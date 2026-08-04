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при этом действительно почувствовать город. И с первой же минуты стало ясно: нам невероятно повезло с гидом. Михаил сделал этот день таким, который хочется прожить ещё раз.



Сан-Франциско раскрывался перед нами постепенно и очень красиво: набережная залива с видами, от которых невозможно оторваться, Ноб-Хилл, яркий Китайский квартал, живой и уютный Норт-Бич, ароматный Ghirardelli, Дворец изящных искусств, шумный Юнион-сквер. Всё было легко, без спешки, но с ощущением, что мы видим и чувствуем город по-настоящему.



Особый, почти щемящий момент — Золотые Ворота. Стоять там, смотреть на мост и залив и понимать, что в этот город невозможно не влюбиться.



А затем были Muir Woods. И это стало чем-то совсем другим, почти медитативным. Прогулка среди секвой — тишина, воздух, свет между кронами и ощущение невероятного масштаба. Эти деревья поражают до мурашек. Хотелось запоминать каждую секунду.



Отдельное восхищение — фотографии. Михаил ловил моменты, свет, подбирал ракурсы, подсказывал, как лучше встать, и делал это легко и ненавязчиво. В итоге кадры получились невероятные — живые, тёплые, настоящие. Мы любуемся ими до сих пор, и каждый раз они возвращают нас в тот день и в тот Сан-Франциско.



Михаил нашёл подход к каждому из нас. Было ощущение заботы, внимания и искренней любви к городу, которой он щедро делился.

Спасибо Вам, Михаил, за этот день и за эти эмоции.

We left our hearts in San Francisco!