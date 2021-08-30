Все экскурсии в Майами
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Майами – доступно 23 экскурсии на 2021 год, 26 ⭐ отзывов, цены от $169. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Майами почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
4ч
$225
за 1-6 чел.
Детский музей (Miami Children’s Museum)
В Детском музее каждая экспозиция - игровая площадка
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
$169
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Майами Бич
Обзорная экскурсия по Майами-Бич откроет для вас все стороны города-курорта и расскажет его историю
Индивидуальная экскурсия
4ч
$350
за 1-3 чел.
Майами — американская Венеция
Город солнца, водных просторов, белоснежных яхт и миллионеров
Индивидуальная экскурсия
5ч
$281.5
за 1-6 чел.
Океанариум (Miami Seaquarium)
Океанариум Майами - это комплекс морских аттракционов
Индивидуальная экскурсия
6ч
$500
за 1-6 чел.
Майами — американский Иерусалим
Познакомиться с историей еврейского заселения города и узнать о важной роли общин в его укладе
Индивидуальная экскурсия
5ч
$281.5
за 1-6 чел.
Коралловый Замок (Coral Castle)
28 лет латвийский эмигрант из Латвии Эдвард Лидскалнин строил башню и парк скульптур из известняка без...
Индивидуальная экскурсия
5ч
$500
за 1-6 чел.
Добро пожаловать в Майами!
Прошлое, настоящее и будущее столицы вечного лета на обзорной автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
12ч
$495
за 1-6 чел.
Космический центр НАСА (Cape Canaveral)
Космический центр имени Джона Кеннеди - это комплекс сооружений для управления полетами недалеко от мыса...
Индивидуальная экскурсия
12ч
$690
за 1-3 чел.
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Посетить самую южную точку США и проникнуться духом старой Флориды
Индивидуальная экскурсия
5ч
$281.5
за 1-6 чел.
Парк Аллигаторов (Gator Park)
Ферма аллигаторов расположилась на территории Национального парка Эверглейдс - крупнейшего пресноводного...
Индивидуальная экскурсия
4ч
$450
за 1-3 чел.
Выдающиеся арт-районы Майами
Познакомиться с современным искусством города
Индивидуальная экскурсия
6ч
$315
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия
6ч
$400
за 1-3 чел.
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
История коренных американских индейцев и дикая природа Флориды
Индивидуальная экскурсия
5ч
$281.5
за 1-6 чел.
Экскурсия по Майами-Бич и круиз на катере
Майами-Бич - это фешенебельный курорт, излюбленное место отдыха миллионеров и знаменитостей со всего...
Индивидуальная экскурсия
12ч
$690
за 1-3 чел.
Космическое путешествие в Центр НАСА
Поражающие воображение зрелища и история американской космонавтики
Индивидуальная экскурсия
5ч
$281.5
за 1-6 чел.
Остров джунглей (Jungle Island)
Остров джунглей - это парк развлечений с зип-лайнами, игровыми площадками, шоу дрессированных птиц и...
Индивидуальная экскурсия
14ч
$495
за 1-6 чел.
Экскурсия на остров Ки Вест
Вы отправитесь в Ки Вест - курортный город с викторианской архитектурой, чистыми многолюдными пляжами...
Индивидуальная экскурсия
6ч
$315
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия
14ч
$495
за 1-6 чел.
Экскурсия Парки развлечений Орландо
Орландо - мировая столица тематических парков развлечений
3ч
$200
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
5ч
$281.5
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия
6ч
$315
за 1-6 чел.
Львиное сафари (Lion Country Safari)
В парке воссоздана африканская флора и фауна, он входит в тройку лучших зоопарков страны
Индивидуальная экскурсия
4ч
$225
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Майами
Вы отправитесь на обзорную прогулку по Майами-Бич - городу голливудских звезд и миллионеров
Последние отзывы «Экскурсии Майами»
- Отзыв на: Майами — американская ВенецияККатолик30 августа 2021Экскурсия прошла великолепно! Юрий рассказывает очень интересно, видно, что человек любит своё дело, интересуется всем! Обалденный Гид с большой буквы! Мы довольно очень-очень! БОЛЬШОЕ СПАСИБО. 🤩
- ВВадим5 марта 2021Все Ок. рекомендую
- Отзыв на: Выдающиеся арт-районы МайамиSSergey19 января 2021Емко, полно, интересно! С нами был Юрий, забрал на машине из отеля, перевозил полдня в рамках экскурсии, много рассказал полезного по теме и по Майами в целом. всем рекомендуем. Также мы через пару дней попросили Юрия сопроводить нас на Ки Вест, получили массу удовольствия и посетили все достопримечательности в прекрасном месте всего за несколько часов, которые у нас были.
- Отзыв на: Майами — американский ИерусалимЕЕлена22 декабря 2020Спасибо Эд! Посмотрели и узнали много интересного. Объехали разные достопримечательности по своему выбору на большом комфортабельном авто.
- NNursultan15 декабря 2020Очень грамотный гид и просто приятный человек. Настоятельно советую! 👍
- ЮЮлия19 ноября 2020Очень познавательно и интересно! Хотела бы ещё взять другие экскурсии с Эдуардом. Всем рекомендую!
- Отзыв на: Майами — американская ВенецияЕЕкатерина27 января 2020Эдуард был галантным гидом, подавал руку, открывал двери. В целом, рассказал очень много о Майами. Вообще, видно, что ему очень нравится его работа. Единственное, подача материала была академичной, как на уроке. Из-за этого порой становилось скучно. Но тем, кто любит много-много фактов, рекомендую! Эдуард, как энциклопедия!
- Отзыв на: Космическое путешествие в Центр НАСАЛЛюдмила16 января 2020Доброго времени суток! 15.01.19г. мы посетили Центр НАСА. Утром, возле парадного въезда в дом где мы жили, подъехал гид Юрий, и мы, на комфортном автомобиле, помчались на встречу впечатлениям)))) Было весело и легко, даже несмотря на немного утомительную дорогу, 150 разных вопросов гиду Юрию, и на все 150 получены ответы, много интересных фактов, достоверных и реальных историй, Юрий еще и сыграл роль переводчика. Прекрасное и увлекательное времяпровождение, и все благодаря гиду Юрию знающему и любящему свое дело. Большое спасибо!
- ССергей11 января 2020Спасибо Карену - узнали много нового и интересного по истории Флориды, Много чего увидели, было интересно! Спасибо. )
- ККатолик8 июня 2019Замечательная экскурсия, интересная насыщенность, даже со слегка экстремальным поиском аллигаторов, и мы, и сын 13 лет довольны нашим путешествием и прекрасными рассказами Эдуарда. Большое спасибо!