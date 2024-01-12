9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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￼￼￼￼￼Наталия Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олеся Так как приехала в Нью-Йорк одна на пару дней, очень хотелось сделать что то для себя на память. Я не прогадала, когда выбрала фотосессию с Николаем. Время пролетело незаметно, локации просто невероятные, узнала много интересных фактов и незаменимых подсказок для новичка в большом городе. В результате получила массу приятных впечатлений и божественные фотографии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Очень понравилось работать с Николаем - легко, весело, все пожелания понимает с полуслова, терпеливо отвечает на вопросы и дает советы во время съёмки:)

И очень красивые фотографии получились!

Всем советую, не пожалеете!

Николай выбрал потрясающие виды и запечатлел нашу семью в лучшем ракурсе:)

Ставлю шесть звёздочек! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Кристина Очень рекомендую Николая для вашей идеальной фотосессии-фотограф, с которым легко расслабляешься и ведешь себя очень естесственно. Я получила идеальные фотографии-то, что нужно: очень живые, без позирования, без наигранных улыбок.

Фантастически классный день. Бесконечно благодарна фотографу:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталия Огромное спасибо Николаю. Все прошло настолько интересно и непринуждённо, что мы даже не заметили как быстро пролетело время. У нас остались только позитивные впечатления и огромное количество прекрасных фотографий. Мы очень рады что выбрали именно Николая. Спасибо вам Вам был полезен этот отзыв? Да Нет