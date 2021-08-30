Отзыв на: Майами — американская Венеция К Католик 5 Экскурсия прошла великолепно! Юрий рассказывает очень интересно, видно, что человек любит своё дело, интересуется всем! Обалденный Гид с большой буквы! Мы довольно очень-очень! БОЛЬШОЕ СПАСИБО. 🤩

Отзыв на: Добро пожаловать в Майами! В Вадим 5 Все Ок. рекомендую

Отзыв на: Выдающиеся арт-районы Майами S Sergey 5 Емко, полно, интересно! С нами был Юрий, забрал на машине из отеля, перевозил полдня в рамках экскурсии, много рассказал полезного по теме и по Майами в целом. всем рекомендуем. Также мы через пару дней попросили Юрия сопроводить нас на Ки Вест, получили массу удовольствия и посетили все достопримечательности в прекрасном месте всего за несколько часов, которые у нас были.

Отзыв на: Майами — американский Иерусалим Е Елена 5 Спасибо Эд! Посмотрели и узнали много интересного. Объехали разные достопримечательности по своему выбору на большом комфортабельном авто.

Отзыв на: Добро пожаловать в Майами! N Nursultan 5 Очень грамотный гид и просто приятный человек. Настоятельно советую! 👍

Отзыв на: Добро пожаловать в Майами! Ю Юлия 5 Очень познавательно и интересно! Хотела бы ещё взять другие экскурсии с Эдуардом. Всем рекомендую!

Отзыв на: Майами — американская Венеция Е Екатерина 4 Эдуард был галантным гидом, подавал руку, открывал двери. В целом, рассказал очень много о Майами. Вообще, видно, что ему очень нравится его работа. Единственное, подача материала была академичной, как на уроке. Из-за этого порой становилось скучно. Но тем, кто любит много-много фактов, рекомендую! Эдуард, как энциклопедия!

Отзыв на: Космическое путешествие в Центр НАСА Л Людмила 5 Доброго времени суток! 15.01.19г. мы посетили Центр НАСА. Утром, возле парадного въезда в дом где мы жили, подъехал гид Юрий, и мы, на комфортном автомобиле, помчались на встречу впечатлениям)))) Было весело и легко, даже несмотря на немного утомительную дорогу, 150 разных вопросов гиду Юрию, и на все 150 получены ответы, много интересных фактов, достоверных и реальных историй, Юрий еще и сыграл роль переводчика. Прекрасное и увлекательное времяпровождение, и все благодаря гиду Юрию знающему и любящему свое дело. Большое спасибо!

Отзыв на: Индейская резервация и заповедник Эверглейдс С Сергей 4 Спасибо Карену - узнали много нового и интересного по истории Флориды, Много чего увидели, было интересно! Спасибо. )