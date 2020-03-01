Исторические экскурсии в Нью-Йорке

Что вас ожидает

Неизведанный Нью-Йорк

Ильф и Петров еще в 1935 году написали в «Одноэтажной Америке»: «Вообще, Нью-Йорк замечателен тем, что там есть все». Я хочу показать хотя бы малую толику того, что предлагает этот замечательный город. Мы начнем прогулку на площади Нью-Йоркской мэрии, где вы увидите старейший фонтан в городе и муниципальное здание, послужившее прообразом московских высоток. Далее посетите церковь, ставшую центром спасения во время трагедии 11 сентября, прогуляетесь по Бродвею и узнаете, почему один из его участков называется «каньон героев».

Нью-Йорк изнутри

Вы раскроете секреты знаменитой биржи на Уолл-стрит и пройдете по Стоун-стрит, которую замостили более трех веков назад. Сделав фотографии у легендарной статуи Быка, посетите Бэттери-парк и посмотрите с берега на статую Свободы, Нью-Йоркскую гавань и Старый форт. Следом полюбуетесь видами Гудзона на изумительной новой набережной, заглянете в престижный жилой район, посетите здание Мирового финансового центра и узнаете, как оно сейчас называется. В завершение я покажу пальмовый сад, знаменитый зал Окулюс, мемориал 11 сентября и вид на новую башню Всемирного Торгового центра.