Большое американское путешествие: от Нью-Йорка до водопадов Ниагары
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
6 дек в 10:00
1 фев в 10:00
$1575 за человека
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
8 дек в 08:00
3 фев в 08:00
$1225 за человека
Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
Посетить престижные университеты и город отцов-пилигримов и увидеть собор, где венчались Кеннеди
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
27 дек в 10:00
$395 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Нью-Йорке
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Нью-Йорке в ноябре 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Комбинированные" можно забронировать 3 тура от 395 до 1575. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Комбинированные», 2 ⭐ отзыва, цены от $395. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь