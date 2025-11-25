Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с архитектурой Нью-Йорка.
Гости смогут увидеть, как город эволюционировал от первых колониальных построек до современных небоскребов. Каждый стиль и эпоха расскажут свою историю, от готики до
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Уникальные архитектурные шедевры
- 📚 Исторические факты и рассказы
- 👣 Пешая прогулка по городу
- 🎨 Разнообразие архитектурных стилей
- 🌆 Погружение в атмосферу Нью-Йорка
Что можно увидеть
- Эмпайр-стейт-билдинг
- Крайслер-билдинг
- Рокфеллер-центр
Описание экскурсииАрхитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам Узнать, как менялся облик «Большого яблока», услышать о разных стилях и увидеть мировые шедевры
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
395 Southend Avenue, New York
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
