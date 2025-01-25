Мои заказы

Удивительный Фриско

Познакомьтесь с историей и красотой Сан-Франциско, посетив его знаковые места и ощутив атмосферу знаменитых улиц и площадей
Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие по ключевым достопримечательностям Сан-Франциско. Начните с католической миссии Долорес, самого старинного здания города. Полюбуйтесь на Кафедральный Собор и проедьте по территории испанской крепости Президио. Насладитесь
читать дальше

видом на мост "Золотые ворота" и посетите клуб миллионеров Пасифик Юнион Клаб. Не пропустите Ломбард Стрит и викторианскую архитектуру площади Аламо. Ощутите дух движения Хиппи на пересечении Хейт и Эшбери. Завершите день на обзорных площадках "Остров сокровищ" и "Телеграф Хилл"

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть знаменитый мост «Золотые ворота»
  • 🏛 Посетить старинную миссию Долорес
  • 🏰 Прогуляться по территории Президио
  • 🏙 Ощутить атмосферу Ломбард Стрит
  • 🎨 Полюбоваться викторианской архитектурой
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Католическая миссия Долорес
  • Кафедральный Собор
  • Президио
  • Мост «Золотые ворота»
  • Пасифик Юнион Клаб
  • Ломбард Стрит
  • Площадь Аламо
  • Пересечение Хейт и Эшбери
  • Остров сокровищ
  • Телеграф Хилл

Описание экскурсии

Знакомство с историей Калифорнии

Наша увлекательная экскурсия начнется с небольшого погружения в историю Калифорнии. Мы посетим самое старинное здание Сан-Франциско — католическую миссию Долорес. Это место не только поражает своей архитектурой, но и несет в себе важный исторический заряд.

Значимые достопримечательности

  • Кафедральный Собор — «американский Нотр Дам де Пари»;
  • Территория испанской крепости Президио;
  • Знаменитый мост «Золотые ворота» с великолепным видом с берега залива Сан-Франциско.

Клуб миллионеров и захватывающие виды

Далее нас ждет удивительный клуб миллионеров — Пасифик Юнион Клаб. После этого мы проедем через административную часть города и совершим поездку по живописным холмам Сан-Франциско, где снимались самые захватывающие голливудские погонь.

Уникальные улицы и архитектура

Не упустите возможность спуститься по Ломбард Стрит — самой кривой улице в Америке, согласно Книге рекордов Гиннеса. Ценителей прекрасного особенно впечатлит площадь Аламо с её удивительной викторианской архитектурой.

Исторические места и уникальные виды

Пересечение улиц Хейт и Эшбери напомнит о начале движения Хиппи, а с обзорных площадок «Остров сокровищ» и «Телеграф Хилл» мы сможем насладиться потрясающим видом на Сан-Франциско.

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Вашем отеле
  • Доставка в отель по завершению экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Людмила
25 янв 2025
Очень интересно и необычно! Гид Михаил словно угадал мои предпочтения и интересы. Удалось увидеть то, что сам никогда не смог бы.

