Приглашаем провести увлекательные выходные в Новой Англии — регионе, где британские колонисты основали первые поселения.Вы исследуете территории трёх престижных вузов — Йельского, Гарвардского и Массачусетского технологического университетов.Познакомитесь с главными достопримечательностями

Бостона, услышите мистические истории ведьминого города Салема и посетите место высадки первых отцов-пилигримов — Плимут, который называют родиной Дня благодарения. В завершение поездки вас ждёт Ньюпорт — столица американской аристократии, знаменитая особняками миллионеров и собором, в котором венчались Джон и Жаклин Кеннеди.

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.

В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:

1) стоимость входных билетов;

2) транспортировка к месту проведение и обратно;

3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;

4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.