Пройтись по Манхэттену, увидеть Ниагарский водопад и попробовать крылышки «буффало» на их родине
Мы будем переезжать из города в город, гулять по непохожим кварталам и завороженно любоваться стихией у водопадов Ниагары! В поездке вам откроется разная Америка: страна амбициозного Капитолия и пёстрых дайнеров на трассе с её невероятной природой и контрастами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 065
Описание
Организационные детали
Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов
2) транспортировка к месту проведение и обратно
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом
4) в некоторые активности входит сопровождение гида. В самостоятельном посещении тур объектов сопровождение гида не осуществляется.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство
Встреча в одном из аэропортов Нью-Йорка. Сегодня вас ждёт первое знакомство с городом! По дороге из аэропорта вы рассмотрите знакомую по фильмам и сериалам панораму «большого яблока», увидите знаменитый Бруклинский и Манхэттенский мосты.
Позже мы отправимся на вечернюю прогулку по Таймс-сквер. Вечером — переезд в Джерси-Сити или пригород Принстона, заселение в отель и отдых.
Дополнительные экскурсии, которые бронируются предварительно:
Краткая обзорная экскурсия по Брайтон-Бич продолжительностью полтора часа. Стоимость составит 50 $ за одного человека: вы посетите район компактного проживания русскоговорящей общины, прогуляетесь вдоль океана и побываете в месте рождения хот-дога — Кони-Айленд! По желанию, можно организовать ужин в одном из русских ресторанов на Брайтон-Бич.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Сегодня будем изучать «столицу мира»: посетим Бэттери-Парк с видом на статую Свободы, увидим Национальный мемориал 11 сентября, пройдёмся по Уолл-стрит и другим центральным улицам. В этот насыщенный день вы посмотрите на самые знаменитые символы Нью-Йорка: необычный «дом-утюг», дерзкую высотку Эмпайр-стейт-билдинг, штаб-квартиру ООН, улицы Пятую и Парк-авеню, Таймс-сквер, Центральный парк и многие другие.
Во второй половине дня мы проедем по улочками Гарлема, заедем в Собор Иоанна Богослова и посетим территорию Колумбийского университета, из стен которого вышло три президента США. Затем — трансфер в отель.
Дополнительные экскурсии, которые бронируются предварительно:
1. Самостоятельная прогулка на корабле с выходом на остров Либерти со статуей Свободы продолжительностью 2-2,5 часа — стоимость составит 75 $ за человека.
2. Подъём на один из небоскрёбов с видом на Нью-Йорк: Рокфеллер-центр, Эмпайр-стейт-билдинг, Центр международной торговли 1 — 85 $ за человека.
3. Вертолётная прогулка над Манхеттеном до 15 минут — 275 $ за человека в закрытом вертолёте, 375 $ — в открытом вертолёте + 100 $ (до 3 человек) за трансфер. Если полёт индивидуальный или едут все участники группы — трансфер бесплатный.
4. Посещение бродвейского мюзикла. Рекомендуем «Призрак оперы», «Король Лев», «Чикаго». Билеты: от 120 $ + 75 $ сервисный сбор за бронирование билета и трансфер в отель после спектакля.
Принстон, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон
Сегодня отправимся изучать город Принстон — временную столицу США на заре зарождения страны. На улицах города вы увидите элементы архитектуры американского колониального городка второй половины 18 века и знаменитый Принстонский университет, в котором преподавал Альберт Эйнштейн.
После — переезд в Филадельфию — первую столицу страны и город, где была принята Декларация о независимости и Конституция США. Мы посетим Зал Независимости, увидим Колокол Свободы, масонскую ложу, Музей Родена и Художественный музей с лестничными ступеньками, по которым бегал во время тренировок знаменитый герой Сильвестра Сталлоне в фильме «Рокки».
Ближе к вечеру переместимся в город Балтимор: пройдёмся историческому речному порту, а в пригороде посетим казино «Live», где вы при желании можете попытать удачу. Напоследок — переезд в пригород Вашингтона и отдых в отеле.
Дополнительные экскурсии, которые бронируются предварительно:
1. Посещение представления средневекового рыцарского турнира с ужином — стоимость составит 150 $ за человека.
2. Посещение поселения Амишей в Ланкастере и дом-музей Амишей. Стоимость составит 125 $ за человека.
3. Посещение садов Дюпонов (продолжительность —1-1,5 часа) — 115 $ за человека.
Символы Вашингтона
В столице мы осмотрим самые важные политические локации страны — Белый Дом, Капитолий и Библиотеку Конгресса, Пентагон, Верховный суд США и знаковые мемориалы — президентов Линкольна и Джефферсона, Колумба и Мартина Лютера Кинга, Мемориалы Корейской и Вьетнамской войнам.
Далее поднимемся на смотровую площадку Центра исполнительских искусств Джона Кеннеди, чтобы окинуть взглядом панораму города.
После вы можете выбрать для самостоятельного посещения один из музеев города: Национальную галерею искусств, Национальный музей американской истории, Национальный музей естественной истории или Национальный музей воздухоплавания и астронавтики. Вечером — переезд в направлении города Питтсбург и ночёвка в отеле.
Дополнительные экскурсии, которые бронируются предварительно:
1. Самостоятельное посещение Капитолия Конгресса США и Библиотеки Конгресса США* — стоимость составит 100 $ за человека (может быть ограничение на посещение или вовсе отсутствовать такая возможность).
3. Самостоятельное посещение музея Хиллвуд с большой коллекцией русского искусства (продолжительность — 1,5 часа) — 85 $ за человека.
2. Самостоятельное посещение «Международного музея шпионажа» (продолжительность — 1,5 часа) — 85 $ за человека.
Питтсбург, Баффало и Ниагарский водопад
Начнём день с обзорной экскурсии по Питтсбургу — городу сорока мостов! А после
вам предстоит переезд в Буффало через живописные пейзажи горной системы Центральные Аппалачи — горные реки, аутентичные американские сёла и городки в штатах Пенсильвания и Нью-Йорк — дух захватывает! Добравшись до места назначения, осмотрим город и разомнёмся — а после пообедаем в ресторане, в котором подают те самые знаменитые «крылышки буффало».
Во второй половине дня переедем к Ниагарским водопадам. Прогуляемся вдоль мощных каскадов воды через «Козий остров», который делит реку Ниагару на несколько рукавов. Неудивительно, что это зрелище ежегодно привлекает миллионы туристов!
Затем — краткая экскурсия по городу Ниагара-Фолс и переезд в пригород Рочестера. Ужин и отдых в отеле после активного дня.
Дополнительная экскурсия, которая бронируется предварительно: самостоятельная прогулка на корабле к подножью Ниагарского водопада продолжительностью 1 час. Экскурсия доступна в период навигации — с апреля по ноябрь. Стоимость составит 75 $ за человека.
Рочестер, озеро Онтарио, Олбани
После завтрака выдвигаемся на прогулку по Рочестеру — «оптической» столице США, называемой так из-за расположенных здесь штаб-квартир брендов компаний «Кодак» и «Ксерокс». Вы отдохнёте, любуясь видами на водопад Высокий и гуляя вдоль набережной озера Онтарио.
Далее через долину Пальчиковых озёр переедем в Олбани — столицу штата Нью-Йорк. Вы увидите величественное здание Капитолия штата Нью-Йорк, площадь Эмпайр-стейт-плаза и Музей штата Нью-Йорк. Вечером — переезд в пригород Бостона и ночёвка в отеле.
Дополнительные экскурсии, которые бронируются предварительно:
1. Прогулка по набережной озера Сенека в городе Женева и фотосессия с видами озера и города.
2. Дегустация вин из виноградников долины озера Сенека и фотосессия с живописным видом.
3. Посещение ущелий и водопадов варка «Уоткинс Глен».
4. Посещение салона «Харлей-Девидсон», фотосессия с легендарными американскими мотоциклами.
Стоимость всех вышеперечисленных активностей составит 100 $ за человека. Продолжительность — 2.5-3 часа.
День университетов: Гарвард, Массачусетс, Йель
Утро начнём с посещения Гарвардского университета в Кембридже, одного из самых известных и старейших университетов США. После — изучим Массачусетский технологический институт, который является Центром роботостроения страны и считается важнейшим политехническим образовательным центром в мире.
Затем вас ждёт обзорная экскурсия по Бостону — столице всего обширного региона Новой Англии. Вы увидите церкви, набережные, общественные здания и парки города. Напоследок мы возьмём курс на Нью-Хейвен, чтобы побродить по территории Йельского университета из Лиги плюща — сообщества восьми наиболее престижных частных американских университетов восточного побережья.
Вечером вернёмся в Нью-Йорк, прощаемся и выезжаем в аэропорт.
Дополнительные экскурсии, которые бронируются предварительно:
Экскурсия по Ньюпорту с самостоятельным посещением Мраморного дома. Ньюпорт — «столица» американских миллионеров конца 19 века, зеркало вкусов высшего класса и их амбиций в попытках превзойти европейскую аристократию. Продолжительность — 2-2,5 часа, стоимость составит 145 $ за человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утроЗавершение: Нью-Йорк, аэропорт, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.