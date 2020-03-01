Исторические экскурсии в Нью-Йорке

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Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день

Лена
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Лена – ваш гид
Нью-Йорк не похож ни на остальные города Америки, ни на европейские столицы.

Он существует отдельно от остального мира.

За его размерами и общеизвестными символами можно не заметить деталей, которые делают Нью-Йорк таким многослойным и насыщенным.

Я постараюсь раскрыть разные грани этого удивительного города: показать вам как его знаковые места, так и тайные уголки.
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Многоликий Нью-Йорк
Многоликий Нью-Йорк

Что вас ожидает

Неизведанный Нью-Йорк
Ильф и Петров еще в 1935 году написали в «Одноэтажной Америке»: «Вообще, Нью-Йорк замечателен тем, что там есть все». Я хочу показать хотя бы малую толику того, что предлагает этот замечательный город. Мы начнем прогулку на площади Нью-Йоркской мэрии, где вы увидите старейший фонтан в городе и муниципальное здание, послужившее прообразом московских высоток. Далее посетите церковь, ставшую центром спасения во время трагедии 11 сентября, прогуляетесь по Бродвею и узнаете, почему один из его участков называется «каньон героев».

Нью-Йорк изнутри
Вы раскроете секреты знаменитой биржи на Уолл-стрит и пройдете по Стоун-стрит, которую замостили более трех веков назад. Сделав фотографии у легендарной статуи Быка, посетите Бэттери-парк и посмотрите с берега на статую Свободы, Нью-Йоркскую гавань и Старый форт. Следом полюбуетесь видами Гудзона на изумительной новой набережной, заглянете в престижный жилой район, посетите здание Мирового финансового центра и узнаете, как оно сейчас называется. В завершение я покажу пальмовый сад, знаменитый зал Окулюс, мемориал 11 сентября и вид на новую башню Всемирного Торгового центра.

Организационные детали

Я гибкий гид и с радостью скорректирую маршрут экскурсии в соответствии с вашими интересами.

Многоликий Нью-Йорк
Многоликий Нью-Йорк
Многоликий Нью-Йорк
Многоликий Нью-Йорк
Многоликий Нью-Йорк
Многоликий Нью-Йорк
Многоликий Нью-Йорк
Многоликий Нью-Йорк
Многоликий Нью-Йорк
Многоликий Нью-Йорк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лена
Лена
Меня зовут Лена. Я живу в Нью-Йорке больше двадцати лет. Переехала в этот удивительный город из Москвы и вначале приняла его в штыки. Но со временем, когда я начала узнавать Нью-Йорк, мое отношение к нему изменилось. Это город, к которому нельзя остаться равнодушным. И мне хочется показать его всем путешественникам так, чтобы они сказали: «О да, это Нью-Йорк!» Каждая моя экскурсия не похожа на остальные — но ведь и вы, мои гости, тоже уникальны!
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Исторические экскурсии в Нью-Йорке

Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11
$35 за человека
1.5 часа
Исследовать финансовый центр мира и узнать об одном из самых страшных дней в истории
Вам предстоит открыть две очень значимых страницы «биографии» США. Вы пройдете по знаменитой улице Уолл Стрит и узнаете, когда, как и почему этот район стал мировой столицей денег. Представите времена первого президента Вашингтона и потанцуете с индейцами в музее. А во второй части посетите Мемориал, расположенный на месте разрушенных башен-близнецов.
Нестандартный тур по Нью-ЙоркуНестандартный тур по Нью-ЙоркуНестандартный тур по Нью-Йорку
$300 за экскурсию
3.5 часа
31 отзыв
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Нью-Йорк не терпит стандартных обзорных экскурсий! Я уверен, что этот бешеный, бурный город нужно покорять только заглядывая в самые необычные его уголки верхом на железном коне. Вы побываете в тех районах Нью-Йорка, которые и являются настоящим «Большим яблоком», я расскажу вам малоизвестные факты из истории города и помогу прочувствовать его на все 100% со всеми «за» и «против». Научившись ориентироваться в Нью-Йорке и увидев его однажды глазами местных жителей, вы обязательно захотите возвращаться сюда снова и снова.
Нью-Йорк, или Новый АмстердамНью-Йорк, или Новый АмстердамНью-Йорк, или Новый Амстердам
$250 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Пешком по Уолл-стрит и на пароме к Статуе Свободы!
Начинать знакомство с Нью-Йорком нужно с мест, где родился «Новый Амстердам». Вы заглянете за кулисы американской истории, мировой финансовой жизни и политических отношений США и Европы, посетите старый форт и увидите Статую Свободы такой, какой её видели европейские иммигранты XIX века. Буду рад показать этот удивительный город, как он есть — с его атмосферой и архитектурой, и помогу открыть ваш Нью-Йорк.
Богемные кварталы города или другой Нью-ЙоркБогемные кварталы города или другой Нью-ЙоркБогемные кварталы города или другой Нью-Йорк
$400 за экскурсию
4 часа
SoHo, Greenwich Village и Little Italy
Если вы уже достаточно времени уделили небоскребам шумного мегаполиса и хотите увидеть другой Нью-Йорк, прогулка по трем атмосферным кварталам познакомит вас с новой стороной города. Вы побываете в районе, где жили в годы Великой депрессии иммигранты из Италии, а позже снимали голливудские фильмы про гангстеров. Погуляете по кварталу галерей, джаз-клубов, арт-кафе и дизайнерских бутиков. А в старинном Greenwich Village увидите непохожую на другие районы Манхеттена историческую застройку, украшенную живописной зеленой зоной, и ощутите царящий здесь дух либерализма.
Нью-Йорк от истоков до наших днейНью-Йорк от истоков до наших днейНью-Йорк от истоков до наших дней
$252 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света
Вы увидите главные символы Нью-Йорка: статую Свободы, Уолл-стрит, скульптуру Быка, Бродвей и мемориал, посвященный Всемирному торговому центру. Я не просто покажу улицы и небоскребы разных эпох, но обязательно расскажу о судьбах людей в истории города.
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребамАрхитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребамАрхитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
$250 за экскурсию
3 часа
Узнать, как менялся облик «Большого яблока», услышать о разных стилях и увидеть мировые шедевры
Архитектура города — это телесное воплощение истории: рассматривая здания Нью-Йорка, вы проследите развитие этого города. Я расскажу о возникновении разных стилей и их особенностях, объясню, какая проблема стояла перед создателями первых небоскребов. Покажу шедевры Фрэнка Гери и Сантьяго Калатравы, а на примере жилой архитектуры Америки мы поговорим о классовом неравенстве.

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