммиграции. На прогулке по главной улице района я угощу вас кофе и расскажу, как здесь живут кубинцы и как они оказались на чужих берегах.
Винвуд. Самое творческое место города, переродившееся из заброшенного района в креативный хаб. Рассмотрим студии, галереи и стены с муралами и граффити, на фоне которых вам обязательно захочется сфотографироваться.
Дизайн-дистрикт. Вы окунётесь в мир высокой моды, великолепной архитектуры и дизайна. Здесь можно задержаться, чтобы побродить по улочкам, сделать больше фотографий или отправиться за покупками или в ресторан.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле Tesla (до 3-4 человек) или на новом минивэне Toyota Sienna (до 6-7 человек). Если у вас есть предпочтения по транспорту, пожалуйста, сообщите до момента бронирования.
- Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах, уточните условия трансфера перед бронированием
- Дополнительные расходы — еда, напитки, сувениры — оплачиваются отдельно и по желанию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Супер эрудированный, с чувством юмора, остроумный, заботливый.
Показал много красивых мест, районов.
Экскурсия была не просто набором фактов и дат, а настоящим путешествием в атмосферу города))
Артем провел нам экскурсию на комфортабельном,