Большой Майами — это деловые центры, мультинациональные общины, буйная растительность и яркие краски. Здесь соседствуют районы, которые отличаются друг от друга больше, чем некоторые штаты. Я живу в Майами с 2010 года и покажу вам город, каким знаю его сам — шумным и весёлым, влиятельным и неформальным.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Майами-Бич. Мы проедем по главной улице города, где снимали больше десятка известных фильмов и сериалов. На самой южной точке сделаем остановку и полюбуемся видами одного из самых эксклюзивных островов в США.

Даунтаун. За Бискайским заливом нас ждёт порт Майами и Остров знаменитостей. Вы узнаете, почему за последние годы город стремительно вырос в высоту и где искать творения таких звёздных архитекторов, как Заха Хадид и Карлос Отт.

Маленькая Гавана. Невозможно представить Майами без влияния кубинской иммиграции. На прогулке по главной улице района я угощу вас кофе и расскажу, как здесь живут кубинцы и как они оказались на чужих берегах.

Винвуд. Самое творческое место города, переродившееся из заброшенного района в креативный хаб. Рассмотрим студии, галереи и стены с муралами и граффити, на фоне которых вам обязательно захочется сфотографироваться.

Дизайн-дистрикт. Вы окунётесь в мир высокой моды, великолепной архитектуры и дизайна. Здесь можно задержаться, чтобы побродить по улочкам, сделать больше фотографий или отправиться за покупками или в ресторан.

Организационные детали