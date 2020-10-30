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Как добраться до Сакраменто на самолёте

В Сакраменто 4 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Сакраменто

  1. Стоктон SCK
    Stockton Airport
  2. Сакраменто SAC
    Sacramento Executive Airport
  3. Метрополитан SMF
    Sacramento International Airport
  4. Мэзер MHR
    Mather Airport

Самые дешёвые билеты в Сакраменто из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса2 0801ч 38м
06.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса2 7951ч 37м
01.12.2020из 🇺🇸Денвера2 9252ч 32м
30.10.2020из 🇺🇸Чикаго4 68723ч 57м (⇵2)
09.12.2020из 🇺🇸Далласа5 0386ч 13м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Финикса5 07217ч 32м (⇵1)
07.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла5 4309ч 7м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Спокана5 5154ч 4м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇸Онтарио5 5973ч 11м (⇵1)
12.01.2021из 🇺🇸Орландо5 62511ч 42м (⇵2)
01.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка5 80114ч 40м (⇵1)
06.11.2020из 🇺🇸Хьюстона5 8609ч 46м (⇵2)
26.12.2020из 🇺🇸Сан-Диего6 6691ч 40м
09.11.2020из 🇺🇸Тампы6 67926ч (⇵2)
05.11.2020из 🇺🇸Сан-Антонио6 7115ч 39м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇸Нашвилла7 17427ч 25м (⇵1)
02.11.2020из 🇺🇸Цинциннати7 44720ч 1м (⇵2)
05.12.2020из 🇺🇸Биллингс7 6275ч 42м (⇵1)
22.10.2020из 🇺🇸Лонга-Бича7 8671ч 25м
21.10.2020из 🇺🇸Шарлотт9 44248ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Сиэтла9 4421ч 55м
17.10.2020из 🇺🇸Портленда10 1061ч 29м
29.12.2020из 🇺🇸Саута-Бенда10 21015ч 11м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇸Бостона10 3378ч 27м (⇵1)
14.12.2020из 🇺🇸Ньюбурга10 60035ч 50м (⇵2)
21.11.2020из 🇺🇸Гранда-Рапидс10 62822ч 23м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇸Майами11 48840ч 38м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Бербанка11 6541ч 20м
25.12.2020из 🇺🇸Кахулуи12 0435ч 5м
16.10.2020из 🇺🇸Палм-Спрингс12 6324ч 5м (⇵1)
22.10.2020из 🇺🇸Медфорда12 74324ч 39м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Анкориджа12 8208ч 21м (⇵2)
14.10.2020из 🇲🇽Тихуаны12 98711ч 41м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Индианаполиса13 41924ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Атланты14 12528ч 45м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇸Гринвилла14 19423ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇲🇽Гвадалахары14 62549ч 43м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇸Оклахома-Сити14 80020ч 34м (⇵1)
29.11.2020из 🇺🇸Канзас-Сити14 93720ч 32м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Рино15 57127ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Роли15 81426ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Эверетт17 04212ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇸Сидара-Рапидс17 1639ч 1м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Луисвилла19 10535ч 47м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Колумбии19 95911ч 59м (⇵2)
27.12.2020из 🇺🇸Джэксонвилла20 03745ч 51м (⇵2)
27.10.2020из 🇬🇧Лондона23 86634ч 18м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы24 63337ч 23м (⇵2)
22.01.2021из 🇵🇱Варшавы26 97539ч 1м (⇵2)
25.06.2021из 🇫🇷Парижа27 51833ч 41м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Саванны27 78531ч 18м (⇵2)
26.01.2021из 🇩🇪Гамбурга34 66933ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇾Минска36 24855ч 52м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Киева36 68956ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива37 84557ч 43м (⇵2)
19.10.2020из 🇲🇩Кишинёва45 30746ч 33м (⇵2)
01.11.2020из 🇦🇿Баку49 31337ч 32м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇷Рио-де-Жанейро52 00635ч 7м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону52 39540ч 30м (⇵2)
12.07.2021из 🇰🇿Алматы59 83042ч 47м (⇵2)
03.01.2021из 🇰🇼Кувейт68 20541ч 47м (⇵2)
10.04.2021из 🇰🇪Найроби68 38545ч 44м (⇵2)
19.10.2020из 🇯🇴Аммана77 90943ч 4м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇿Ташкента78 36543ч 18м (⇵2)
12.12.2020из 🇹🇯Душанбе100 10249ч 48м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сакраменто, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Шарлотт, Канкун, Даллас, Гвадалахара и Лас-Вегас

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сакраменто