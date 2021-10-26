Все экскурсии в Сан-Франциско
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сан-Франциско – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 82 ⭐ отзыва, цены от $60. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сан-Франциско почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
5ч
$428
за 1 чел.
7ч
$589
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
$369
за 1-7 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Индивидуальная экскурсия
4ч
$349
за 1-6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
Индивидуальная экскурсия
4ч
$300
за 1-3 чел.
Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии
Индивидуальный тур
8ч
$599
за 1-6 чел.
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма
Индивидуальная экскурсия
8ч
$599
за 1-6 чел.
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Индивидуальный тур
13ч
$1 350
за 1-2 чел.
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Индивидуальная экскурсия
7ч
$475
за 1-3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$60
за 1 чел.
Туристический Сан-Франциско глазами местного жителя
Небанальный взгляд на район Fisherman’s Wharf, панорама города с частной крыши и калифорнийское вино
Последние отзывы «Экскурсии Сан-Франциско»
- MMarina26 октября 2021Отличная экскурсия, позволяет за несколько часов увидеть большую часть города, его историю и особенные места. Спасибо, Кирилл.
- Отзыв на: Добро пожаловать в Сан-Франциско!IIgor4 октября 2021В целом всё отлично, всё заявленное в программе увидели и услышали. Не хватало определенной энергетики от гида, чтобы получить максимальное представление о городе и наиболее значимых местах. Михаил пунктуальный, вежливый и хороший рассказчик.
- РРоман30 сентября 2021Отличная экскурсия! За 4 часа смогли получить детальное представление о городе и посмотреть все основные места. Маршрут идеально составлен, Кирилл комплексно освещает город во всех аспектах. Максимальное количество информации, которую можно получить за 4 часа.
- ММихаил13 мая 2021Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
- ИИнна12 мая 2021Экскурсия прошла замечательно. Кирил отличный экскурсовод. Большое спасибо. .
- ЕЕлена27 апреля 2021Спасибо большое Илье за экскурсию! И за всё время, что он любезно нам уделил и очень помог. Экскурсия интересная, максимально вдохновляет на прогулки по городу. Действительно посмотрели по максимуму все районы города, что очень помогло сориентироваться. Илья внимательный, заботливый экскурсовод! Очень советую!
- ЕЕлена5 апреля 2021Спасибо Виталии за экскурсию - очень лёгкий и позитивный стиль, забота о гостях, интересные нюансы и необычные детали разнообразили наше путешествие и позволили больше узнать о Сан-Франциско и его жителях. Можно смело рекомендовать всем желающим узнать что-то новое и интересное и при этом не быть перегруженным кучей исторических фактов.
- ООльга1 сентября 2020:)
- ВВиктор20 августа 2020Кирилл - прекрасный гид, интереснейший рассказчик, очень эрудирован и харизматичен! Тот случай, когда результат превосходит ожидание. Благодарю!
- ЕЕвгения9 июля 2020Экскурсия была потрясающей. Время пролетело незаметно. Мы решились на поездку в период ограничений по причине COVID. Но, в какой то степени, по факту в этом оказалось больше плюсов, так как везде были места для парковки, людей на самых 'вкусных' местах было очень мало, а сама экскурсия проходила практически 100% на улице. Илья очень интересный рассказчик и терпеливый гид. Умело компенсировал отсутствие входов в музеи или другие знаковые места историями и фактами о них. Однозначно рекомендуем!