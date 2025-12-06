Мои заказы

Комбинированные – туры в Нью-Йорке

Найдено 3 тура в категории «Комбинированные» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $395. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
На машине
7 дней
2 отзыва
Большое американское путешествие: от Нью-Йорка до водопадов Ниагары
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
6 дек в 10:00
1 фев в 10:00
$1575 за человека
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
На машине
5 дней
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
8 дек в 08:00
3 фев в 08:00
$1225 за человека
Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
На автобусе
2 дня
Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
Посетить престижные университеты и город отцов-пилигримов и увидеть собор, где венчались Кеннеди
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
27 дек в 10:00
$395 за человека

