2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света

Svetlana
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Svetlana – ваш гид
Вы увидите главные символы Нью-Йорка: статую Свободы, Уолл-стрит, скульптуру Быка, Бродвей и мемориал, посвященный Всемирному торговому центру.

Я не просто покажу улицы и небоскребы разных эпох, но обязательно расскажу о судьбах людей в истории города.
$252 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней

Что вас ожидает

Статуя Свободы и остров Эллис
Мы поплывем на пароме к статуе Свободы скульптора Бертольди и инженера Эйфеля — подарку Нью-Йорку от Франции. Я расскажу о временах, когда здесь были основные ворота в новую жизнь для тех, кто решился стать американцем. Вы не только рассмотрите легендарную статую снаружи, но и, по желанию, подниметесь на ее пьедестал и зайдете в музей. Далее мы отправимся на расположенный неподалеку остров Эллис. Беженцы называли его «островом Слез» — здесь работал эмигрантский сортировочный центр. Местная мемориальная экспозиция составлена таким образом, что вы сможете ощутить эмоции эмигранта на себе.

Самое интересное в Нижнем Манхэттене
Даунтаун — лидер по концентрации туристических достопримечательностей Нью-Йорка. В каждом квартале, в каждом доме и скульптуре — история. Вы раскроете тайны знаменитой улицы Уолл-стрит и рассмотрите статую Быка, символизирующую успех. Зайдете в неоготическую церковь Cвятой Троицы, погуляете по Бродвею и увидите мемориал, посвященный Всемирному торговому центру.

Организационные детали

  • Паром до статуи Свободы с заездом на остров Эллис оплачивается дополнительно — 18,50$ с человека
  • Посещение музея статуи Свободы требует предварительной резервации. Детали уточняйте в личном сообщении.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Нью-Йорк от истоков до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Svetlana
Svetlana
Меня зовут Светлана, я живу в Нью-Йорке 16 лет и преподаю в университете историю, культурологию и историю искусств. Покажу вам Нью-Йорк и как местный житель, и как профессиональный историк. Кроме главных достопримечательностей поделюсь тайными уголками столицы Нового Света. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 декабря 2019
Доброго времени суток. Хочу порекомендовать гида Светлану. Была 26 декабря 2019 года в Нью-Йорке с детьми (18 и 11лет). Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! Узнали много интересных фактов, познакомились с историей Америки. Советуем всем! Экскурсовод Светлана— интересный рассказчик, знаток своего дела; всегда готов пойти навстречу. Спасибо огромное.
26 декабря 2019
Большое спасибо, Светлане ! Отличный гид, профессиональный, заботливый, умеет гибко реагировать на запрос туристов. Экскурсия прошла интересно, непринужденно. Светлана ответила на все личные запросы, забронировала столик в отличном ресторане, так как был канун Рождества и хотелось праздничной атмосферы. Удачи 🍀 вам Светлана! И много хороших туристов в будущем 👍

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