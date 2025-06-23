Исторические экскурсии в Нью-Йорке

Ильф и Петров ещё в 1935 году написали в «Одноэтажной Америке»: «Вообще, Нью-Йорк замечателен тем, что там есть всё».
Я хочу показать хотя бы малую толику того, что предлагает этот замечательный город — на прогулке вы увидите как его знаковые места, так и тайные уголки. И отыщете детали, которые делают Нью-Йорк таким многослойным и насыщенным.
Я хочу показать хотя бы малую толику того, что предлагает этот замечательный город — на прогулке вы увидите как его знаковые места, так и тайные уголки. И отыщете детали, которые делают Нью-Йорк таким многослойным и насыщенным.
Описание экскурсии
- На площади Нью-Йоркской мэрии вы увидите старейший фонтан в городе и здание — прообраз московских высоток
- Заглянем в церковь, ставшую центром спасения во время трагедии 11 сентября
- Прогуляемся по Бродвею и выясним, почему один из его участков называется «каньон героев»
- Вы раскроете секреты знаменитой биржи на Уолл-стрит и пройдёте по Стоун-стрит, которую замостили более трёх веков назад
- Сделаете фотографии у легендарной статуи быка, посетите Бэттери-парк и посмотрите с берега на статую Свободы, Нью-Йоркскую гавань и Старый форт
- Полюбуетесь видами Гудзона на новой набережной и заглянете в престижный жилой район
- Посетите здание Мирового финансового центра и узнаете, как оно сейчас называется
- А в завершение я покажу пальмовый сад, знаменитый зал Окулус, мемориал 11 сентября и вид на новую башню Всемирного Торгового центра
Организационные детали
Я гибкий гид — и с радостью скорректирую маршрут экскурсии в соответствии с вашими интересами.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Лена. Я живу в Нью-Йорке больше двадцати лет. Переехала в этот удивительный город из Москвы и вначале приняла его в штыки. Но со временем, когда я начала узнавать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Лена нестандартный гид, хороший рассказчик, легко найти общий язык. Учла все пожелания, особенно с учетом того, что мы были с тремя детьми:) всем понравилась экскурсия-прогулка!
Вам был полезен этот отзыв?
I
Все прошло хорошо 👌
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