Полезная информация о Палм-Спрингс
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Местное время в Палм-Спрингс
13:0017
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Палм-Спрингс
|По-английски
|Palm Springs
|Население города
|47 371 чел.
|Аэропорты
|Bermuda Dunes UDD, Палм-Спрингс PSP
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|148 м. от уровня моря
Где находится Палм-Спрингс на карте
Палм-Спрингс