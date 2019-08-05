4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

С чего начиналась Калифорния

Вы побываете на месте, с которого началась история Калифорнии в 1542 году, а именно — возле национального монумента Кабрильо. Я расскажу вам об этом харизматичном человеке: то ли пирате — то ли географе, то ли грабителе — то ли герое. Вы узнаете, как развивался этот регион и взглянете на окрестности с высоты птичьего полёта. А в Старом Городе поговорим о том, как зародился Сан-Диего, почему именно там, ради каких целей его построили. И вообще, не Мексика ли это, случайно? Кстати, тот, кто говорит, что не любит мексиканскую кухню, наверное, никогда не пробовал ее в Старом Городе!

Сан-Диего и его жители

Чтобы почувствовать, чем живет город, обязательно стоит прогуляться по Seaport Village, удивительно приятному месту отдыха местных жителей со множеством ресторанчиков-магазинчиков, а также кварталу Газовых Фонарей и площади Хортон. Это сердце современного Сан-Диего: ночная жизнь кипит, театры, клубы, рестораны и магазины… Хотите понять кто мы, сан-диежцы, такие — приходите сюда в субботу вечером!

Архитектурная мозаика города и лучшие пляжи Калифорнии

В Парке Бальбоа вы познакомитесь с его потрясающим архитектурным стилем Spanish Colonial, увидите музеи (их здесь 15!), уникальный орган, оранжереи, постоянно меняющиеся выставки. За один день весь не посмотреть. Но на экскурсии вы обязательно получите общее представление об этом красивом месте города. Также вы побываете на острове Коронадо и осмотрите отель The Del — классический образец викторианской архитектуры. Кусочек старой Англии на пляже, который признан самым лучшим пляжем Калифорнии. Отель интересен своей историей, вы узнаете, чем он был раньше и чем является сейчас, а также что его связывает с Мерлин Монро и фильмом «В джазе только девушке».

Ла-Хойя и другие «beach cities»

Город миллионеров с уникальной архитектурой и не менее уникальным животным миром. Здесь вы сможете пообщаться с колонией тюленей, подойти к ним практически вплотную — приготовьте свои фотокамеры! Вы сможете покататься на океанских каяках, увидеть пещеры и подайвить. Это красивое место галерей, шикарных отелей и потрясающей природы. Знаете, почему главный пляж Ла-Хойи называется «Детский»? Потому что самки тюленей предпочитают там рожать и выкармливать младенцев. Не много есть мест в мире где люди и дикая природа живут в такой гармонии как в Ла-Хойе!

Памятники и музеи

Вы увидите авианосец Мидвей, гордость американского флота, и мемориал Бобу Хопу, герою войны и одному из самых знаменитых артистов американского телевидения и эстрады. Услышите одну романтическую историю и осмотрите потрясающий памятник — Поцелуй Победы. Кроме того, можно будет зайти в Музей Морского Флота, где находятся реальные и действующие знаменитые в прошлом (и настоящем!) суда: от элегантного чайного клипера Star of India, до русской подводной лодки времён 2-й Мировой Войны. Стоит видеть!