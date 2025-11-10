В Монтерее можно посетить знаменитый океанический аквариум, а Кармел порадует арт-галереями и историческими местами. Туристы смогут попробовать свежую океанскую рыбу и насладиться белоснежными пляжами. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет ярким моментом вашего отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Насладиться океанскими видами
- 🎨 Посетить арт-галереи Кармела
- 🐟 Попробовать свежую рыбу
- 🏛 Узнать историю испанской Калифорнии
- 🏖 Прогуляться по белоснежным пляжам
Что можно увидеть
- Океанический аквариум
- Католическая миссия Сан-Карлос
Описание экскурсии
Уникальное однодневное путешествие по Калифорнии
Приготовьтесь к захватывающему однодневному путешествию по Калифорнии, которое вдохновит даже самых опытных туристов. Вы ощутите атмосферу этого удивительного штата, попробуете великолепную океанскую рыбу, вдыхая свежий морской воздух, и насладитесь потрясающими пейзажами.
Первая остановка: Монтерей
Наша первая остановка — это Монтерей, историческая столица испанской Калифорнии и знаменитая рыболовная столица. Здесь вы сможете посетить знаменитый океанический аквариум академии наук, где вас ждут удивительные морские обитатели.
Далее в Кармел
После Монтерея мы направимся в Кармел, город, окутанный атмосферой творчества и искусства. Этот город знаменит своими арт-галереями и уникальной богемной атмосферой.
- Историческая католическая миссия Сан-Карлос, основанная во времена испанского правления.
- Жизнь и труд францисканского монаха Джуниперо Сьерра, который стал отцом-основателем Калифорнии.
- Множество мастерских и художественных салонов, которые привлечут любителей искусства.
- Бесконечные белоснежные пляжи, где можно насладиться морским климатом и природной красотой.
Это путешествие — отличная возможность окунуться в культуру и природу Калифорнии, вдохновиться местными традициями и просто насладиться временем на свежем воздухе. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя очарование Калифорнии!
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, трансфер
Что не входит в цену
- Еда и напитки