2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нью-Йорк — это не только небоскребы, это ещё и многолетняя история.
На экскурсии вы увидите главные символы города — статую Свободы, Уолл-стрит, Национальный мемориал 11 сентября. Пройдёте по Бродвею, побываете на острове Элис — и не только. А я не просто покажу вам улицы и здания разных эпох, но обязательно расскажу и о судьбах людей.
На экскурсии вы увидите главные символы города — статую Свободы, Уолл-стрит, Национальный мемориал 11 сентября. Пройдёте по Бродвею, побываете на острове Элис — и не только. А я не просто покажу вам улицы и здания разных эпох, но обязательно расскажу и о судьбах людей.
Описание экскурсии
Статуя Свободы
- Поплывем на пароме к статуе Свободы — подарку Нью-Йорку от Франции. Я расскажу о временах, когда здесь были основные ворота в новую жизнь для тех, кто решился стать американцем
- Вы не только рассмотрите легендарную статую снаружи — по желанию можете подняться на пьедестал и зайти в музей
Остров Эллис
Беженцы называли его «островом Слёз» — здесь работал эмигрантский сортировочный центр. Местная мемориальная экспозиция составлена так, что вы сможете ощутить эмоции тех людей на себе.
Самое интересное в Нижнем Манхэттене
- Даунтаун — лидер по концентрации достопримечательностей Нью-Йорка. В каждом квартале, доме и скульптуре — история
- Вы раскроете тайны знаменитой Уолл-стрит и рассмотрите статую быка, символизирующую успех
- Зайдёте в неоготическую церковь Cвятой Троицы, погуляете по Бродвею и увидите мемориал, посвященный Всемирному торговому центру
Организационные детали
- Паром до статуи Свободы с заездом на остров Эллис оплачивается дополнительно — $26 с чел.
- Посещение Музея статуи Свободы требует предварительного бронирования. Детали — в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 532 туристов
Меня зовут Светлана, я живу в Нью-Йорке 16 лет и преподаю в университете историю, культурологию и историю искусств. Покажу вам Нью-Йорк и как местный житель, и как профессиональный историк. Кроме главных достопримечательностей поделюсь тайными уголками столицы Нового Света. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Это была прекрасная экскурсия. Очень увлекающая и познавательная. Светлана обладает глубокими познаниями в истории, так как является историком по образованию. Узнали много нового, нюансов и исторических фактов. Именно со Светланой увидели Нью-Йорк с другой стороны и ощутили шарм этого города. Бонусом было то, что Светлана делает отличные фото. Спасибо за отличное времяпрепровождение. Наши искренние рекомендации.
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Отличная прогулка на целый день! Светлана очень интересный собеседник и знаток города. Отдельная благодарность за подробный план самостоятельных маршрутов по городу.
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В
Светлана - великолепный гид! На протяжении шести часов ей удавалось держать внимание всех членов нашей семьи, от 11 до 48 лет:) Много фактического материала, очень хорошо поданного. Широкий кругозор и
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У
Однозначно рекомендую!!!! Мы провели потрясающий и насыщенный день со Светланой, экскурсия понравилась абсолютно всем и ребенку 9 лет и бабушке (70). Мы увидели все главные достопримечательности района и узнали факты
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И
Все прошло чудесно!
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И
Мы получили огромное удовольствие от тура со Светланой. Маршрут был очень хорошо подобран в соответствии с нашими пожеланиями, а количество знаний которыми Светлана с нами поделилась за 6 часов нашей экскурсии было бы достаточно для написания научной диссертации.
Очень рекомендую прогулку по NY со Светланой - вы не пожалеете!
Очень рекомендую прогулку по NY со Светланой - вы не пожалеете!
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