Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана

Индивидуальный вертолетный тур над побережьем Тихого океана в Сан-Франциско

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Ответы на вопросы
Совершите вместе с нами незабываемое путешествие в мир живописной природы океана и скалистого побережья центральной Калифорнии.

Мы пролетим над уютными городками Кармел и Монтерей, увидим маяк Point Sur, а также один из самых красивых районов Калифорнии — Биг-сур.
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Кармел
  • Монтерей
  • Морской научно-исследовательский район Moss Landing
  • Маяк Point Sur
  • Биг-сур
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет Вертолетный тур начнется в аэропорту Ватсонвилль, который находится в полутора часах от Сан-Франциско. Да, в жаркой Калифорнии и правда много удивительных мест, однако, район Биг-сур заслуженно считается одним из самых красивых. Высокие скалы, возвышающиеся над побережьем океана, горы, покрытые пушистой зеленой травкой, а местами густым лесом, редкие дома, извилистая дорога над обрывом, уютные бухты и каскадные водопады — такие пейзажи Вам удастся понаблюдать в течение полета.
Ваш маршрут будет также проходить над небольшими городками Кармел и Монтерей и морским научно-исследовательским районом Moss Landing, после которого опытный пилот возьмет курс на Биг-сур. В завершение полета Вы сможете посмотреть на маяк Point Sur, освещающий путь кораблям с 1974 года. Важная информация По желанию, Вы можете заказать трансфер от отеля до аэропорта и обратно, а также сопровождение гида за дополнительную плату!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет на вертолете
Что не входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Место начала и завершения?
Аэропорт Ватсонвилль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • По желанию, Вы можете заказать трансфер от отеля до аэропорта и обратно, а также сопровождение гида за дополнительную плату!
  • Возможно совместить этот вертолетный тур с автомобильной экскурсией в Кармел и Монтерей (10 часов).
  • В связи с закрытием участка первой дороги в районе Биг Сура на ремонт, его можно посмотреть с высоты птичьего полёта!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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