2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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о которых нигде не читали. Все экскурсии прошли на одном дыхании, все было очень интересно.

Светлана дала нам подробную информацию, что еще посмотреть пока мы будем в Нью-Йорке. А так же помогла по бытовым вопросам. Благодаря Светлане мы участвовали в лотереи в Бродвейские театры и выиграли 2 билета на Аладдина. Светлана спасибо вам огромное!!!