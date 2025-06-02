читать дальше уменьшить Узнали много нового, нюансов и исторических фактов. Именно со Светланой увидели Нью-Йорк с другой стороны и ощутили шарм этого города. Бонусом было то, что Светлана делает отличные фото. Спасибо за отличное времяпрепровождение. Наши искренние рекомендации.

Это была прекрасная экскурсия. Очень увлекающая и познавательная. Светлана обладает глубокими познаниями в истории, так как является историком по образованию.