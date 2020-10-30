Как добраться до Сакраменто на самолёте
В Сакраменто 4 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Сакраменто
- Стоктон SCKStockton Airport
- Сакраменто SACSacramento Executive Airport
- Метрополитан SMFSacramento International Airport
- Мэзер MHRMather Airport
Самые дешёвые билеты в Сакраменто из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|2 080
|1ч 38м
|06.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|2 795
|1ч 37м
|01.12.2020
|из 🇺🇸Денвера
|2 925
|2ч 32м
|30.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|4 687
|23ч 57м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇺🇸Далласа
|5 038
|6ч 13м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Финикса
|5 072
|17ч 32м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|5 430
|9ч 7м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Спокана
|5 515
|4ч 4м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|5 597
|3ч 11м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇺🇸Орландо
|5 625
|11ч 42м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|5 801
|14ч 40м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|5 860
|9ч 46м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇺🇸Сан-Диего
|6 669
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇺🇸Тампы
|6 679
|26ч (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Антонио
|6 711
|5ч 39м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Нашвилла
|7 174
|27ч 25м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇺🇸Цинциннати
|7 447
|20ч 1м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Биллингс
|7 627
|5ч 42м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Лонга-Бича
|7 867
|1ч 25м
|21.10.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|9 442
|48ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|9 442
|1ч 55м
|17.10.2020
|из 🇺🇸Портленда
|10 106
|1ч 29м
|29.12.2020
|из 🇺🇸Саута-Бенда
|10 210
|15ч 11м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Бостона
|10 337
|8ч 27м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|10 600
|35ч 50м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇺🇸Гранда-Рапидс
|10 628
|22ч 23м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|11 488
|40ч 38м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Бербанка
|11 654
|1ч 20м
|25.12.2020
|из 🇺🇸Кахулуи
|12 043
|5ч 5м
|16.10.2020
|из 🇺🇸Палм-Спрингс
|12 632
|4ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Медфорда
|12 743
|24ч 39м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Анкориджа
|12 820
|8ч 21м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇽Тихуаны
|12 987
|11ч 41м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Индианаполиса
|13 419
|24ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|14 125
|28ч 45м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Гринвилла
|14 194
|23ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|14 625
|49ч 43м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Оклахома-Сити
|14 800
|20ч 34м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇺🇸Канзас-Сити
|14 937
|20ч 32м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Рино
|15 571
|27ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Роли
|15 814
|26ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|17 042
|12ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Сидара-Рапидс
|17 163
|9ч 1м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Луисвилла
|19 105
|35ч 47м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Колумбии
|19 959
|11ч 59м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|20 037
|45ч 51м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|23 866
|34ч 18м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|24 633
|37ч 23м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|26 975
|39ч 1м (⇵2)
|25.06.2021
|из 🇫🇷Парижа
|27 518
|33ч 41м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Саванны
|27 785
|31ч 18м (⇵2)
|26.01.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|34 669
|33ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|36 248
|55ч 52м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|36 689
|56ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|37 845
|57ч 43м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|45 307
|46ч 33м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|49 313
|37ч 32м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|52 006
|35ч 7м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|52 395
|40ч 30м (⇵2)
|12.07.2021
|из 🇰🇿Алматы
|59 830
|42ч 47м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇰🇼Кувейт
|68 205
|41ч 47м (⇵2)
|10.04.2021
|из 🇰🇪Найроби
|68 385
|45ч 44м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|77 909
|43ч 4м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|78 365
|43ч 18м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|100 102
|49ч 48м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сакраменто
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сакраменто, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Шарлотт, Канкун, Даллас, Гвадалахара и Лас-Вегас
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