Найдено 3 экскурсии в категории « От вашего отеля » в Сан-Франциско на русском языке, цены от $600. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Индивидуальная экскурсия по нетуристическим местам Сан-Франциско и Окленда Откройте для себя Калифорнию с нетуристической стороны и насладитесь природной красотой Йосемити. Узнайте больше о жизни местных жителей и истории региона Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско $ 1 750 за всё до 2 чел. Индивидуальная 8 часов Долина Напа и Муир Вудс: экскурсия по лесу гигантов и винодельням Прогулка по национальному парку «Секвойя» и посещение виноделен в долине Напа. Вдохните чистейший воздух леса и насладитесь дегустацией лучших вин Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно от $ 780 за всё до 3 чел. Индивидуальная 6 часов Уникальная экскурсия по Сан-Франциско: мосты, парки и исторические районы Откройте для себя Сан-Франциско: от моста Голден Гейт до Чайна-тауна и Маленькой Италии. Влюбитесь в этот город с первого взгляда Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно от $ 600 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Сан-Франциско

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «От вашего отеля»

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