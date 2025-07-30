Индивидуальная
до 7 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Начало: В центре Майами
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $390 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $890 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Впитать карибский дух маленького беззаботного городка в поездке из Майами
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $890 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $357
$375 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
Увидеть ключевые локации города и ощутить на себе чары Южной Флориды
Начало: В вашем отеле в Майами
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $650 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Майами и Корал Гейблз: два города за 1 день
Автомобильная экскурсия по жемчужинам Флориды и её окрестностям
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Прокатиться на лодке, пройти по болоту и посмотреть на диких животных в естественной среде обитания
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Майами
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
от $108 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров
Насладиться яркой атмосферой, удивительными достопримечательностями и видами на Атлантический океан
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $650 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари в Эверглейдс: мир аллигаторов и дикая природа (из Майами)
Замедлиться и увидеть Флориду такой, какой она была веками - миром воды, ветра и травы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
Вас ждёт яркое тропическое приключение! Прочувствуйте вайб Майами, от пляжного отдыха до городской жизни и современного искусства. Отличные снимки гарантированы
10 авг в 14:00
11 авг в 10:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности
Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв
Начало: South beach
Завтра в 08:30
10 авг в 10:30
от $120 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Майами на десерт
Знакомство с городом, которое начинается вечером. Потому что у каждого дня должен быть десерт
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
Расписание: ежедневно в 17:15
31 авг в 17:15
1 сен в 17:15
$65 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Космический центр Кеннеди: отсюда Илон Маск запускает свои корабли
Погрузитесь в мир космонавтики: от Майами до центра Кеннеди, где Илон Маск запускает свои корабли. Уникальные артефакты и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $672
$790 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Такой разный Майами
От океана и исторических кварталов до деловых и жилых районов
Завтра в 08:00
10 авг в 08:30
от $590 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Майами каждый день
Пешеходная экскурсия по Майами с двумя уникальными маршрутами. Архитектура ар-деко, пляжи и интересные истории ждут вас каждый день
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
Расписание: ежедневно в 15:15
31 авг в 15:15
1 сен в 15:15
$50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Майами каждый день
Начало: На пересечении Оушен Драйв и 10-ой улицы
Расписание: Каждый день в 15:15
$50 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности (в группе)
Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв
Начало: Miami Beach
Расписание: во вторник в 10:00, в воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
11 авг в 10:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарный Ки-Уэст: поездка из Майами
Впитать дух приключений, увидеть, где жил Хэмингуэй и полюбоваться океаном
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $840 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Еврейский Майами-Бич
Заглянуть в прошлое и настоящее еврейской общины Флориды и Майами
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $390 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Майами
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
31 авг в 11:00
1 сен в 11:00
от $250 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич - город роскоши (из Майами на авто)
Всего час езды из Майами - и вы в элегантном Палм-Бич. Откройте тайны города, где отдыхали знаменитости, и насладитесь атмосферой богатства
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $561
$590 за всё до 7 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в Майами - незабываемые ракурсы
Начало: Майами
$280
$350 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
$280
$350 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
$280
$350 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
$280
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Аренда яхты в Майами - роскошь на воде
Начало: Майами
$100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Б
Дата посещения: 25 июл 2025
Хочу поблагодарить Александра за высокий профессионализм в работе гидом. Очень интересно красочно и в то же время не напрягая рассказал
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А
Если хотите влюбиться в Майами, то однозначно к Артему. Он настоящий профессионал. Интересно и легко. Да, это город ярких контрастов,
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j
Спасибо Александру, очень все было интересно!
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S
Экскурсия превзошла все ожидания! Огромное спасибо нашему гиду Кате за профессионализм, отличную организацию и искреннюю любовь к своей работе. Рассказ
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Г
Экскурсия превзошла все ожидания,благодаря нашему экскурсоводу Артёму! Прекрасная организация,отношение к каждому участнику и замечательная атмосфера. Мы даже не заметили как
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И
отличная экскурсия .. не совсем много животных увидели, тк погодные условия помешали. . но за то прогулялись по тропе (возьмите репеленты) и познакомились с крокодильчиками - дети в восторге. .
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Э
Спасибо Артему за прекрасную экскурсию по Майами, интересно и познавательно! Обязательно обратимся еще раз!
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М
Огромное спасибо Артёму за классную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Отдельный плюс за комфорт: поездка проходила на новом авто,
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Артем-невероятный гид!
Супер эрудированный, с чувством юмора, остроумный, заботливый.
Показал много красивых мест, районов.
Экскурсия была не просто набором фактов и дат, а
Супер эрудированный, с чувством юмора, остроумный, заботливый.
Показал много красивых мест, районов.
Экскурсия была не просто набором фактов и дат, а
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Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень комфортной машине, заранее позаботился
+2
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Всего 227 отзывов в Майами
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Ответы на вопросы от путешественников по Майами
Самые популярные экскурсии в Майами
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Сколько стоит экскурсия по Майами в августе 2026
Сейчас в Майами можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 50 до 890 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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