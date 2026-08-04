Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Завтра в 08:00
10 авг в 17:00
от $799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Погрузитесь в атмосферу Сан-Франциско, узнайте его историю и секреты. Прокатитесь по самым знаковым местам города на автомобиле Mercedes 300c
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Завтра в 08:00
10 авг в 18:00
от $499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
Завтра в 09:00
18 авг в 09:00
от $799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
от $720 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Саусалито, Мюирский лес секвой и винодельни Сономы - из Сан-Франциско
Погулять по древнему лесу, узнать, как жили хиппи, и заглянуть на родину калифорнийского виноделия
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
15 авг в 16:00
от $799 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
Раскрыть секреты самой известной тюрьмы Америки
Начало: На пирсе 33
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $440 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Побывать на винодельнях, попробовать местные сорта и познакомиться с секретами производства (18+)
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
15 авг в 16:00
от $800 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винная классика Калифорнии
Из Сан-Франциско - за прекрасными видами и эксклюзивными вкусами
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
от $695 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ноб-Хилл: прогулка по истории Сан-Франциско
Увидеть целый мир в миниатюре
Начало: У кафедрального собора Грейс
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от $360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сан-Франциско: от моста Золотые Ворота к «Вратам Рая»
Побывать в местах, где оживают городские легенды, голливудские фильмы и судьбы знаменитых жителей
Начало: В пределах Сан-Франциско
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $699 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Фриско
Познакомьтесь с историей и красотой Сан-Франциско, посетив его знаковые места и ощутив атмосферу знаменитых улиц и площадей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина Напа и Муир Вудс
Проведите день среди величественных секвой и наслаждайтесь дегустацией вин в знаменитой долине Напа. Уникальная возможность для ценителей природы и виноделия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$780 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
Начало: Аэропорт Ватсонвилль
Расписание: Ежедневно
$750 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
Начало: Пир-33
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
$400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Начало: Сан-Франциско
Расписание: Обычно я рекомендую начать этот тур в 9 утра, так как винодельни в Напе и Сономе закрываются в 5
$799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Начало: Сан-Франциско
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Там, где скалы касаются неба: Йосемити за один день
Начало: Сан-Франциско
$1300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско в Кремниевую долину и Стэнфорд
Начало: Сан-Франциско
$800 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Франциско
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Захватывающий полет на вертолете над Сан-Франциско
Начало: Вертолетная площадка
Расписание: Ежедневно
$550 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Монтерей и Кармел
Откройте для себя Монтерей и Кармел, почувствуйте дух Калифорнии, насладитесь океанским воздухом и культурными достопримечательностями
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$744 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Муир Вудс и Долина Напа
Путешествие через мост «Золотые ворота» к лесу Муир Вудс и винодельням Долины Напа обещает незабываемые впечатления и вкусы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$780 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастро-тур по Сан-Франциско
Погрузитесь в кулинарное разнообразие Сан-Франциско, где каждый найдет что-то по вкусу. Насладитесь дегустацией мороженого и лучшим кофе в Маленькой Италии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Сан-Франциско
Начало: Сан Франциско арее
Расписание: По договоренности
$10 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Начало: Сан-Франциско
$800 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Саусалито и Соному - из Сан-Франциско
Начало: Сан-Франциско
Расписание: Данный тур можно начинатьв 10 утра, но удобнее в 9, так как винодельни закрываются в 5 часов вечера.
$800 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
+1
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Пожалуй, это была самая продуманная и одновременно обширная программа! Мы за один день посмотрели все, что было нам интересно!!
Посетили, пожалуй,
Посетили, пожалуй,
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Г
Весь маршрут продуман до мелочей, все дегустации были забронированы заранее и мы приезжали ко времени, успели посетить все винодельни в списке пожеланий. С гидом очень комфортно, интересно, самостоятельно столько всего не увидишь и не узнаешь.
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Я
Отличная экскурсия: Сан Франциско - во всем своем разнообразии и своеобразии.
Михаил любит и отлично знает SF. У него есть свой
Михаил любит и отлично знает SF. У него есть свой
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М
Экскурсия по Сан-Франциско прошла просто замечательно! 🌉😊 Огромное спасибо нашему гиду Михаилу за интересный маршрут, увлекательный рассказ и отличную организацию. Всё было очень комфортно, познавательно и оставило только самые приятные впечатления. С удовольствием рекомендуем! ⭐️✨
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А
Спасибо большое за интересную экскурсию! Кирилл учёл наши индивидуальные пожелания по содержанию и маршруту. Показал и рассказал все самое интересное!
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И
попасть на экскурсию в Алькатрас было моим «пунктиком» с 2013 года - тогда билетов уже не было((вот сейчас это желание
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И
Экскурсия с Михаилом была живой, очень интересной и динамичной! Все очень понравилось, спасибо!
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Е
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть как можно больше и
+2
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Т
Огромное спасибо гилу Михаилу за очень интересную экскурсию и прекрасную организацию. Рекомендую!
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Всего 131 отзыв в Сан-Франциско
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Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско
Самые популярные экскурсии в Сан-Франциско
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27:
Что посмотреть в Сан-Франциско
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Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в августе 2026
Сейчас в Сан-Франциско можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 10 до 1300. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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