Вы исследуете территории трёх престижных вузов — Йельского, Гарвардского и Массачусетского технологического университетов.
Познакомитесь с главными достопримечательностями
Описание тура
Организационные детали
Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.
Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.
Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.
Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.
Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.
Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.
Программа тура по дням
Нью-Хейвен, Бостон
Встретимся в Нью-Йорке и поедем в Нью-Хейвен, центр которого состоит из девяти одинаковых кварталов. Прогуляемся по скверу, со всех сторон окружённому историческими зданиями, храмами, музеями и лучшими ресторанами. Исследуем территорию Йельского университета, который входит в «Лигу плюща» — сообщество самых престижных частных американских вузов.
Доберёмся до Бостона и побываем в Гарвардском университете, одном из известнейших и старейших в США, с которым были связаны 75 Нобелевских лауреатов. Проедем по кампусу Массачусетского технологического университета — центра роботостроения страны.
Далее — ознакомительный променад по Бостону. Осмотрим исторический район Бикон-Хилл, Капитолий, ратушу, церкви, башню, публичную библиотеку. Пройдёмся по Тропе свободы и набережной Христофора Колумба. Вечером прибудем в Салем, разместимся в отеле и отдохнём.
По желанию и за доплату в этот день: вечерний круиз по заливу Бостона с бокалом шампанского ($ 95).
Салем, Плимут, Ньюпорт
Утро посвятим знакомству с мистическим Салемом. Этот городок прославился строгими пуританскими нравами и жестокой охотой на ведьм. Сейчас многие жители здесь увлекаются магией и называют себя колдунами.
Затем посетим место первой высадки британских колонистов-пуритан в Новой Англии — Плимут. Его называют городом отцов-пилигримов и родиной Дня благодарения.
Доедем до Ньюпорта — столицы американских миллионеров конца 19 века, пытавшихся превзойти европейскую аристократию. Здесь рассыпано множество летних резиденций влиятельных семей начала 20 века.
Пройдёмся по уютным улочкам центра города, усеянного теннисными кортами и торговыми центрами, и портовой части, проедем вдоль старых кварталов. Полюбуемся богатейшими особняками разных архитектурных стилей и побережьем Атлантического океана и увидим католический собор, в котором венчались Джон и Жаклин Кеннеди.
Позже отправимся в обратный путь. По дороге будем каждые 2-3 часа делать остановки, чтобы размяться и перекусить.
По желанию и за доплату в этот день: посещение Музея ведьм ($ 50); экскурсия по торговому судну «Мейфлауэр» ($ 75); променад по этнографическому комплексу «Плимут Плантейшн» ($ 75); посещение Мраморного дворца ($ 75).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$395
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Что включено
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
- Билеты в Нью-Йорк и обратно
- Питание
- Обязательная медицинская страховка
- Виза
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты
- Туристический сбор или резорт-фи в некоторых отелях
- Чаевые гиду и водителю
- Стоимость тура в ноябре и декабре 2024 года составляет $ 370 с человека