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Ломбард-стрит – экскурсии в Сан-Франциско

Найдено 3 экскурсии в категории «Ломбард-стрит» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $399. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Добро пожаловать в Сан-Франциско
На машине
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Сан-Франциско: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сан-Франциско, узнайте его историю и секреты. Прокатитесь по самым знаковым местам города на автомобиле Mercedes 300c
Начало: Заберу вас из отеля
Завтра в 08:00
14 июл в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
$720 за всё до 3 чел.
Сан-Франциско
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Франциско
Откройте для себя Сан-Франциско: от моста Голден Гейт до Чайна-тауна и Маленькой Италии. Влюбитесь в этот город с первого взгляда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
$600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nata
    14 июня 2025
    Три в одном из Сан-Франциско
    Очень понравилась экскурсия, насыщенная и интересная. За один день побывали в разных местах и очень многое узнали. Советую обратиться к Михаилу за экскурсией 👍
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2025
    Добро пожаловать в Сан-Франциско
    Михаил хороший гид — профессионал своего дела! Очень интересно, живо и с душой рассказывает, отвечает на все вопросы, создаёт дружелюбную атмосферу. Благодаря ему экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему тёплой. Рекомендуем!
  • З
    Зухра
    11 мая 2025
    Добро пожаловать в Сан-Франциско
    Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно Михаил открыл для нас
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    прекрасный Сан-Франциско! Эрудированный, очень внимательный и с прекрасным чувством юмора! Один из лучших гидов, которые были за годы наших путешествий! Человек, который смог влюбить нас в «SF»❤️ Мы провели с Михаилом очень яркий и насыщенный день. Он смог показать нам все главные достопримечательности города, а так же замечательные «не туристические» и уютные локации, которые мы бы точно не нашли без него))) Благодарим Михаила за отзывчивость и теплоту🙏🏻 Очень бы хотели вернуться и вновь встретиться! Рекомендуем 1000%

    Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именноТак получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именноТак получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именноТак получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именноТак получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именноТак получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именноТак получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именноТак получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именноТак получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именноТак получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно
  • С
    София
    27 января 2025
    Три в одном из Сан-Франциско
    Было интересно, вкусно, красиво. Спасибо.
  • Д
    Дмитрий
    6 ноября 2024
    Добро пожаловать в Сан-Франциско
    Спасибо Михаилу за такую интересную экскурсию, мы взглянули на Сан Франциско с новой, очень интересной, стороны!
  • Е
    Евгения
    9 сентября 2024
    Три в одном из Сан-Франциско
    Хочу выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! У нас было очень мало времени, чтобы посмотреть город, поэтому мы обратились
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    к специалисту. За один день с помощью Михаила мы настолько погрузились в атмосферу этого места, что хочется вернуться сюда на более длительный срок! На прекрасной машине с закусками, под интересные рассказы гида, мы посмотрели все основные достопримечательности города, побывали на фабрике шоколада, в лесу с самыми высокими деревьями, в баре с кофе и виски, всемирно известном отеле, увидели мост с лучшего ракурса, и даже покормили бурундуков. Было еще много всего интересного, и дочка (7 лет) влюбилась в Михаила, настолько он покорил её сердце) Всем, кто ценит своё время и любит яркие впечатления, очень рекомендую эту экскурсию!)

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Ломбард-стрит»

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Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в июле 2025
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Ломбард-стрит" можно забронировать 3 экскурсии от 399 до 720. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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