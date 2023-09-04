Индивидуальный вертолетный тур над побережьем Тихого океана в Сан-Франциско
Совершите вместе с нами незабываемое путешествие в мир живописной природы океана и скалистого побережья центральной Калифорнии.
Мы пролетим над уютными городками Кармел и Монтерей, увидим маяк Point Sur, а также один из самых красивых районов Калифорнии — Биг-сур.
Мы пролетим над уютными городками Кармел и Монтерей, увидим маяк Point Sur, а также один из самых красивых районов Калифорнии — Биг-сур.
Ближайшие даты:
4
сен
сен
5
сен
сен
6
сен
сен
7
сен
сен
8
сен
сен
9
сен
сен
10
сен
сен
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Кармел
- Монтерей
- Морской научно-исследовательский район Moss Landing
- Маяк Point Sur
- Биг-сур
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет Вертолетный тур начнется в аэропорту Ватсонвилль, который находится в полутора часах от Сан-Франциско. Да, в жаркой Калифорнии и правда много удивительных мест, однако, район Биг-сур заслуженно считается одним из самых красивых. Высокие скалы, возвышающиеся над побережьем океана, горы, покрытые пушистой зеленой травкой, а местами густым лесом, редкие дома, извилистая дорога над обрывом, уютные бухты и каскадные водопады — такие пейзажи Вам удастся понаблюдать в течение полета.
Ваш маршрут будет также проходить над небольшими городками Кармел и Монтерей и морским научно-исследовательским районом Moss Landing, после которого опытный пилот возьмет курс на Биг-сур. В завершение полета Вы сможете посмотреть на маяк Point Sur, освещающий путь кораблям с 1974 года. Важная информация По желанию, Вы можете заказать трансфер от отеля до аэропорта и обратно, а также сопровождение гида за дополнительную плату!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полет на вертолете
- Что не входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Ватсонвилль
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- По желанию, Вы можете заказать трансфер от отеля до аэропорта и обратно, а также сопровождение гида за дополнительную плату!
- Возможно совместить этот вертолетный тур с автомобильной экскурсией в Кармел и Монтерей (10 часов).
- В связи с закрытием участка первой дороги в районе Биг Сура на ремонт, его можно посмотреть с высоты птичьего полёта!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сан-Франциско
Индивидуальные
На вертолёте
VIP-туры
Похожие туры из Сан-Франциско
Индивидуальная
4 часа
Сто лиц Сан-Франциско
Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
Сегодня
Завтра
5 сен
6 сен
$349 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма
5 сен
6 сен
7 сен
8 сен
$699 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Три в одном из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Завтра
5 сен
6 сен
7 сен
$550 за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании