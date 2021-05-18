Всё о Палм-Спрингс

Полезная информация о Палм-Спрингс

Что нужно знать о Палм-Спрингс: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Bermuda Dunes, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Палм-Спрингс
13:0017
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаПалм-Спрингс
По-английскиPalm Springs
Население города47 371 чел.
АэропортыBermuda Dunes UDD, Палм-Спрингс PSP
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота148 м. от уровня моря

Где находится Палм-Спрингс на карте

Палм-Спрингс фото города
Палм-Спрингс

Когда лучше лететь в Палм-Спрингс

Расписание авиа-рейсов