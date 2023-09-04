Что вас ждет Вертолетный тур начнется в аэропорту Ватсонвилль, который находится в полутора часах от Сан-Франциско. Да, в жаркой Калифорнии и правда много удивительных мест, однако, район Биг-сур заслуженно считается одним из самых красивых. Высокие скалы, возвышающиеся над побережьем океана, горы, покрытые пушистой зеленой травкой, а местами густым лесом, редкие дома, извилистая дорога над обрывом, уютные бухты и каскадные водопады — такие пейзажи Вам удастся понаблюдать в течение полета.

Ваш маршрут будет также проходить над небольшими городками Кармел и Монтерей и морским научно-исследовательским районом Moss Landing, после которого опытный пилот возьмет курс на Биг-сур. В завершение полета Вы сможете посмотреть на маяк Point Sur, освещающий путь кораблям с 1974 года. Важная информация По желанию, Вы можете заказать трансфер от отеля до аэропорта и обратно, а также сопровождение гида за дополнительную плату!