Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Сан-Франциско: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сан-Франциско, узнайте его историю и секреты. Прокатитесь по самым знаковым местам города на автомобиле Mercedes 300c
Начало: Заберу вас из отеля
Завтра в 08:00
14 июл в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
$720 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Франциско
Откройте для себя Сан-Франциско: от моста Голден Гейт до Чайна-тауна и Маленькой Италии. Влюбитесь в этот город с первого взгляда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
$600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNata14 июня 2025Очень понравилась экскурсия, насыщенная и интересная. За один день побывали в разных местах и очень многое узнали. Советую обратиться к Михаилу за экскурсией 👍
- ЮЮлия18 мая 2025Михаил хороший гид — профессионал своего дела! Очень интересно, живо и с душой рассказывает, отвечает на все вопросы, создаёт дружелюбную атмосферу. Благодаря ему экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему тёплой. Рекомендуем!
- ЗЗухра11 мая 2025Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно Михаил открыл для нас
- ССофия27 января 2025Было интересно, вкусно, красиво. Спасибо.
- ДДмитрий6 ноября 2024Спасибо Михаилу за такую интересную экскурсию, мы взглянули на Сан Франциско с новой, очень интересной, стороны!
- ЕЕвгения9 сентября 2024Хочу выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! У нас было очень мало времени, чтобы посмотреть город, поэтому мы обратились
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Ломбард-стрит»
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