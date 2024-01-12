9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Когда приезжаешь в Нью-Йорк, возникает ощущение, будто попал на съемочную площадку фильма — хочется запечатлеть каждую восхитительную деталь.
Я сделаю для вас на память небанальные снимки на фоне настоящего Нью-Йорка! Забудьте о постановочных фотографиях — вас ждёт прогулка с живыми эмоциями, движениями и истинным духом города.
Я сделаю для вас на память небанальные снимки на фоне настоящего Нью-Йорка! Забудьте о постановочных фотографиях — вас ждёт прогулка с живыми эмоциями, движениями и истинным духом города.
Описание фото-прогулки
В качестве декораций мы выберем самые известные и красивые места Нью-Йорка:
- старые районы Дамбо и Бруклин-Бридж — винтажный Нью-Йорк с видом на Манхеттен и небоскребы Wall Street
- Сохо и Трайбека — места, где переплетается уличная и высокая мода
- бурлящий район Таймс-сквер и Центральный парк с потрясающими ракурсами города
Вы не только сфотографируетесь на фоне самых характерных и открыточных локаций Нью-Йорка, но и увидите главные городские достопримечательности, которые раньше встречали в кинофильмах. А если захотите, мы составим индивидуальный маршрут!
Организационные детали
- Я обработаю 20 фотографий из каждого часа съёмки (в обработку входят цветокоррекция и лёгкая ретушь) и вышлю их на e-mail в течение 10 дней. Исходные файлы будут загружены в течение 3 дней
- За час мы успеем поснимать в двух локациях из перечисленных
- В перерывах между кадрами я с удовольствием поделюсь опытом жизни в США и Нью-Йорке, расскажу о бытовых особенностях и интересных нюансах
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микалай — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 7 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 86 туристов
Живу в Нью-Йорке несколько лет, работаю фотографом. Во время съёмки я расскажу вам, как ориентироваться в метро, куда лучше сходить и как можно немного сэкономить. А также угощу вас ONE DOLLAR PIZZA — любимым перекусом настоящего нью-йоркерца.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней.
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О
Так как приехала в Нью-Йорк одна на пару дней, очень хотелось сделать что то для себя на память. Я не прогадала, когда выбрала фотосессию с Николаем. Время пролетело незаметно, локации просто невероятные, узнала много интересных фактов и незаменимых подсказок для новичка в большом городе. В результате получила массу приятных впечатлений и божественные фотографии.
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Е
Очень понравилось работать с Николаем - легко, весело, все пожелания понимает с полуслова, терпеливо отвечает на вопросы и дает советы во время съёмки:)
И очень красивые фотографии получились!
Всем советую, не пожалеете!
Николай выбрал потрясающие виды и запечатлел нашу семью в лучшем ракурсе:)
Ставлю шесть звёздочек!
И очень красивые фотографии получились!
Всем советую, не пожалеете!
Николай выбрал потрясающие виды и запечатлел нашу семью в лучшем ракурсе:)
Ставлю шесть звёздочек!
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Очень рекомендую Николая для вашей идеальной фотосессии-фотограф, с которым легко расслабляешься и ведешь себя очень естесственно. Я получила идеальные фотографии-то, что нужно: очень живые, без позирования, без наигранных улыбок.
Фантастически классный день. Бесконечно благодарна фотографу:)
Фантастически классный день. Бесконечно благодарна фотографу:)
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Огромное спасибо Николаю. Все прошло настолько интересно и непринуждённо, что мы даже не заметили как быстро пролетело время. У нас остались только позитивные впечатления и огромное количество прекрасных фотографий. Мы очень рады что выбрали именно Николая. Спасибо вам
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A
Николай провёл замечательную ознакомительную экскурсию с историческими вставка и интересными замечаниями. Фото получились замечательные, получил огромное удовольствие от времяпрепровождения в компании гида. Рекомендую, 12/10.
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