Мои заказы

Монтерей и Кармел

Откройте для себя Монтерей и Кармел, почувствуйте дух Калифорнии, насладитесь океанским воздухом и культурными достопримечательностями
Однодневное путешествие по Монтерею и Кармелу предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Калифорнии.

В Монтерее можно посетить знаменитый океанический аквариум, а Кармел порадует арт-галереями и историческими местами. Туристы смогут попробовать свежую океанскую рыбу и насладиться белоснежными пляжами. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет ярким моментом вашего отдыха

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Насладиться океанскими видами
  • 🎨 Посетить арт-галереи Кармела
  • 🐟 Попробовать свежую рыбу
  • 🏛 Узнать историю испанской Калифорнии
  • 🏖 Прогуляться по белоснежным пляжам
Монтерей и Кармел
Монтерей и Кармел
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Океанический аквариум
  • Католическая миссия Сан-Карлос

Описание экскурсии

Уникальное однодневное путешествие по Калифорнии

Приготовьтесь к захватывающему однодневному путешествию по Калифорнии, которое вдохновит даже самых опытных туристов. Вы ощутите атмосферу этого удивительного штата, попробуете великолепную океанскую рыбу, вдыхая свежий морской воздух, и насладитесь потрясающими пейзажами.

Первая остановка: Монтерей

Наша первая остановка — это Монтерей, историческая столица испанской Калифорнии и знаменитая рыболовная столица. Здесь вы сможете посетить знаменитый океанический аквариум академии наук, где вас ждут удивительные морские обитатели.

Далее в Кармел

После Монтерея мы направимся в Кармел, город, окутанный атмосферой творчества и искусства. Этот город знаменит своими арт-галереями и уникальной богемной атмосферой.

  • Историческая католическая миссия Сан-Карлос, основанная во времена испанского правления.
  • Жизнь и труд францисканского монаха Джуниперо Сьерра, который стал отцом-основателем Калифорнии.
  • Множество мастерских и художественных салонов, которые привлечут любителей искусства.
  • Бесконечные белоснежные пляжи, где можно насладиться морским климатом и природной красотой.

Это путешествие — отличная возможность окунуться в культуру и природу Калифорнии, вдохновиться местными традициями и просто насладиться временем на свежем воздухе. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя очарование Калифорнии!

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида, трансфер
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сан-Франциско

Похожие экскурсии из Сан-Франциско

Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
1 час
Индивидуальная
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
Начало: Аэропорт Ватсонвилль
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$750 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сан-Франциско. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сан-Франциско