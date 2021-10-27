Отзыв на: Нью-Йорк от истоков до наших дней Н Николай 5 Очень понравилось, особенно гид! Ответила на все наши вопросы и рассказала и показала гораздо больше мест чем планировалось, видно что она очень любит свою свою работу. Впечатления самые положительные! Всем рекомендую.

Отзыв на: А вы хотели бы жить на Манхэттене? Е Екатерина 5 Отличная экскурсия, прошлись по красивым улицам и прочувствовали атмосферу города.

Отзыв на: Нью-Йорк от истоков до наших дней М Михаил 5 Все прошло просто замечательно и безупречно. У Светланы всегда можно узнать дополнительную информацию, выходящую за рамки экскурсии и рассчитывать на поддержку после ее окончания. Большое ей спасибо!

Отзыв на: Прогулка по музею Метрополитен Б Бранислав 5 Все понравилось! Рекомендую Анастасию как отличного гида. При следующем посещении Нью-Йорка обратимся повторно для посещения других музеев. Спасибо

Отзыв на: Колониальная история Нью-Йорка В Василий 5 Слава провел прекрасную экскурсию с большим количеством интересной и новой для нас информации. При этом дружелюбный формат общения и возможность задавать любые вопросы позволил провести это время в режиме диалога, что сделало наш опыт экскурсии еще более приятным и полезным. Рекомендую Славу всем, кто задумывается о том, чтобы взять экскурсию в Нью-Йорке.

Отзыв на: Прогулка по музею Метрополитен О Ольга 5 Экскурсия с Анастасией прошла на одном дыхании. Я с ней провела 6часов и даже не заметила, как уже подошло закрытие музея, а встретились мы в 11.00. Анастасия умничка, вся экскурсия систематизирована, четко построин рассказ по эпохам, что легко усвоилось в понимании не очень большого знатока искусства. Всем рекомендую безоговорочно

Отзыв на: Нью-Йорк от истоков до наших дней T Tatiana 5 Светлана, прекрасный гид, которая просто влюблена в свою работу и любит историю. Если вы планируете поездку в НЙ, то лучшего гида не найти. Светлана это гид, который не жалеет своего времени, сил и энергии. Она показала нам НЙ во всех его красках, дала очень ценные и полезные советы по путешествиям в США. Дата поездки октябрь 2021 года.

Отзыв на: Нестандартный тур по Нью-Йорку О Олеся 5 Толковый, приятный и знающий гид, который знает намного больше, чем американцы. Таких экскурсоводов хочется больше. Спасибо!

Отзыв на: Нестандартный тур по Нью-Йорку M Marina 5 Дима отлично показал нам город! Хорошо знает историю и интересные детали! Нам очень понравилось!