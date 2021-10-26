Отзыв на: Сто лиц Сан-Франциско M Marina 5 Отличная экскурсия, позволяет за несколько часов увидеть большую часть города, его историю и особенные места. Спасибо, Кирилл.

Отзыв на: Добро пожаловать в Сан-Франциско! I Igor 4 В целом всё отлично, всё заявленное в программе увидели и услышали. Не хватало определенной энергетики от гида, чтобы получить максимальное представление о городе и наиболее значимых местах. Михаил пунктуальный, вежливый и хороший рассказчик.

Отзыв на: Сто лиц Сан-Франциско Р Роман 5 Отличная экскурсия! За 4 часа смогли получить детальное представление о городе и посмотреть все основные места. Маршрут идеально составлен, Кирилл комплексно освещает город во всех аспектах. Максимальное количество информации, которую можно получить за 4 часа.

Отзыв на: Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско М Михаил 5 Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.

Отзыв на: Сто лиц Сан-Франциско И Инна 5 Экскурсия прошла замечательно. Кирил отличный экскурсовод. Большое спасибо. .

Отзыв на: Все грани Сан-Франциско за один день Е Елена 5 Спасибо большое Илье за экскурсию! И за всё время, что он любезно нам уделил и очень помог. Экскурсия интересная, максимально вдохновляет на прогулки по городу. Действительно посмотрели по максимуму все районы города, что очень помогло сориентироваться. Илья внимательный, заботливый экскурсовод! Очень советую!

Отзыв на: Туристический Сан-Франциско глазами местного жителя Е Елена 5 Спасибо Виталии за экскурсию - очень лёгкий и позитивный стиль, забота о гостях, интересные нюансы и необычные детали разнообразили наше путешествие и позволили больше узнать о Сан-Франциско и его жителях. Можно смело рекомендовать всем желающим узнать что-то новое и интересное и при этом не быть перегруженным кучей исторических фактов.

Отзыв на: Все грани Сан-Франциско за один день О Ольга 5 :)

Отзыв на: Кремниевая долина — зона высоких технологий В Виктор 5 Кирилл - прекрасный гид, интереснейший рассказчик, очень эрудирован и харизматичен! Тот случай, когда результат превосходит ожидание. Благодарю!