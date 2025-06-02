Индивидуальная
до 5 чел.
Нестандартное путешествие по Нью-Йорку
На автомобиле по районам, которые откроют вам всю суть города
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $390 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
13 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от $325 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зелёному уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $136 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей Метрополитен с искусствоведом
Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох
Начало: У стойки информации в фойе музея
Завтра в 13:00
10 авг в 14:00
от $340 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от $395 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по Трайбеке с экспертом. Откройте для себя историю, искусство и секреты района
Начало: В районе TriBeCa
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от $325 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие визитные карточки города
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
13 авг в 09:30
16 авг в 09:00
от $325 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Американское крыло музея Метрополитен
Раскрыть историю Нью-Йорка и Америки через искусство и услышать любопытные рассказы о художниках
Завтра в 10:00
11 авг в 16:00
от $160 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей МоМА с искусствоведом
Посетить первый в мире музей современного искусства и расшифровать его шедевры
Начало: В MoMA
Завтра в 13:00
10 авг в 14:00
от $275 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $406 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от $500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Погулять по одному из самых богемных районов Нью-Йорка и прикоснуться к его истории
Начало: У Триумфальной арки
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
от $250 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Познакомьтесь с Нью-Йорком через аудиопрогулку, раскрывающую тайны его истории и архитектуры. Узнайте о знаменитостях и их любимых местах
Начало: У станции метро Bowling Green
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $339 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Манхэттен
Проехать по Даунтауну и увидеть топовые места культового района Нью-Йорка
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от $395 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хасидский Бруклин
Прогуляться по аутентичным хасидским районам Нью-Йорка с членом еврейской общины
10 авг в 17:00
11 авг в 17:00
от $950 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Пешком по Уолл-стрит и на корабле или катамаране - по направлению к статуе Свободы
Начало: Lower Manhattan, Liberty & Southend Ave Intersecti...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $495 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Нью-Йорке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Американский музей естественной истории - с гидом
Погрузитесь в мир науки и истории в Нью-Йорке. Уникальные экспонаты и увлекательные истории ждут вас в Американском музее естественной истории
Начало: В Американском музее естественной истории
Завтра в 13:00
10 авг в 14:00
от $275 за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
Погрузитесь в историю финансового центра мира и почтите память жертв 9/11. Узнайте больше о Нью-Йорке и его значимых местах
Начало: Coffee shop «Le Pain Quotidien» - 395 South End Av...
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
$143
$150 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Египет в музее Метрополитен
Исследуйте коллекцию Древнего Египта в музее Метрополитен. Узнайте о мумиях, пирамидах и жизни фараонов. Погружение в древнюю цивилизацию гарантировано
Начало: У стойки информации Главного входа
Завтра в 13:30
10 авг в 14:30
от $275 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Коллекция Фрика в компании искусствоведа
Оценить великолепную частную коллекцию старинной западноевропейской живописи
Начало: В фойе музея
Завтра в 13:30
10 авг в 14:30
от $275 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Прогулка по Нижнему Манхэттену в Нью-Йорке с аудиогидом
От исторических кварталов - до знаменитых небоскрёбов
Начало: Недалеко от музея Tenement
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $14 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Прикоснуться к авангардному искусству первой половины 20 века и узнать о семье основателей музея
Начало: У музея Гуггенхайма
Завтра в 13:00
10 авг в 14:00
от $275 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Нью-Йорк на вкус: гастрономия, стиль и секретные бары (21+)
Город глазами гурмана - от кофе Бродского до коктейлей в спикизи
10 авг в 15:00
11 авг в 15:00
от $135 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
22 авг в 09:30
23 авг в 09:30
от $300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эстетика нью-йоркского метро
Откройте для себя удивительный мир нью-йоркского метро, где каждая станция - это произведение искусства. Погрузитесь в историю и эстетику подземки
10 авг в 16:30
11 авг в 16:30
от $350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
от $290 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 1 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Мы не в первый раз в Нью-Йорке, но посетили места, которые еще не удавалось
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А
✌️
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А
Остались в полном восторге от экскурсии по Манхэттену. С первых минут знакомства Алена создала атмосферу доверия, надежности, дружелюбия и профессионализма. Очень рекомендую!
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Дмитрий замечательный рассказчик, обладает знаниями очень редких и интересных фактов о Нью-Йорке! Заказали у него экскурсию повторно и узнали много нового о других районах Манхенттена. Рекомендуем всем 100%!
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Адрей молодец! знает про Нью Йорк много! очень быстро ходит:)
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Экскурсия была очень живая. Виталий рассказывал с юмором и даже с музыкальным сопровождением. Нам понравилось.
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E
Нас было четверо. Мы остались всем очень довольны. Гид Дмитрий очень интересно рассказывал, были учтены и наши пожелания курса. День был прекрасный.
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В
Это была прекрасная экскурсия. Очень увлекающая и познавательная. Светлана обладает глубокими познаниями в истории, так как является историком по образованию.
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спасибо экскурсоводу Веронике за очень интересную экскурсию. Открыла для себя много новых мест для посещения в Нью Йорке. рекомендую.
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И
Очень понравилось, было интересно, познавательно и компактно. Порекоменлую друзьями.
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Всего 590 отзывов в Нью-Йорке
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Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку
Самые популярные экскурсии в Нью-Йорке
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