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Экскурсии в Майами

Найдено 28 экскурсий в Майами на русском языке, цены от $50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
На машине
На микроавтобусе
4 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Начало: В центре Майами
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $390 за всё до 7 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $890 за всё до 7 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Впитать карибский дух маленького беззаботного городка в поездке из Майами
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $890 за всё до 7 чел.
Это Майами
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
-
5%
23 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $357$375 за всё до 7 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
Увидеть ключевые локации города и ощутить на себе чары Южной Флориды
Начало: В вашем отеле в Майами
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $650 за всё до 7 чел.
Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства
На машине
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $340 за всё до 4 чел.
Майами и Корал Гейблз: два города за 1 день
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Майами и Корал Гейблз: два города за 1 день
Автомобильная экскурсия по жемчужинам Флориды и её окрестностям
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $450 за всё до 4 чел.
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
На машине
На лодке
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Прокатиться на лодке, пройти по болоту и посмотреть на диких животных в естественной среде обитания
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $450 за всё до 7 чел.
Выгодный трансфер в Майами
На машине
30 минут
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Майами
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
от $108 за всё до 3 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров
Насладиться яркой атмосферой, удивительными достопримечательностями и видами на Атлантический океан
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $650 за всё до 7 чел.
Сафари в Эверглейдс: мир аллигаторов и дикая природа (из Майами)
На лодке
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари в Эверглейдс: мир аллигаторов и дикая природа (из Майами)
Замедлиться и увидеть Флориду такой, какой она была веками - миром воды, ветра и травы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
На автобусе
3 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
Вас ждёт яркое тропическое приключение! Прочувствуйте вайб Майами, от пляжного отдыха до городской жизни и современного искусства. Отличные снимки гарантированы
10 авг в 14:00
11 авг в 10:00
от $250 за всё до 3 чел.
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности
Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв
Начало: South beach
Завтра в 08:30
10 авг в 10:30
от $120 за человека
Майами на десерт
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Майами на десерт
Знакомство с городом, которое начинается вечером. Потому что у каждого дня должен быть десерт
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
Расписание: ежедневно в 17:15
31 авг в 17:15
1 сен в 17:15
$65 за человека
Космический центр Кеннеди: отсюда Илон Маск запускает свои корабли
На машине
13 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Космический центр Кеннеди: отсюда Илон Маск запускает свои корабли
Погрузитесь в мир космонавтики: от Майами до центра Кеннеди, где Илон Маск запускает свои корабли. Уникальные артефакты и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $672$790 за всё до 7 чел.
Такой разный Майами
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Такой разный Майами
От океана и исторических кварталов до деловых и жилых районов
Завтра в 08:00
10 авг в 08:30
от $590 за всё до 4 чел.
Свидание с Майами каждый день
Пешая
2 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Майами каждый день
Пешеходная экскурсия по Майами с двумя уникальными маршрутами. Архитектура ар-деко, пляжи и интересные истории ждут вас каждый день
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
Расписание: ежедневно в 15:15
31 авг в 15:15
1 сен в 15:15
$50 за человека
Свидание с Майами каждый день
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Майами каждый день
Начало: На пересечении Оушен Драйв и 10-ой улицы
Расписание: Каждый день в 15:15
$50 за человека
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности (в группе)
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности (в группе)
Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв
Начало: Miami Beach
Расписание: во вторник в 10:00, в воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
11 авг в 10:00
$120 за человека
Легендарный Ки-Уэст: поездка из Майами
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарный Ки-Уэст: поездка из Майами
Впитать дух приключений, увидеть, где жил Хэмингуэй и полюбоваться океаном
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $840 за всё до 4 чел.
Еврейский Майами-Бич
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Еврейский Майами-Бич
Заглянуть в прошлое и настоящее еврейской общины Флориды и Майами
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $390 за всё до 7 чел.
Личное свидание с Майами
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Майами
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
31 авг в 11:00
1 сен в 11:00
от $250 за всё до 5 чел.
Палм-Бич - город роскоши (из Майами на авто)
На машине
6 часов
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич - город роскоши (из Майами на авто)
Всего час езды из Майами - и вы в элегантном Палм-Бич. Откройте тайны города, где отдыхали знаменитости, и насладитесь атмосферой богатства
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $561$590 за всё до 7 чел.
Фотосессия в Майами - незабываемые ракурсы
2 часа
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в Майами - незабываемые ракурсы
Начало: Майами
$280$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер в Майами - комфорт и удобство в пути
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный трансфер в Майами - комфорт и удобство в пути
Начало: Майами
$280$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия в Майами максимум впечатлений за 5 ч
5 часов
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия в Майами максимум впечатлений за 5 ч
Начало: Майами
$280$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Майами - 8 часов
На машине
8 часов
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Майами - 8 часов
Начало: Майами
$280$350 за всё до 10 чел.
Аренда яхты в Майами - роскошь на воде
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Аренда яхты в Майами - роскошь на воде
Начало: Майами
$100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Б
Это Майами
Дата посещения: 25 июл 2025
Хочу поблагодарить Александра за высокий профессионализм в работе гидом. Очень интересно красочно и в то же время не напрягая рассказал
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и показал самые интересные достопримечательности Майами . Мы получили огромное удовольствие от нашей экскурсии. Очень рекомендую Александра как гида. Не пожалеете. Спасибо еще раз

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А
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Если хотите влюбиться в Майами, то однозначно к Артему. Он настоящий профессионал. Интересно и легко. Да, это город ярких контрастов,
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и он покажет его красивым, гламурным, роскошным, смелым, повседневным, колоритным, эмоциональным и, главное, незабываемым. Майами однозначно останется в вашем сердце навсегда! Очень рекомендую!

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j
Космический центр Кеннеди: отсюда Илон Маск запускает свои корабли
Спасибо Александру, очень все было интересно!
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S
Такой разный Майами
Экскурсия превзошла все ожидания! Огромное спасибо нашему гиду Кате за профессионализм, отличную организацию и искреннюю любовь к своей работе. Рассказ
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был очень интересным, насыщенным фактами, но при этом легким и увлекательным. Мы увидели не только самые известные места Майами, но и узнали множество деталей, о которых самостоятельно никогда бы не узнали.
Отдельно хочется отметить доброжелательность, внимание к каждому из нас и готовность ответить на любые вопросы. Время пролетело незаметно, а впечатлений осталось очень много. Если хотите познакомиться с Майами интересно, комфортно и в приятной атмосфере, смело выбирайте эту экскурсию. Однозначно рекомендую!

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Г
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Экскурсия превзошла все ожидания,благодаря нашему экскурсоводу Артёму! Прекрасная организация,отношение к каждому участнику и замечательная атмосфера. Мы даже не заметили как
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пролетели 4 часа. После такой экскурсии остаются только самые яркие впечатления и желание снова вернуться в Майами. Артём рассказал нам много интересных историй,увидели самые красивые и знаковые места,получили много полезной информации. На все вопрсы получали подробные и интересные ответы. И всё благодаря настоящему профессионализму Артёма,продуманному маршруту и глубочайшим знаниями. Спасибо за яркие эмоции и замечательный день!
Искренне рекомендую Артёма всем,кто хочет увидеть настоящий Майами и получить удовольствие от экскурсии!

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И
Сафари в Эверглейдс: мир аллигаторов и дикая природа (из Майами)
отличная экскурсия .. не совсем много животных увидели, тк погодные условия помешали. . но за то прогулялись по тропе (возьмите репеленты) и познакомились с крокодильчиками - дети в восторге. .
отличная экскурсия .. не совсем много животных увидели, тк погодные условия помешали. . но за то
отличная экскурсия .. не совсем много животных увидели, тк погодные условия помешали. . но за то
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Э
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Спасибо Артему за прекрасную экскурсию по Майами, интересно и познавательно! Обязательно обратимся еще раз!
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М
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Огромное спасибо Артёму за классную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Отдельный плюс за комфорт: поездка проходила на новом авто,
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поэтому мы совсем не устали и получили массу удовольствия. Помимо этого, Артём очень отзывчивый человек — он помог нам в решении личных вопросов. Рекомендую!

Огромное спасибо Артёму за классную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Отдельный плюс за комфорт: поездка
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Ольга
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Артем-невероятный гид!
Супер эрудированный, с чувством юмора, остроумный, заботливый.
Показал много красивых мест, районов.
Экскурсия была не просто набором фактов и дат, а
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настоящим путешествием в атмосферу города))
Артем провел нам экскурсию на комфортабельном, идеально-чистом автомобиле с отличным кондиционером. Учел все пожелания!
Огромная благодарность за то, что подстроил темп под нас! Успели даже заехать пообедать!
С учетом того, что мы были с двумя детьми, Артём рассказывал так увлекательно, что и они слушали, открыв рот!
Гид дал очень много полезной информации и рекомендаций касаемо аренды автомобиля, парковок, ресторанов, вертолетной прогулки, безопасности и т д. Ответил на все наши вопросы.
Видно, что человек любит город и знает его досконально.
Огромное спасибо за такую увлекательную и полезную экскурсию!
Если будете в Майами-смело берите экскурсию именно у Артема!
Однозначно 10 из 10!

Артем-невероятный гид!
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Ирина
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень комфортной машине, заранее позаботился
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о воде для всей группы — сразу видно внимание к деталям.
Мы быстро познакомились и сразу отправились в путь: экскурсия началась буквально с первых минут и была насыщена интересными фактами и живыми историями. Посетили множество красивых и атмосферных районов, а также заглянули в уютное кубинское кафе, где Артём угостил нас настоящим кубинским кофе — отдельное удовольствие!
Отдельно хочется отметить грамотную речь, глубокие знания, отличную подачу материала и лёгкость общения — слушать было действительно интересно. Артем не просто местный житель, а профессиональный гид и знаток американской культуры и современного искусства! Дал нам также массу практических рекомендаций, советов по дальнейшему путешествию!
Однозначно рекомендую Артёма! Единственный минус — мы выбрали короткую экскурсию на 5 часов! В следующий раз обязательно возьмём программу на целый день!

Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень+2
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию! Он приехал точно в назначенное время на большой и очень
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Всего 227 отзывов в Майами

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Ответы на вопросы от путешественников по Майами

Самые популярные экскурсии в Майами
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28:
  1. Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами;
  2. Космический центр NASA на мысе Канаверал;
  3. Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя;
  4. Это Майами;
  5. Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия.
Что посмотреть в Майами
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вилла Визкайя;
  2. Дизайн-дистрикт;
  3. Даунтаун Майами;
  4. Арт-район Винвуд Уоллс;
  5. Фишер-Айленд;
  6. Майами-Бич;
  7. Маленькая Гавана;
  8. Порт Майами.
Сколько стоит экскурсия по Майами в августе 2026
Сейчас в Майами можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 50 до 890 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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