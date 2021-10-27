Экскурсии Нью-Йорка

Все экскурсии в Нью-Йорке

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Нью-Йорке – доступно 52 экскурсии на 2021 год, 208 ⭐ отзывов, цены от $40. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Нью-Йорке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе
$72
за 1 чел.
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе
На автобусной экскурсии формата hop on hop off вы исследуете город с 8 утра до 6 вечера самостоятельно...
Ежедневно с 08:00 до 18:00 каждые 15-20 минут
Двухчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена
3
2
$58
за 1 чел.
Двухчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена
Вечерний круиз на яхте вдоль Манхеттена с музыкальной программой и танцами под открытым небом
По субботам в 21:00
Нестандартный тур по Нью-Йорку
Индивидуальный тур
4.9
44
3ч 30м
$300
за 1-5 чел.
Нестандартный тур по Нью-Йорку
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Сады Дюпонов (Longwood Gardens)
Индивидуальная экскурсия
$850
за 1-5 чел.
Сады Дюпонов (Longwood Gardens)
Вас ждёт поездка за пределы Нью-Йорка в сопровождении профессионального экскурсовода
По договоренности
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Индивидуальная экскурсия
4.9
23
3ч 30м
$188
за 1-5 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Поездка в Бостон
Индивидуальная экскурсия
14ч
$1 400
за 1-5 чел.
Поездка в Бостон
Индивидуальная экскурсия из Нью-Йорка в Бостон, столицу штата Массачусетс
По договоренности
Бруклин не хуже, чем Манхэттен!
Индивидуальная экскурсия
4.2
6
$188
за 1-5 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен!
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Шоппинг-тур по Нью-Йорку
Индивидуальная экскурсия
$135
за 1-5 чел.
Шоппинг-тур по Нью-Йорку
Ежедневно по договоренности
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Индивидуальная экскурсия
5
10
$252
за 1-8 чел.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку + смотровая площадка Top
Индивидуальная экскурсия
$600
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку + смотровая площадка Top
Посетить самые знаменитые улицы, скверы и площади и увидеть потрясающую панораму Нью-Йорка с высоты смотровой...
По договоренности
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Индивидуальная фото-прогулка
4.9
11
1ч 30м
$199
за 1-5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах большого города
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением Статуи Свободы
Индивидуальная экскурсия
$700
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением Статуи Свободы
Полная обзорная экскурсия по Манхеттену с посещением острова Либерти
По договоренности
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Индивидуальная экскурсия
5
4
$250
за 1-5 чел.
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Пешком по Уолл-стрит и на пароме к Статуе Свободы!
Вечерняя Таймс-сквер + смотровая площадка Empire State Building
Индивидуальная экскурсия
$450
за 1-3 чел.
Вечерняя Таймс-сквер + смотровая площадка Empire State Building
Индивидуальная экскурсия по вечернему Нью-Йорку
По договоренности
Многоликий Нью-Йорк
Индивидуальная экскурсия
$250
за 1-4 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
Музеи Нью-Йорка
Индивидуальная экскурсия
$500
за 1-3 чел.
Музеи Нью-Йорка
Ежедневно по договоренности
Прогулка по музею Метрополитен
Индивидуальная экскурсия
5
33
$120
за 1-4 чел.
Прогулка по музею Метрополитен
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
Из Нью-Йорка в Атлантик Сити
Индивидуальная экскурсия
10ч
$990
за 1-6 чел.
Из Нью-Йорка в Атлантик Сити
Винтажные магазины и секонд-хенды в Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
$96
за 1-4 чел.
Винтажные магазины и секонд-хенды в Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд
За классными покупками не обязательно ехать на Пятую Авеню!
Экскурсия в Метрополитен музей
Индивидуальная экскурсия
$500
за 1-5 чел.
Экскурсия в Метрополитен музей
Колониальная история Нью-Йорка
Индивидуальная экскурсия
5
2
$150
за 1-8 чел.
Колониальная история Нью-Йорка
Представить, как выглядел район Уолл-стрит 400 лет назад, и прикоснуться к истокам Большого Яблока
Этнические районы Бруклина и Брайтон-Бич
Индивидуальная экскурсия
$500
за 1-3 чел.
Этнические районы Бруклина и Брайтон-Бич
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Индивидуальная экскурсия
5
20
$300
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Узнать самое важное о Нью-Йорке и его жителях на авто-экскурсии по знаменитым местам Манхэттена
Однодневная экскурсия из Нью-Йорка в Филадельфию
Индивидуальный тур
$990
за 1-6 чел.
Однодневная экскурсия из Нью-Йорка в Филадельфию
Ежедневно по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Нью-Йорка»

  • Отзыв на: Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Н
    Николай
    27 октября 2021
    5
    Очень понравилось, особенно гид! Ответила на все наши вопросы и рассказала и показала гораздо больше мест чем планировалось, видно что она очень любит свою свою работу. Впечатления самые положительные! Всем рекомендую.
  • Отзыв на: А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Е
    Екатерина
    22 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия, прошлись по красивым улицам и прочувствовали атмосферу города.
  • Отзыв на: Нью-Йорк от истоков до наших дней
    М
    Михаил
    20 октября 2021
    5
    Все прошло просто замечательно и безупречно. У Светланы всегда можно узнать дополнительную информацию, выходящую за рамки экскурсии и рассчитывать на поддержку после ее окончания. Большое ей спасибо!
  • Отзыв на: Прогулка по музею Метрополитен
    Б
    Бранислав
    20 октября 2021
    5
    Все понравилось! Рекомендую Анастасию как отличного гида. При следующем посещении Нью-Йорка обратимся повторно для посещения других музеев. Спасибо
  • Отзыв на: Колониальная история Нью-Йорка
    В
    Василий
    18 октября 2021
    5
    Слава провел прекрасную экскурсию с большим количеством интересной и новой для нас информации. При этом дружелюбный формат общения и возможность задавать любые вопросы позволил провести это время в режиме диалога, что сделало наш опыт экскурсии еще более приятным и полезным. Рекомендую Славу всем, кто задумывается о том, чтобы взять экскурсию в Нью-Йорке.
  • Отзыв на: Прогулка по музею Метрополитен
    О
    Ольга
    15 октября 2021
    5
    Экскурсия с Анастасией прошла на одном дыхании. Я с ней провела 6часов и даже не заметила, как уже подошло закрытие музея, а встретились мы в 11.00. Анастасия умничка, вся экскурсия систематизирована, четко построин рассказ по эпохам, что легко усвоилось в понимании не очень большого знатока искусства. Всем рекомендую безоговорочно
  • Отзыв на: Нью-Йорк от истоков до наших дней
    T
    Tatiana
    13 октября 2021
    5
    Светлана, прекрасный гид, которая просто влюблена в свою работу и любит историю. Если вы планируете поездку в НЙ, то лучшего гида не найти. Светлана это гид, который не жалеет своего времени, сил и энергии. Она показала нам НЙ во всех его красках, дала очень ценные и полезные советы по путешествиям в США. Дата поездки октябрь 2021 года.
  • Отзыв на: Нестандартный тур по Нью-Йорку
    О
    Олеся
    12 октября 2021
    5
    Толковый, приятный и знающий гид, который знает намного больше, чем американцы. Таких экскурсоводов хочется больше. Спасибо!
  • Отзыв на: Нестандартный тур по Нью-Йорку
    M
    Marina
    9 октября 2021
    5
    Дима отлично показал нам город! Хорошо знает историю и интересные детали! Нам очень понравилось!
  • Отзыв на: Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    А
    Алексей
    8 октября 2021
    5
    Отличная прогулка, отличные фотографии и вкуснейшая пицца после экскурсии! Николай, спасибо большое!
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