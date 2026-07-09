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Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами

Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Большой Майами — это деловые центры, мультинациональные общины, буйная растительность и яркие краски. Здесь соседствуют районы, которые отличаются друг от друга больше, чем некоторые штаты.

Я живу в Майами с 2010 года и покажу вам город, каким знаю его сам — шумным и весёлым, влиятельным и неформальным.
5
98 отзывов
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами

Описание экскурсии

Майами-Бич. Мы проедем по главной улице города, где снимали больше десятка известных фильмов и сериалов. На самой южной точке сделаем остановку и полюбуемся видами одного из самых эксклюзивных островов в США.

Даунтаун. За Бискайским заливом нас ждёт порт Майами и Остров знаменитостей. Вы узнаете, почему за последние годы город стремительно вырос в высоту и где искать творения таких звёздных архитекторов, как Заха Хадид и Карлос Отт.

Маленькая Гавана. Невозможно представить Майами без влияния кубинской иммиграции. На прогулке по главной улице района я угощу вас кофе и расскажу, как здесь живут кубинцы и как они оказались на чужих берегах.

Винвуд. Самое творческое место города, переродившееся из заброшенного района в креативный хаб. Рассмотрим студии, галереи и стены с муралами и граффити, на фоне которых вам обязательно захочется сфотографироваться.

Дизайн-дистрикт. Вы окунётесь в мир высокой моды, великолепной архитектуры и дизайна. Здесь можно задержаться, чтобы побродить по улочкам, сделать больше фотографий или отправиться за покупками или в ресторан.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Tesla (до 3-4 человек) или на новом минивэне Toyota Sienna (до 6-7 человек). Если у вас есть предпочтения по транспорту, пожалуйста, сообщите до момента бронирования.
  • Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах, уточните условия трансфера перед бронированием
  • Дополнительные расходы — еда, напитки, сувениры — оплачиваются отдельно и по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Майами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Майами
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 441 туриста
Живу в США с 2010 года, провожу экскурсии в Майами и по всей стране. Дружелюбен, тактичен, профессионален. Не превращаю экскурсии в скучные лекции. Со мной вы узнаете историю и познакомитесь с местной культурой и бытом. Всегда открыт к любым вопросам. Люблю историю США, современное искусство, кино, технологии, архитектуру и дизайн — с удовольствием поделюсь всем, что знаю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
3
2
1
Ирина
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень комфортной машине, заранее позаботился о воде для всей группы — сразу видно внимание к
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деталям.
Мы быстро познакомились и сразу отправились в путь: экскурсия началась буквально с первых минут и была насыщена интересными фактами и живыми историями. Посетили множество красивых и атмосферных районов, а также заглянули в уютное кубинское кафе, где Артём угостил нас настоящим кубинским кофе — отдельное удовольствие!
Отдельно хочется отметить грамотную речь, глубокие знания, отличную подачу материала и лёгкость общения — слушать было действительно интересно. Артем не просто местный житель, а профессиональный гид и знаток американской культуры и современного искусства! Дал нам также массу практических рекомендаций, советов по дальнейшему путешествию!
Однозначно рекомендую Артёма! Единственный минус — мы выбрали короткую экскурсию на 5 часов! В следующий раз обязательно возьмём программу на целый день!

Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
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Ольга
Артем-невероятный гид!
Супер эрудированный, с чувством юмора, остроумный, заботливый.
Показал много красивых мест, районов.
Экскурсия была не просто набором фактов и дат, а настоящим путешествием в атмосферу города))
Артем провел нам экскурсию на комфортабельном,
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идеально-чистом автомобиле с отличным кондиционером. Учел все пожелания!
Огромная благодарность за то, что подстроил темп под нас! Успели даже заехать пообедать!
С учетом того, что мы были с двумя детьми, Артём рассказывал так увлекательно, что и они слушали, открыв рот!
Гид дал очень много полезной информации и рекомендаций касаемо аренды автомобиля, парковок, ресторанов, вертолетной прогулки, безопасности и т д. Ответил на все наши вопросы.
Видно, что человек любит город и знает его досконально.
Огромное спасибо за такую увлекательную и полезную экскурсию!
Если будете в Майами-смело берите экскурсию именно у Артема!
Однозначно 10 из 10!

Артем-невероятный гид!
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О
Спасибо большое за чудесную экскурсию! Артем прекрасно организовал наш тур! Мы увидели очень классные районы Майами, нам рассказали много интересных фактов!!! Удалось пофотографироваться:) Мы очень довольны!!! Рекомендуем на все 100% Спасибо огромное🙏🙏🙏
Спасибо большое за чудесную экскурсию! Артем прекрасно организовал наш тур! Мы увидели очень классные районы Майами,
Спасибо большое за чудесную экскурсию! Артем прекрасно организовал наш тур! Мы увидели очень классные районы Майами,
Спасибо большое за чудесную экскурсию! Артем прекрасно организовал наш тур! Мы увидели очень классные районы Майами,
Спасибо большое за чудесную экскурсию! Артем прекрасно организовал наш тур! Мы увидели очень классные районы Майами,
Спасибо большое за чудесную экскурсию! Артем прекрасно организовал наш тур! Мы увидели очень классные районы Майами,
Спасибо большое за чудесную экскурсию! Артем прекрасно организовал наш тур! Мы увидели очень классные районы Майами,
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Е
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация, комфортная атмосфера и много увлекательной информации. Видно, что Вы вкладываете душу в своё дело. Экскурсия прошла легко, интересно и оставила только самые приятные впечатления. Обязательно будем рекомендовать Вас друзьям и с удовольствием поедем с вами ещё!
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
Спасибо Артему большое за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, отличная организация,
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А
Если хотите влюбиться в Майами, то однозначно к Артему. Он настоящий профессионал. Интересно и легко. Да, это город ярких контрастов, и он покажет его красивым, гламурным, роскошным, смелым, повседневным, колоритным, эмоциональным и, главное, незабываемым. Майами однозначно останется в вашем сердце навсегда! Очень рекомендую!
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Г
Экскурсия превзошла все ожидания,благодаря нашему экскурсоводу Артёму! Прекрасная организация,отношение к каждому участнику и замечательная атмосфера. Мы даже не заметили как пролетели 4 часа. После такой экскурсии остаются только самые яркие
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впечатления и желание снова вернуться в Майами. Артём рассказал нам много интересных историй,увидели самые красивые и знаковые места,получили много полезной информации. На все вопрсы получали подробные и интересные ответы. И всё благодаря настоящему профессионализму Артёма,продуманному маршруту и глубочайшим знаниями. Спасибо за яркие эмоции и замечательный день!
Искренне рекомендую Артёма всем,кто хочет увидеть настоящий Майами и получить удовольствие от экскурсии!

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