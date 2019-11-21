9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах большого города

Николай
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Николай – ваш гид
Когда приезжаешь в Нью-Йорк — сразу возникает ощущение, будто попал на съемочную площадку фильма: хочется запечатлеть каждую восхитительную деталь кинематографичного города.

Я помогу вам сохранить на память качественные и небанальные снимки на фоне настоящего Нью-Йорка! Забудьте о постановочных и нарочитых фотографиях — вас ждет ненавязчивая прогулка в репортажном стиле с живыми эмоциями, свободными движениями, наполненная неповторимым духом города.
$199 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка

Что вас ожидает

Запечатлеть себя в Нью-Йорке — и Нью-Йорк в себе
Для декораций к профессиональной фотосессии мы выберем самые известные и красивые места Нью-Йорка, где заключены суть и характер города: старые районы Dumbo и Brooklyn Bridge — винтажный Нью-Йорк с видом на Манхеттен и небоскребы Wall Street; SoHO и TriBeCa — места, где переплетается уличная и высокая мода; бурлящий Time Square и Central Park с потрясающими ракурсами города. Вы не только сфотографируетесь на фоне самых характерных и «открыточных» локаций Нью-Йорка, но и увидите главные городские достопримечательности, которые раньше встречали в кинофильмах. А если захотите, мы составим для фотосессии индивидуальный маршрут в зависимости от ваших предпочтений.

Советы и лайфхаки от местного жителя
В перерывах между кадрами и локациями я с удовольствием поделюсь опытом жизни в США и Нью-Йорке, расскажу о бытовых особенностях и интересных нюансах. И, конечно, посоветую вам интересные места для самостоятельных прогулок, подскажу, как сэкономить на билетах в музеи и где вкусно перекусить.

Организационные детали

  • После фото-прогулки с каждого часа съемки я обработаю 20 фотографий (в обработку входит цвето- и светокоррекция, а также легкая ретушь) и вышлю их в течение 10 дней по электронной почте
  • За час мы успеем поснимать в двух локациях Нью-Йорка из перечисленных
  • Исходные файлы будут загружены в течении 3 дней
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Фотосессия в сердце Нью-Йорка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Живу в Нью-Йорке 2 года. Работаю фотографом. Во время съемки я расскажу вам, как ориентироваться в метро, куда лучше сходить и как можно немного сэкономить. А также угощу вас ONE DOLLAR PIZZA — любимым перекусом настоящего нью-йоркера.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 ноября 2019
Восторг!
1 ноября 2019
Очень рекомендую Николая для вашей идеальной фотосессии-фотограф, с которым легко расслабляешься и ведешь себя очень естесственно. Я получила идеальные фотографии-то, что нужно: очень живые, без позирования, без наигранных улыбок.
Фантастически классный день. Бесконечно благодарна фотографу :)
30 сентября 2019
Николай провёл замечательную ознакомительную экскурсию с историческими вставка и интересными замечаниями. Фото получились замечательные, получил огромное удовольствие от времяпрепровождения в компании гида. Рекомендую, 12/10.
15 сентября 2019
Так как приехала в Нью-Йорк одна на пару дней, очень хотелось сделать что то для себя на память. Я не прогадала, когда выбрала фотосессию с Николаем. Время пролетело незаметно, локации просто невероятные, узнала много интересных фактов и незаменимых подсказок для новичка в большом городе. В результате получила массу приятных впечатлений и божественные фотографии.
10 сентября 2019
Огромное спасибо Николаю. Все прошло настолько интересно и непринуждённо, что мы даже не заметили как быстро пролетело время. У нас остались только позитивные впечатления и огромное количество прекрасных фотографий. Мы очень рады что выбрали именно Николая. Спасибо вам
26 июля 2019
Очень понравилось работать с Николаем - легко , весело, все пожелания понимает с полуслова, терпеливо отвечает на вопросы и дает советы во время съёмки:)
И очень красивые фотографии получились!
Всем советую, не пожалеете!
Николай выбрал потрясающие виды и запечатлел нашу семью в лучшем ракурсе:)
Ставлю шесть звёздочек!
17 июля 2019
Большое спасибо за прогулку и фотографии! Оптимальное сочетание цена-качество
25 октября 2018
Фотографии - замечательные! Большое спасибо!
Обязательно обращусь к Вам в следующий приезд в Нью-Йорк.
4 сентября 2018
Фотосессия в сердце Нью-Йорка запомнится каждому. Пройти по самым красивым местам города и сохранить на память профессиональные фотографии - отличный вариант провести время с пользой.

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