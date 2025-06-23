Исторические экскурсии в Нью-Йорке

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Провела экскурсии для 64 туристов

читать дальше уменьшить Нью-Йорк, мое отношение к нему изменилось. Это город, к которому нельзя остаться равнодушным. И мне хочется показать его всем путешественникам так, чтобы они сказали: «О да, это Нью-Йорк!» Каждая моя экскурсия не похожа на остальные — но ведь и вы, мои гости, тоже уникальны!

Меня зовут Лена. Я живу в Нью-Йорке больше двадцати лет. Переехала в этот удивительный город из Москвы и вначале приняла его в штыки. Но со временем, когда я начала узнавать