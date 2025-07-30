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настоящим путешествием в атмосферу города))

Артем провел нам экскурсию на комфортабельном, идеально-чистом автомобиле с отличным кондиционером. Учел все пожелания!

Огромная благодарность за то, что подстроил темп под нас! Успели даже заехать пообедать!

С учетом того, что мы были с двумя детьми, Артём рассказывал так увлекательно, что и они слушали, открыв рот!

Гид дал очень много полезной информации и рекомендаций касаемо аренды автомобиля, парковок, ресторанов, вертолетной прогулки, безопасности и т д. Ответил на все наши вопросы.

Видно, что человек любит город и знает его досконально.

Огромное спасибо за такую увлекательную и полезную экскурсию!

Если будете в Майами-смело берите экскурсию именно у Артема!

Однозначно 10 из 10!