2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Статуя Свободы и остров Эллис

Мы поплывем на пароме к статуе Свободы скульптора Бертольди и инженера Эйфеля — подарку Нью-Йорку от Франции. Я расскажу о временах, когда здесь были основные ворота в новую жизнь для тех, кто решился стать американцем. Вы не только рассмотрите легендарную статую снаружи, но и, по желанию, подниметесь на ее пьедестал и зайдете в музей. Далее мы отправимся на расположенный неподалеку остров Эллис. Беженцы называли его «островом Слез» — здесь работал эмигрантский сортировочный центр. Местная мемориальная экспозиция составлена таким образом, что вы сможете ощутить эмоции эмигранта на себе.

Самое интересное в Нижнем Манхэттене

Даунтаун — лидер по концентрации туристических достопримечательностей Нью-Йорка. В каждом квартале, в каждом доме и скульптуре — история. Вы раскроете тайны знаменитой улицы Уолл-стрит и рассмотрите статую Быка, символизирующую успех. Зайдете в неоготическую церковь Cвятой Троицы, погуляете по Бродвею и увидите мемориал, посвященный Всемирному торговому центру.