7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Культовые места Вашингтона

Наша прогулка начнется в месте, без которого нельзя представить Вашингтон: у центра посетителей Белого Дома. Вы узнаете самое важное о резиденции действующего президента США, о ключевых решениях, которые здесь принимались, и политических интригах Овального кабинета. С южной лужайки Белого Дома взглянем на мемориал Джефферсона, а затем прогуляемся к соседним, не менее значимым достопримечательностям. Вы осмотрите фасады Министерства финансов США и дома Долли Мэдисон, жены 4 президента Штатов, Епископальную церковь Святого Иоанна и галерею Ренвика. В сквере Лафайета мы разберемся, кому и зачем здесь установлены памятники, у резиденции Эйзенхауэра поговорим об устройстве президентского аппарата в Америке. А старейшая 17-ая улица Вашингтона перенесет вас к самым истокам города.

История города в лицах — от Линкольна до Трампа

Шаг за шагом вы проследите, как развивалась политическая мекка Америки. Мы поговорим об интригах Белого Дома, о прошлом и настоящем Вашингтона, о поворотных событиях его истории и людях, которые её писали. Героями моего рассказа станут первый американский президент Джордж Вашингтон, автор «Декларации независимости» Томас Джеферсон, объединивший страну легендарный Авраам Линкольн. И, конечно, современные фигуры Белого Дома — Билл Клинтон, Барак Обама, Дональд Трамп и другие видные американские политики.