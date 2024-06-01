1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Большое американское путешествие: от Нью-Йорка до водопадов Ниагары
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Нью-Йорк, аэропорт, утро
1 июня
6 июля
3 авг
7 сен
$2 065 за человека
Авторский тур
16 дней
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы»
аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
1 июня
6 июля
3 авг
7 сен
$4 240 за человека
Авторский тур
2 дня
Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
Увидеть родину Индианы Джонса и лестницу Рокки Бальбоа и познакомиться с сердцем Соединённых Штатов
Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
18 мая
25 мая
15 июня
22 июня
$370 за человека
Авторский тур
5 дней
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
3 июня
8 июля
5 авг
9 сен
$1 295 за человека
Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
Посетить престижные университеты и город отцов-пилигримов и увидеть собор, где венчались Кеннеди
Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
25 мая
22 июня
27 июля
24 авг
$370 за человека
Авторский тур
8 дней
Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Осмотреть коллекцию мотоциклов Harley-Davidson, отыскать мозаику Шагала и особняк из «Один дома»
аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
24 мая
28 июня
26 июля
30 авг
$1 815 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку
Самые популярные туры в Нью-Йорке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
- В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
- Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
- Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
- Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
Что посмотреть в Нью-Йорке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур в Нью-Йорке в апреле 2024
Сейчас в Нью-Йорке можно забронировать 6 авторских туров от $370 до $4 240.
Забронируйте тур по Нью-Йорку и отправьтесь в захватывающее путешествие по самым знаковым местам города. Мы предлагаем туры на русском языке, которые позволят вам полностью погрузиться в атмосферу мегаполиса. Узнайте стоимость и доступные даты прямо сейчас, чтобы начать свое незабываемое приключение в Нью-Йорке