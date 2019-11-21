9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Запечатлеть себя в Нью-Йорке — и Нью-Йорк в себе

Для декораций к профессиональной фотосессии мы выберем самые известные и красивые места Нью-Йорка, где заключены суть и характер города: старые районы Dumbo и Brooklyn Bridge — винтажный Нью-Йорк с видом на Манхеттен и небоскребы Wall Street; SoHO и TriBeCa — места, где переплетается уличная и высокая мода; бурлящий Time Square и Central Park с потрясающими ракурсами города. Вы не только сфотографируетесь на фоне самых характерных и «открыточных» локаций Нью-Йорка, но и увидите главные городские достопримечательности, которые раньше встречали в кинофильмах. А если захотите, мы составим для фотосессии индивидуальный маршрут в зависимости от ваших предпочтений.

Советы и лайфхаки от местного жителя

В перерывах между кадрами и локациями я с удовольствием поделюсь опытом жизни в США и Нью-Йорке, расскажу о бытовых особенностях и интересных нюансах. И, конечно, посоветую вам интересные места для самостоятельных прогулок, подскажу, как сэкономить на билетах в музеи и где вкусно перекусить.