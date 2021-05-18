Полезная информация о Сакраменто
Что нужно знать о Сакраменто: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сакраменто
14:5202
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Сакраменто
|По-английски
|Sacramento
|Столица региона
|Сакраменто является столицей региона
|Население города
|490 712 чел.
|Аэропорты
|Стоктон SCK, Сакраменто SAC, Метрополитан SMF, Мэзер MHR
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
Где находится Сакраменто на карте
Сакраменто