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Экскурсии в Сан-Франциско

Найдено 27 экскурсий в Сан-Франциско на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
На машине
8 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Завтра в 08:00
10 авг в 17:00
от $799 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Сан-Франциско
На машине
4 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Погрузитесь в атмосферу Сан-Франциско, узнайте его историю и секреты. Прокатитесь по самым знаковым местам города на автомобиле Mercedes 300c
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $399 за всё до 3 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Завтра в 08:00
10 авг в 18:00
от $499 за всё до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
Завтра в 09:00
18 авг в 09:00
от $799 за всё до 6 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
от $720 за всё до 3 чел.
В Саусалито, Мюирский лес секвой и винодельни Сономы - из Сан-Франциско
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В Саусалито, Мюирский лес секвой и винодельни Сономы - из Сан-Франциско
Погулять по древнему лесу, узнать, как жили хиппи, и заглянуть на родину калифорнийского виноделия
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
15 авг в 16:00
от $799 за всё до 10 чел.
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
Раскрыть секреты самой известной тюрьмы Америки
Начало: На пирсе 33
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $440 за всё до 5 чел.
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Побывать на винодельнях, попробовать местные сорта и познакомиться с секретами производства (18+)
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
15 авг в 16:00
от $800 за всё до 6 чел.
Винная классика Калифорнии
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винная классика Калифорнии
Из Сан-Франциско - за прекрасными видами и эксклюзивными вкусами
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
от $695 за всё до 3 чел.
Ноб-Хилл: прогулка по истории Сан-Франциско
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ноб-Хилл: прогулка по истории Сан-Франциско
Увидеть целый мир в миниатюре
Начало: У кафедрального собора Грейс
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от $360 за всё до 6 чел.
Сан-Франциско: от моста Золотые Ворота к «Вратам Рая»
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сан-Франциско: от моста Золотые Ворота к «Вратам Рая»
Побывать в местах, где оживают городские легенды, голливудские фильмы и судьбы знаменитых жителей
Начало: В пределах Сан-Франциско
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $699 за всё до 3 чел.
Удивительный Фриско
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Фриско
Познакомьтесь с историей и красотой Сан-Франциско, посетив его знаковые места и ощутив атмосферу знаменитых улиц и площадей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$380 за всё до 6 чел.
Долина Напа и Муир Вудс
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина Напа и Муир Вудс
Проведите день среди величественных секвой и наслаждайтесь дегустацией вин в знаменитой долине Напа. Уникальная возможность для ценителей природы и виноделия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$780 за всё до 6 чел.
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
1 час
Индивидуальная
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
Начало: Аэропорт Ватсонвилль
Расписание: Ежедневно
$750 за человека
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
Начало: Пир-33
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
$400 за всё до 5 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Начало: Сан-Франциско
Расписание: Обычно я рекомендую начать этот тур в 9 утра, так как винодельни в Напе и Сономе закрываются в 5
$799 за всё до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Начало: Сан-Франциско
$500 за всё до 6 чел.
Там, где скалы касаются неба: Йосемити за один день
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Там, где скалы касаются неба: Йосемити за один день
Начало: Сан-Франциско
$1300 за всё до 6 чел.
Из Сан-Франциско в Кремниевую долину и Стэнфорд
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско в Кремниевую долину и Стэнфорд
Начало: Сан-Франциско
$800 за всё до 6 чел.
Сан-Франциско
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Франциско
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$600 за всё до 6 чел.
Захватывающий полет на вертолете над Сан-Франциско
На вертолёте
30 минут
Индивидуальная
Захватывающий полет на вертолете над Сан-Франциско
Начало: Вертолетная площадка
Расписание: Ежедневно
$550 за человека
Монтерей и Кармел
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монтерей и Кармел
Откройте для себя Монтерей и Кармел, почувствуйте дух Калифорнии, насладитесь океанским воздухом и культурными достопримечательностями
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$744 за всё до 6 чел.
Муир Вудс и Долина Напа
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Муир Вудс и Долина Напа
Путешествие через мост «Золотые ворота» к лесу Муир Вудс и винодельням Долины Напа обещает незабываемые впечатления и вкусы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$780 за всё до 6 чел.
Гастро-тур по Сан-Франциско
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастро-тур по Сан-Франциско
Погрузитесь в кулинарное разнообразие Сан-Франциско, где каждый найдет что-то по вкусу. Насладитесь дегустацией мороженого и лучшим кофе в Маленькой Италии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$360 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Сан-Франциско
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Сан-Франциско
Начало: Сан Франциско арее
Расписание: По договоренности
$10 за всё до 5 чел.
Из Сан-Франциско в винный вояж по долинам Сонома и Напа
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Начало: Сан-Франциско
$800 за всё до 6 чел.
В Саусалито и Соному - из Сан-Франциско
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Саусалито и Соному - из Сан-Франциско
Начало: Сан-Франциско
Расписание: Данный тур можно начинатьв 10 утра, но удобнее в 9, так как винодельни закрываются в 5 часов вечера.
$800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!+1
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
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Ирина
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
Пожалуй, это была самая продуманная и одновременно обширная программа! Мы за один день посмотрели все, что было нам интересно!!
Посетили, пожалуй,
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все знаковые места: штаб квартиры компаний Оракл, Мета, Гугл, Эппл, делали много точечных остановок в красивых местах, Кирилл нам сделал отличные фотографии по пути!)
А Стенфордский университет, однозначно, стоит посетить, тем более дорога заняла совсем мало времени! Это потрясающий университет, который поражает своим размахом, территорией, единым стилем, и каким-то духом, традициями, историей!! Когда еще предоставится возможность погулять по территории и зайти в помещения университета, который в данный момент на третьем месте в мире по уровню образования?!
Ну и спасибо Кириллу, он прекрасный проводник! Было очевидно, что его программа продумана очень точно и качественно, все повествование выстроено логично и насыщенно!! Много деталей, нюансов и исторических фактов!
С Кириллом было легко и интересно, время пролетело незаметно!!

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Г
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Весь маршрут продуман до мелочей, все дегустации были забронированы заранее и мы приезжали ко времени, успели посетить все винодельни в списке пожеланий. С гидом очень комфортно, интересно, самостоятельно столько всего не увидишь и не узнаешь.
Весь маршрут продуман до мелочей, все дегустации были забронированы заранее и мы приезжали ко времени, успели
Весь маршрут продуман до мелочей, все дегустации были забронированы заранее и мы приезжали ко времени, успели
Весь маршрут продуман до мелочей, все дегустации были забронированы заранее и мы приезжали ко времени, успели
Весь маршрут продуман до мелочей, все дегустации были забронированы заранее и мы приезжали ко времени, успели
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Я
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Отличная экскурсия: Сан Франциско - во всем своем разнообразии и своеобразии.
Михаил любит и отлично знает SF. У него есть свой
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Сан Франциско, и он им охотно делится:
Кроме этого, Михаил - приятный тёплый собеседник, с отличным чувством юмора.
Четыре часа пролетели незаметно. Мы очень благодарны.

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М
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Экскурсия по Сан-Франциско прошла просто замечательно! 🌉😊 Огромное спасибо нашему гиду Михаилу за интересный маршрут, увлекательный рассказ и отличную организацию. Всё было очень комфортно, познавательно и оставило только самые приятные впечатления. С удовольствием рекомендуем! ⭐️✨
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А
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
Спасибо большое за интересную экскурсию! Кирилл учёл наши индивидуальные пожелания по содержанию и маршруту. Показал и рассказал все самое интересное!
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И
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
попасть на экскурсию в Алькатрас было моим «пунктиком» с 2013 года - тогда билетов уже не было((вот сейчас это желание
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было реализовано сполна! интересно посмотреть, как функционировала тюрьма, где содержались самые опасные преступники, каков был их быт, как пытались сбежать 😅 сын 11 лет остался очень доволен))

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И
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Экскурсия с Михаилом была живой, очень интересной и динамичной! Все очень понравилось, спасибо!
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Е
Три в одном из Сан-Франциско
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть как можно больше и
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при этом действительно почувствовать город. И с первой же минуты стало ясно: нам невероятно повезло с гидом. Михаил сделал этот день таким, который хочется прожить ещё раз.

Сан-Франциско раскрывался перед нами постепенно и очень красиво: набережная залива с видами, от которых невозможно оторваться, Ноб-Хилл, яркий Китайский квартал, живой и уютный Норт-Бич, ароматный Ghirardelli, Дворец изящных искусств, шумный Юнион-сквер. Всё было легко, без спешки, но с ощущением, что мы видим и чувствуем город по-настоящему.

Особый, почти щемящий момент — Золотые Ворота. Стоять там, смотреть на мост и залив и понимать, что в этот город невозможно не влюбиться.

А затем были Muir Woods. И это стало чем-то совсем другим, почти медитативным. Прогулка среди секвой — тишина, воздух, свет между кронами и ощущение невероятного масштаба. Эти деревья поражают до мурашек. Хотелось запоминать каждую секунду.

Отдельное восхищение — фотографии. Михаил ловил моменты, свет, подбирал ракурсы, подсказывал, как лучше встать, и делал это легко и ненавязчиво. В итоге кадры получились невероятные — живые, тёплые, настоящие. Мы любуемся ими до сих пор, и каждый раз они возвращают нас в тот день и в тот Сан-Франциско.

Михаил нашёл подход к каждому из нас. Было ощущение заботы, внимания и искренней любви к городу, которой он щедро делился.
Спасибо Вам, Михаил, за этот день и за эти эмоции.
We left our hearts in San Francisco!

Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть+2
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
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Т
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Огромное спасибо гилу Михаилу за очень интересную экскурсию и прекрасную организацию. Рекомендую!
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Всего 131 отзыв в Сан-Франциско

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Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско

Самые популярные экскурсии в Сан-Франциско
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27:
  1. Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд;
  2. Добро пожаловать в Сан-Франциско;
  3. Сто лиц Сан-Франциско;
  4. Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско;
  5. Три в одном из Сан-Франциско.
Что посмотреть в Сан-Франциско
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ломбард-стрит;
  2. Рыбацкая пристань;
  3. Дворец изящных искусств;
  4. Парк Сатро Хайтс;
  5. Парк Пресидио;
  6. Леса Мьюра;
  7. Китайский квартал;
  8. Юнион-сквер;
  9. Алькатрас;
  10. Твин-Пикс.
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в августе 2026
Сейчас в Сан-Франциско можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 10 до 1300. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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