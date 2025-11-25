Мои заказы

Архитектура Нью Йорка Пешком

Погрузитесь в историю Нью-Йорка, наблюдая за его архитектурными шедеврами. Узнайте, как город менялся и развивался на протяжении веков
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с архитектурой Нью-Йорка.

Гости смогут увидеть, как город эволюционировал от первых колониальных построек до современных небоскребов. Каждый стиль и эпоха расскажут свою историю, от готики до
модернизма.

Это путешествие позволит взглянуть на Нью-Йорк с новой стороны, понять его культурное и историческое значение.

Участники узнают о ключевых зданиях и их роли в развитии города, что делает эту экскурсию обязательной для всех, кто интересуется архитектурой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальные архитектурные шедевры
  • 📚 Исторические факты и рассказы
  • 👣 Пешая прогулка по городу
  • 🎨 Разнообразие архитектурных стилей
  • 🌆 Погружение в атмосферу Нью-Йорка
Что можно увидеть

  • Эмпайр-стейт-билдинг
  • Крайслер-билдинг
  • Рокфеллер-центр

Описание экскурсии

Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам Узнать, как менялся облик «Большого яблока», услышать о разных стилях и увидеть мировые шедевры

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
395 Southend Avenue, New York
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

