Описание экскурсииФотографируем Нью-Йорк: откройте для себя настоящий Нью-Йорк днем или ночью! Вместе мы пройдём по улицам города, делая живые и оригинальные фотографии, которые передадут атмосферу города. Вас ждёт непринуждённая атмосфера в репортажном стиле, полная эмоций и свободы.
Все дни от 8 утра
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Окулус
- Центральный Парк
- Ярый Бык
- Круг Колумба
- Пятая Авеню
- Бродвей
- По уговору
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Lower Manhattan, Liberty & Southend, 395 S End
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
