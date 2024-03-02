Встреча в одном из аэропортов Нью-Йорка. Сегодня вас ждёт первое знакомство с городом! По дороге из аэропорта вы рассмотрите знакомую по фильмам и сериалам панораму «большого яблока», увидите знаменитый Бруклинский и Манхэттенский мосты.

Позже мы отправимся на вечернюю прогулку по Таймс-сквер. Вечером — переезд в Джерси-Сити или пригород Принстона, заселение в отель и отдых.

Дополнительные экскурсии, которые бронируются предварительно:

Краткая обзорная экскурсия по Брайтон-Бич продолжительностью полтора часа. Стоимость составит 50 $ за одного человека: вы посетите район компактного проживания русскоговорящей общины, прогуляетесь вдоль океана и побываете в месте рождения хот-дога — Кони-Айленд! По желанию, можно организовать ужин в одном из русских ресторанов на Брайтон-Бич.