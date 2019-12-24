2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Секреты Таймс-сквер

Вы увидите и услышите знаменитую на весь мир площадь Таймс-сквер, сделаете сэлфи с Дядей Сэмом, загадаете желание у лампы Алладина и узнаете, без чего невозможно встретить Новый год в центре города. А еще посидите за одним столиком с Одри из одного популярного фильма, раскроете секрет татуировки Анджелины Джоли и заглянете к Тиффани посмотреть домашнюю утварь и найти гвоздик. Я расскажу, какие мюзиклы можно посетить неподалеку и как купить на них билеты.

Прогулка по Центральному парку

По дороге в Центральный парк мы зайдем в место, где можно просканировать настроение и определить его цвет. Кроме того, я покажу, где начинается карьера будущих певцов Бродвея, и поделюсь рекомендациями, где в этом районе можно вкусно позавтракать. В парке вы не только подышите свежим воздухом и насладитесь чудесной природой, но и узнаете, где находится дерево, из которого делают водонапорные бочки на крышах зданий. А еще я поясню, как 120 лет назад удавалось строить высокие и тяжелые дома.

О Нью-Йорке — с интересом и любовью!

Гуляя по 5-й авеню, вы зайдете в гости к президенту и узнаете, каким человеком он был. Следом посетите Кафедральный собор страны, раскроете историю пропажи фресок с Ильичом в Рокфеллер-центре и пройдете по Бриллиантовой улице. В библиотеке рассмотрите оригиналы Винни-Пуха и, может быть, найдете свою фамилию в книге «Кто есть кто» на русском языке. А еще увидите лучший в городе устричный бар на Гранд Централе, оцените американское пиво, посетите Астрогалерею и полюбуетесь самым узнаваемым зданием Нью-Йорка.