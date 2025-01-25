Познакомьтесь с историей и красотой Сан-Франциско, посетив его знаковые места и ощутив атмосферу знаменитых улиц и площадей
Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие по ключевым достопримечательностям Сан-Франциско. Начните с католической миссии Долорес, самого старинного здания города. Полюбуйтесь на Кафедральный Собор и проедьте по территории испанской крепости Президио. Насладитесь читать дальше
видом на мост "Золотые ворота" и посетите клуб миллионеров Пасифик Юнион Клаб. Не пропустите Ломбард Стрит и викторианскую архитектуру площади Аламо. Ощутите дух движения Хиппи на пересечении Хейт и Эшбери. Завершите день на обзорных площадках "Остров сокровищ" и "Телеграф Хилл"
Наша увлекательная экскурсия начнется с небольшого погружения в историю Калифорнии. Мы посетим самое старинное здание Сан-Франциско — католическую миссию Долорес. Это место не только поражает своей архитектурой, но и несет в себе важный исторический заряд.
Значимые достопримечательности
Кафедральный Собор — «американский Нотр Дам де Пари»;
Территория испанской крепости Президио;
Знаменитый мост «Золотые ворота» с великолепным видом с берега залива Сан-Франциско.
Клуб миллионеров и захватывающие виды
Далее нас ждет удивительный клуб миллионеров — Пасифик Юнион Клаб. После этого мы проедем через административную часть города и совершим поездку по живописным холмам Сан-Франциско, где снимались самые захватывающие голливудские погонь.
Уникальные улицы и архитектура
Не упустите возможность спуститься по Ломбард Стрит — самой кривой улице в Америке, согласно Книге рекордов Гиннеса. Ценителей прекрасного особенно впечатлит площадь Аламо с её удивительной викторианской архитектурой.
Исторические места и уникальные виды
Пересечение улиц Хейт и Эшбери напомнит о начале движения Хиппи, а с обзорных площадок «Остров сокровищ» и «Телеграф Хилл» мы сможем насладиться потрясающим видом на Сан-Франциско.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Людмила
25 янв 2025
Очень интересно и необычно! Гид Михаил словно угадал мои предпочтения и интересы. Удалось увидеть то, что сам никогда не смог бы.
Входит в следующие категории Сан-Франциско
У нас ещё много экскурсий в Сан-Франциско. Перейдите в каталог и выберите подходящую