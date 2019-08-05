4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с самым красивым городом Америки

Tony
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Tony – ваш гид
Сан-Диего — это 2-й по величине город Калифорнии с богатой историей, архитектурой, шикарными океанскими пляжами, культурной жизнью и массой развлечений.

Этот город — место рождения Калифорнии и его вполне заслуженно называют самым красивым городом Америки.

И я полностью с этим согласен! У нас самый лучший климат в мире — не бывает ни очень жарко, ни холодно, влажность довольно низкая.

Сан-Диего очень удачно расположен — в 2-х часах езды вы можете попасть с пляжей на заснеженные горы, из пустыни на горные озёра и водопады.

Совсем недалеко Диснейлэнд, Лас-Вегас и курорты Мексики.

Приглашаю всех на обзорную экскурсию по городу.

И я сделаю всё возможное, чтобы вы влюбились в мой город так, как влюбился в него я.
$360 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча ваш отель
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Сан-Диего: символ процветающего Запада
Сан-Диего: символ процветающего Запада

Что вас ожидает

С чего начиналась Калифорния
Вы побываете на месте, с которого началась история Калифорнии в 1542 году, а именно — возле национального монумента Кабрильо. Я расскажу вам об этом харизматичном человеке: то ли пирате — то ли географе, то ли грабителе — то ли герое. Вы узнаете, как развивался этот регион и взглянете на окрестности с высоты птичьего полёта. А в Старом Городе поговорим о том, как зародился Сан-Диего, почему именно там, ради каких целей его построили. И вообще, не Мексика ли это, случайно? Кстати, тот, кто говорит, что не любит мексиканскую кухню, наверное, никогда не пробовал ее в Старом Городе!

Сан-Диего и его жители
Чтобы почувствовать, чем живет город, обязательно стоит прогуляться по Seaport Village, удивительно приятному месту отдыха местных жителей со множеством ресторанчиков-магазинчиков, а также кварталу Газовых Фонарей и площади Хортон. Это сердце современного Сан-Диего: ночная жизнь кипит, театры, клубы, рестораны и магазины… Хотите понять кто мы, сан-диежцы, такие — приходите сюда в субботу вечером!

Архитектурная мозаика города и лучшие пляжи Калифорнии
В Парке Бальбоа вы познакомитесь с его потрясающим архитектурным стилем Spanish Colonial, увидите музеи (их здесь 15!), уникальный орган, оранжереи, постоянно меняющиеся выставки. За один день весь не посмотреть. Но на экскурсии вы обязательно получите общее представление об этом красивом месте города. Также вы побываете на острове Коронадо и осмотрите отель The Del — классический образец викторианской архитектуры. Кусочек старой Англии на пляже, который признан самым лучшим пляжем Калифорнии. Отель интересен своей историей, вы узнаете, чем он был раньше и чем является сейчас, а также что его связывает с Мерлин Монро и фильмом «В джазе только девушке».

Ла-Хойя и другие «beach cities»
Город миллионеров с уникальной архитектурой и не менее уникальным животным миром. Здесь вы сможете пообщаться с колонией тюленей, подойти к ним практически вплотную — приготовьте свои фотокамеры! Вы сможете покататься на океанских каяках, увидеть пещеры и подайвить. Это красивое место галерей, шикарных отелей и потрясающей природы. Знаете, почему главный пляж Ла-Хойи называется «Детский»? Потому что самки тюленей предпочитают там рожать и выкармливать младенцев. Не много есть мест в мире где люди и дикая природа живут в такой гармонии как в Ла-Хойе!

Памятники и музеи
Вы увидите авианосец Мидвей, гордость американского флота, и мемориал Бобу Хопу, герою войны и одному из самых знаменитых артистов американского телевидения и эстрады. Услышите одну романтическую историю и осмотрите потрясающий памятник — Поцелуй Победы. Кроме того, можно будет зайти в Музей Морского Флота, где находятся реальные и действующие знаменитые в прошлом (и настоящем!) суда: от элегантного чайного клипера Star of India, до русской подводной лодки времён 2-й Мировой Войны. Стоит видеть!

Организационные детали

Мы покажем вам то, что вам интересно по индивидуальному маршруту. Ответим на любые вопросы и поможем с организаций тура. Экскурсия может быть продлена до 10 часов за дополнительную плату. Все подробности уточняйте при бронировании.

Сан-Диего: символ процветающего Запада
Сан-Диего: символ процветающего Запада
Сан-Диего: символ процветающего Запада
Сан-Диего: символ процветающего Запада
Сан-Диего: символ процветающего Запада
Сан-Диего: символ процветающего Запада
Сан-Диего: символ процветающего Запада
Сан-Диего: символ процветающего Запада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tony
Tony
Живу в Калифорнии уже 23 года и не перестаю удивляться насколько приятное это место как для туризма, так и для проживания. Идеальный климат, потрясающий океан, интересная история и масса развлечений. У нас 4 климатические зоны в 1-2-х часах езды друг от друга. И горнолыжные курорты, и океанские пляжи, и пустыня, и горные озёра. Совсем недалеко Лас Вегас и знаменитые курорты Мексики. Но самая главная ценность — это люди. Со всех уголков мира. Калифорния — настоящая демократия на всех уровнях и общность счастливых людей. Приезжайте к нам — не пожалеете!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2019
Отличный гид. Специалист своего дела. Хороший собеседник. УСПЕХОВ ТЕБЕ Тони во всем.
25 июля 2019
Хорошая экскурсия. За 6 часов в сан-диего все посмотреть невозможно, поэтому парк оставили на самостоятельное путешествие. Тони обладает хорошей эрудицией, знаниями Калифорнии, может подсказать лайфхаки для комфортного отдыха. Все понравилось
Evgeny
24 апреля 2018
Крайне интересная история для любителей и ценителей истории
26 февраля 2018
Огромное спасибо Тони за экскурсию. Благодаря ему мы влюбились в город Сан-Диего. За один день мы получили очень много информации об этом городе и о стране вообще. Экскурсия была составлена с учетом наших пожеланий, мы заранее обговорили объекты, которые будем смотреть. Экскурсия проходила в непринужденной обстановке, была не утомительной, но очень насыщенной. Сложилось впечатление, что этот человек знает все о Сан-Диего и многое-многое другое. Если мы будем еще путешествовать по Америке, то обратимся только к Тони, т к он организовывает туры по всей стране, и с ним это будет, без всякого сомнения, интересно и без проблем. Ольга и Елена

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