2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна

Андрей
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Андрей – ваш гид
Вы погуляете по самой знаменитой части Нью-Йорка — Среднему Манхэттену — и увидите все его главные достопримечательности и тайные уголки.

Я покажу Нью-Йорк глазами влюбленного в него жителя, поделюсь действительно интересными фактами и легендами и помогу ощутить изменчивый и очень притягательный характер этого удивительного города.
$300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Контрасты Нью-Йорка
Контрасты Нью-Йорка

Что вас ожидает

Секреты Таймс-сквер
Вы увидите и услышите знаменитую на весь мир площадь Таймс-сквер, сделаете сэлфи с Дядей Сэмом, загадаете желание у лампы Алладина и узнаете, без чего невозможно встретить Новый год в центре города. А еще посидите за одним столиком с Одри из одного популярного фильма, раскроете секрет татуировки Анджелины Джоли и заглянете к Тиффани посмотреть домашнюю утварь и найти гвоздик. Я расскажу, какие мюзиклы можно посетить неподалеку и как купить на них билеты.

Прогулка по Центральному парку
По дороге в Центральный парк мы зайдем в место, где можно просканировать настроение и определить его цвет. Кроме того, я покажу, где начинается карьера будущих певцов Бродвея, и поделюсь рекомендациями, где в этом районе можно вкусно позавтракать. В парке вы не только подышите свежим воздухом и насладитесь чудесной природой, но и узнаете, где находится дерево, из которого делают водонапорные бочки на крышах зданий. А еще я поясню, как 120 лет назад удавалось строить высокие и тяжелые дома.

О Нью-Йорке — с интересом и любовью!
Гуляя по 5-й авеню, вы зайдете в гости к президенту и узнаете, каким человеком он был. Следом посетите Кафедральный собор страны, раскроете историю пропажи фресок с Ильичом в Рокфеллер-центре и пройдете по Бриллиантовой улице. В библиотеке рассмотрите оригиналы Винни-Пуха и, может быть, найдете свою фамилию в книге «Кто есть кто» на русском языке. А еще увидите лучший в городе устричный бар на Гранд Централе, оцените американское пиво, посетите Астрогалерею и полюбуетесь самым узнаваемым зданием Нью-Йорка.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Контрасты Нью-Йорка
Контрасты Нью-Йорка
Контрасты Нью-Йорка
Контрасты Нью-Йорка
Контрасты Нью-Йорка
Контрасты Нью-Йорка
Контрасты Нью-Йорка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я 22-й год живу в Нью-Йорке и не перестаю восхищаться этим постоянно меняющимся городом. Вначале я знакомил с Нью-Йорком приезжающих друзей и друзей друзей. Набравшись опыта и получив лицензию, стал заниматься этим профессионально. Я никогда не называю гостей — клиентами, а свою деятельность — работой. А уж слово «экскурсовод» для меня ругательное! Я знакомлю с городом искренне и от души, без скуки и академического занудства. Когда я сдал экзамен для получения лицензии, то думал, что знаю о Нью-Йорке абсолютно все. Со временем стал понимать, что знать о нем все просто невозможно. Поэтому в свободное время читаю о городе, исследую его с новых сторон, и этому нет конца. Ведь Нью-Йорк разный, изменчивый и по-настоящему Живой!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 декабря 2019
Замечательная экскурсия, отлично продуман маршрут. Андрей хороший рассказчик, любит и знает город, обращал наше внимание на те детали, на которые турист сам никогда не обратил бы. Было очень интересно. Рекомендую всем, кто первый раз в Нью-Йорке.
26 октября 2019
Всем, привет! Встретились с Андреем вовремя, в удобном месте) экскурсия понравилась. Особенно то что удалось зайти в такие места в которые сам бы не догадался пойти) например к Тифони. Удалось даже увидеть как проходит завтрак у Тифони)
Андрей обращает внимание на контрасты Нью Йорка))

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