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Авторский тур
7 дней
Большое американское путешествие: от Нью-Йорка до водопадов Ниагары
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
$2 065 за человека
Авторский тур
16 дней
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
$4 240 за человека
Авторский тур
2 дня
Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
Увидеть родину Индианы Джонса и лестницу Рокки Бальбоа и познакомиться с сердцем Соединённых Штатов
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$395 за человека
Авторский тур
5 дней
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
8 июля в 06:30
5 авг в 06:30
$1 295 за человека
Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
Посетить престижные университеты и город отцов-пилигримов и увидеть собор, где венчались Кеннеди
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
22 июня в 06:30
27 июля в 06:30
$395 за человека
Авторский тур
8 дней
Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Осмотреть коллекцию мотоциклов Harley-Davidson, отыскать мозаику Шагала и особняк из «Один дома»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
$1 815 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Можно с детьми»
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- Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
- В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
- Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
- Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
- Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
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Сколько стоит тур в Нью-Йорке в июне 2024
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