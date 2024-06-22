Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем

Посетить престижные университеты и город отцов-пилигримов и увидеть собор, где венчались Кеннеди
Приглашаем провести увлекательные выходные в Новой Англии — регионе, где британские колонисты основали первые поселения.

Вы исследуете территории трёх престижных вузов — Йельского, Гарвардского и Массачусетского технологического университетов.

Познакомитесь с главными достопримечательностями
читать дальше

Бостона, услышите мистические истории ведьминого города Салема и посетите место высадки первых отцов-пилигримов — Плимут, который называют родиной Дня благодарения.

В завершение поездки вас ждёт Ньюпорт — столица американской аристократии, знаменитая особняками миллионеров и собором, в котором венчались Джон и Жаклин Кеннеди.

Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.

Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.

Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.

Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.

Программа тура по дням

1 день

Нью-Хейвен, Бостон

Встретимся в Нью-Йорке и поедем в Нью-Хейвен, центр которого состоит из девяти одинаковых кварталов. Прогуляемся по скверу, со всех сторон окружённому историческими зданиями, храмами, музеями и лучшими ресторанами. Исследуем территорию Йельского университета, который входит в «Лигу плюща» — сообщество самых престижных частных американских вузов.

Доберёмся до Бостона и побываем в Гарвардском университете, одном из известнейших и старейших в США, с которым были связаны 75 Нобелевских лауреатов. Проедем по кампусу Массачусетского технологического университета — центра роботостроения страны.

Далее — ознакомительный променад по Бостону. Осмотрим исторический район Бикон-Хилл, Капитолий, ратушу, церкви, башню, публичную библиотеку. Пройдёмся по Тропе свободы и набережной Христофора Колумба. Вечером прибудем в Салем, разместимся в отеле и отдохнём.

По желанию и за доплату в этот день: вечерний круиз по заливу Бостона с бокалом шампанского ($ 95).

Нью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, БостонНью-Хейвен, Бостон
2 день

Салем, Плимут, Ньюпорт

Утро посвятим знакомству с мистическим Салемом. Этот городок прославился строгими пуританскими нравами и жестокой охотой на ведьм. Сейчас многие жители здесь увлекаются магией и называют себя колдунами.

Затем посетим место первой высадки британских колонистов-пуритан в Новой Англии — Плимут. Его называют городом отцов-пилигримов и родиной Дня благодарения.

Доедем до Ньюпорта — столицы американских миллионеров конца 19 века, пытавшихся превзойти европейскую аристократию. Здесь рассыпано множество летних резиденций влиятельных семей начала 20 века.

Пройдёмся по уютным улочкам центра города, усеянного теннисными кортами и торговыми центрами, и портовой части, проедем вдоль старых кварталов. Полюбуемся богатейшими особняками разных архитектурных стилей и побережьем Атлантического океана и увидим католический собор, в котором венчались Джон и Жаклин Кеннеди.

Позже отправимся в обратный путь. По дороге будем каждые 2-3 часа делать остановки, чтобы размяться и перекусить.

По желанию и за доплату в этот день: посещение Музея ведьм ($ 50); экскурсия по торговому судну «Мейфлауэр» ($ 75); променад по этнографическому комплексу «Плимут Плантейшн» ($ 75); посещение Мраморного дворца ($ 75).

Салем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, Ньюпорт

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$395
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
  • Билеты в Нью-Йорк и обратно
  • Питание
  • Обязательная медицинская страховка
  • Виза
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты
  • Туристический сбор или резорт-фи в некоторых отелях
  • Чаевые гиду и водителю
  • Стоимость тура в ноябре и декабре 2024 года составляет $ 370 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения банка Chase, 06:30 / Манхэттен, автобусная остановка напротив Hampton Inn Manhattan, 07:25
Завершение: Бруклин или Манхэттен, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Нью-Йорка

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиМузеиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеСвятые местаМонастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Нью-Йорка

Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Большое американское путешествие: от Нью-Йорка до водопадов Ниагары
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
$2 065 за человека
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
🚌 На автобусе
Авторский тур
16 дней
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
$4 240 за человека
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
8 июля в 06:30
5 авг в 06:30
$1 295 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нью-Йорке
Все туры из Нью-Йорка
ХорошоТам