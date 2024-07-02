1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим местам Сан-Франциско и Окленда
Откройте для себя Калифорнию с нетуристической стороны и насладитесь природной красотой Йосемити. Узнайте больше о жизни местных жителей и истории региона
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
Завтра в 12:00
3 июля в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина Напа и Муир Вудс: экскурсия по лесу гигантов и винодельням
Прогулка по национальному парку «Секвойя» и посещение виноделен в долине Напа. Вдохните чистейший воздух леса и насладитесь дегустацией лучших вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $780 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Сан-Франциско: мосты, парки и исторические районы
Откройте для себя Сан-Франциско: от моста Голден Гейт до Чайна-тауна и Маленькой Италии. Влюбитесь в этот город с первого взгляда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $600 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «От вашего отеля»
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