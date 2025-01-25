Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие по ключевым достопримечательностям Сан-Франциско. Начните с католической миссии Долорес, самого старинного здания города. Полюбуйтесь на Кафедральный Собор и проедьте по территории испанской крепости Президио. Насладитесь

видом на мост "Золотые ворота" и посетите клуб миллионеров Пасифик Юнион Клаб. Не пропустите Ломбард Стрит и викторианскую архитектуру площади Аламо. Ощутите дух движения Хиппи на пересечении Хейт и Эшбери. Завершите день на обзорных площадках "Остров сокровищ" и "Телеграф Хилл"

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Знакомство с историей Калифорнии

Наша увлекательная экскурсия начнется с небольшого погружения в историю Калифорнии. Мы посетим самое старинное здание Сан-Франциско — католическую миссию Долорес. Это место не только поражает своей архитектурой, но и несет в себе важный исторический заряд.

Значимые достопримечательности

Кафедральный Собор — «американский Нотр Дам де Пари»;

Территория испанской крепости Президио;

Знаменитый мост «Золотые ворота» с великолепным видом с берега залива Сан-Франциско.

Клуб миллионеров и захватывающие виды

Далее нас ждет удивительный клуб миллионеров — Пасифик Юнион Клаб. После этого мы проедем через административную часть города и совершим поездку по живописным холмам Сан-Франциско, где снимались самые захватывающие голливудские погонь.

Уникальные улицы и архитектура

Не упустите возможность спуститься по Ломбард Стрит — самой кривой улице в Америке, согласно Книге рекордов Гиннеса. Ценителей прекрасного особенно впечатлит площадь Аламо с её удивительной викторианской архитектурой.

Исторические места и уникальные виды

Пересечение улиц Хейт и Эшбери напомнит о начале движения Хиппи, а с обзорных площадок «Остров сокровищ» и «Телеграф Хилл» мы сможем насладиться потрясающим видом на Сан-Франциско.