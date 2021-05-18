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Полезная информация о Сакраменто

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Местное время в Сакраменто
14:5202
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаСакраменто
По-английскиSacramento
Столица регионаСакраменто является столицей региона
Население города490 712 чел.
АэропортыСтоктон SCK, Сакраменто SAC, Метрополитан SMF, Мэзер MHR
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота14 м. от уровня моря

Где находится Сакраменто на карте

Сакраменто фото города
Сакраменто

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