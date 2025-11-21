Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Статуя Свободы и Исторический Нью Йорк Пешком и на Корабле Вы увидите главные символы Нью-Йорка: статую Свободы, Уолл-стрит, скульптуру Быка, Бродвей и Мемориал 9/11, Мы увидим первый в мире небоскреб, мэрию, Баттери Парк заложенный Голландией, и его современное продолжение.

Misha Ваш гид в Нью-Йорке Написать вопрос Индивидуальная водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание водной прогулки Статуя Свободы и Исторический Нью Йорк Пешком и на Корабле Вы увидите главные символы Нью-Йорка: статую Свободы, Уолл-стрит, скульптуру Быка, Бродвей и Мемориал 9/11, Мы увидим первый в мире небоскреб, мэрию, Баттери Парк заложенный Голландией, и его современное продолжение. Статуя Свободы и остров Эллис Мы плывем на пароме к статуе Свободы скульптора Бертольди и инженера Эйфеля — подарку Нью-Йорку от Франции. Mы отправимся на расположенный неподалеку остров Эллис. Беженцы называли его «островом Слёз» — таможня и эмигрантский сортировочный центр. Местная мемориальная экспозиция составлена таким образом, что вы сможете ощутить эмоции эмигранта на себе. Самое интересное в Нижнем Манхэттене Даунтаун — лидер по концентрации туристических достопримечательностей Нью-Йорка. В каждом квартале, в каждом доме и скульптуре — история. Вы раскроете тайны знаменитой улицы Уолл-стрит и рассмотрите статую Ярого Быка. Зайдём в церковь Cвятой Троицы, погуляете по Бродвею и увидим Мемориал, посвященный Всемирному торговому центру. Важная информация: Статуя Свободы и Исторический Нью Йорк Пешком и на Корабле

