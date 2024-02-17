10 часов
Водная прогулка
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Индивидуальная экскурсия в Мьюирский лес и винодельни Сономы. Прогулка среди секвой, дегустация вин и виды на залив. Заберём из гостиницы и покажем лучшие места
Завтра в 08:00
7 авг в 15:00
$699 за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$700 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по сыроварням и винодельням Сан-Франциско
Откройте для себя уникальные вкусы Калифорнии! В этом туре вы посетите сыроварни, винодельни и фермы, узнаете секреты производства и насладитесь дегустациями
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
$699 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 февраля 2024Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
- ААлексей22 декабря 2023Огромное спасибо Кириллу! Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в августе 2024
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