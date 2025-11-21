Статуя Свободы и Исторический Нью Йорк Пешком и на Корабле Вы увидите главные символы Нью-Йорка: статую Свободы, Уолл-стрит, скульптуру Быка, Бродвей и Мемориал 9/11, Мы увидим первый в мире небоскреб, мэрию, Баттери Парк заложенный Голландией, и его современное продолжение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Либерти Стрит и 395 S End Avenue, New York. Le Pain Quotidien Coffee
Завершение: 395 Southend Ave New York
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Статуя Свободы и Исторический Нью Йорк Пешком и на Корабле
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
