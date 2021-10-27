Все экскурсии в Нью-Йорке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Нью-Йорке – доступно 52 экскурсии на 2021 год, 208 ⭐ отзывов, цены от $40. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Нью-Йорке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
1д
$72
за 1 чел.
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе
На автобусной экскурсии формата hop on hop off вы исследуете город с 8 утра до 6 вечера самостоятельно...
Ежедневно с 08:00 до 18:00 каждые 15-20 минут
2ч
$58
за 1 чел.
Двухчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена
Вечерний круиз на яхте вдоль Манхеттена с музыкальной программой и танцами под открытым небом
По субботам в 21:00
Индивидуальный тур
3ч 30м
$300
за 1-5 чел.
Нестандартный тур по Нью-Йорку
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Индивидуальная экскурсия
8ч
$850
за 1-5 чел.
Сады Дюпонов (Longwood Gardens)
Вас ждёт поездка за пределы Нью-Йорка в сопровождении профессионального экскурсовода
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$188
за 1-5 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Индивидуальная экскурсия
14ч
$1 400
за 1-5 чел.
Поездка в Бостон
Индивидуальная экскурсия из Нью-Йорка в Бостон, столицу штата Массачусетс
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
$188
за 1-5 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен!
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Индивидуальная экскурсия
1ч
$135
за 1-5 чел.
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
$252
за 1-8 чел.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света
Индивидуальная экскурсия
6ч
$600
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку + смотровая площадка Top
Посетить самые знаменитые улицы, скверы и площади и увидеть потрясающую панораму Нью-Йорка с высоты смотровой...
По договоренности
Индивидуальная фото-прогулка
1ч 30м
$199
за 1-5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах большого города
Индивидуальная экскурсия
7ч
$700
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением Статуи Свободы
Полная обзорная экскурсия по Манхеттену с посещением острова Либерти
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
$250
за 1-5 чел.
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Пешком по Уолл-стрит и на пароме к Статуе Свободы!
Индивидуальная экскурсия
4ч
$450
за 1-3 чел.
Вечерняя Таймс-сквер + смотровая площадка Empire State Building
Индивидуальная экскурсия по вечернему Нью-Йорку
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
$250
за 1-4 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
Индивидуальная экскурсия
4ч
$500
за 1-3 чел.
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
$120
за 1-4 чел.
Прогулка по музею Метрополитен
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
Индивидуальная экскурсия
10ч
$990
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
$96
за 1-4 чел.
Винтажные магазины и секонд-хенды в Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд
За классными покупками не обязательно ехать на Пятую Авеню!
Индивидуальная экскурсия
4ч
$500
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
$150
за 1-8 чел.
Колониальная история Нью-Йорка
Представить, как выглядел район Уолл-стрит 400 лет назад, и прикоснуться к истокам Большого Яблока
Индивидуальная экскурсия
4ч
$500
за 1-3 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
$300
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Узнать самое важное о Нью-Йорке и его жителях на авто-экскурсии по знаменитым местам Манхэттена
Индивидуальный тур
6ч
$990
за 1-6 чел.
Ежедневно по договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Нью-Йорка»
- ННиколай27 октября 2021Очень понравилось, особенно гид! Ответила на все наши вопросы и рассказала и показала гораздо больше мест чем планировалось, видно что она очень любит свою свою работу. Впечатления самые положительные! Всем рекомендую.
- Отзыв на: А вы хотели бы жить на Манхэттене?ЕЕкатерина22 октября 2021Отличная экскурсия, прошлись по красивым улицам и прочувствовали атмосферу города.
- ММихаил20 октября 2021Все прошло просто замечательно и безупречно. У Светланы всегда можно узнать дополнительную информацию, выходящую за рамки экскурсии и рассчитывать на поддержку после ее окончания. Большое ей спасибо!
- Отзыв на: Прогулка по музею МетрополитенББранислав20 октября 2021Все понравилось! Рекомендую Анастасию как отличного гида. При следующем посещении Нью-Йорка обратимся повторно для посещения других музеев. Спасибо
- Отзыв на: Колониальная история Нью-ЙоркаВВасилий18 октября 2021Слава провел прекрасную экскурсию с большим количеством интересной и новой для нас информации. При этом дружелюбный формат общения и возможность задавать любые вопросы позволил провести это время в режиме диалога, что сделало наш опыт экскурсии еще более приятным и полезным. Рекомендую Славу всем, кто задумывается о том, чтобы взять экскурсию в Нью-Йорке.
- Отзыв на: Прогулка по музею МетрополитенООльга15 октября 2021Экскурсия с Анастасией прошла на одном дыхании. Я с ней провела 6часов и даже не заметила, как уже подошло закрытие музея, а встретились мы в 11.00. Анастасия умничка, вся экскурсия систематизирована, четко построин рассказ по эпохам, что легко усвоилось в понимании не очень большого знатока искусства. Всем рекомендую безоговорочно
- TTatiana13 октября 2021Светлана, прекрасный гид, которая просто влюблена в свою работу и любит историю. Если вы планируете поездку в НЙ, то лучшего гида не найти. Светлана это гид, который не жалеет своего времени, сил и энергии. Она показала нам НЙ во всех его красках, дала очень ценные и полезные советы по путешествиям в США. Дата поездки октябрь 2021 года.
- Отзыв на: Нестандартный тур по Нью-ЙоркуООлеся12 октября 2021Толковый, приятный и знающий гид, который знает намного больше, чем американцы. Таких экскурсоводов хочется больше. Спасибо!
- Отзыв на: Нестандартный тур по Нью-ЙоркуMMarina9 октября 2021Дима отлично показал нам город! Хорошо знает историю и интересные детали! Нам очень понравилось!
- Отзыв на: Фотосессия в сердце Нью-ЙоркаААлексей8 октября 2021Отличная прогулка, отличные фотографии и вкуснейшая пицца после экскурсии! Николай, спасибо большое!