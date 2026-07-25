7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если политическая жизнь США начинается с Вашингтона, то сам Вашингтон — с Белого дома.
Вы познакомитесь с центром американской столицы, погрузитесь в интриги Овального кабинета и услышите про легендарных президентов США.
Проследите исторический путь Вашингтона, проникнетесь духом великого города и разберётесь в современных политических тенденциях Штатов.
Вы познакомитесь с центром американской столицы, погрузитесь в интриги Овального кабинета и услышите про легендарных президентов США.
Проследите исторический путь Вашингтона, проникнетесь духом великого города и разберётесь в современных политических тенденциях Штатов.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Культовые места Вашингтона
Вы узнаете самое важное о резиденции действующего президента США, о ключевых решениях, которые здесь принимались, и политических интригах Овального кабинета.
С южной лужайки Белого Дома взглянем на мемориал Джефферсона.
Осмотрим фасад Министерства финансов, епископальную церковь Святого Иоанна и галерею Ренвика.
На Лафайет-сквер мы разберёмся, кому и зачем здесь установлены памятники.
У резиденции Эйзенхауэра поговорим об устройстве президентского аппарата в Америке.
А старейшая 17-я улица Вашингтона перенесёт к самым истокам города.
От Линкольна до Трампа: история в лицах
- Поговорим об интригах Белого Дома, о прошлом и настоящем Вашингтона, о поворотных событиях истории и людях, которые её писали.
- Героями моего рассказа станут первый президент Джордж Вашингтон, автор «Декларации независимости» Томас Джеферсон, объединивший страну Авраам Линкольн.
- И, конечно, современные фигуры Белого Дома — Билл Клинтон, Барак Обама, Дональд Трамп и не только.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести в автопешеходном формате: $220 — для группы до 4 человек, $280 — для группы до 6 человек.
- По запросу за доплату экскурсию можно провести и для большего количества человек.
- Маршрут можно скорректировать — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
центр для посетителей Белого Дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Вашингтоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провёл экскурсии для 407 туристов
Меня зовут Михаил. Я лицензированный гид с большим опытом работы в Вашингтоне (с 1990 года). Провожу авторские туры по великолепной столице США, предлагаю посетить знаковые достопримечательности города, без которых невозможно представить «столицу мира»: Белый Дом, знаменитый Капитолий Соединенных Штатов, мемориал Томаса Джефферсона и многие другие!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я от всей души рекомендую гида!
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Нам очень понравилась экскурсия Владимира. Мне хотелось, чтобы он рассказывал не просто о зданиях, а ждала подачи материала с исторической точки зрения. Михаил как гид полностью оправдал мои ожидания в
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С
Были с Михаилом на этой экскурсии. Всё понятно, грамотно рассказал, показал.
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Спасибо огромное за интересную экскурсию и приятное общение.
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У Михаила очень структурированная подача материала - логично, грамотно выстроены цепочки фактов. Воды не льет, маслом не растекается. Слушать и интересно, и информация хорошо запоминается. Мы брали короткую экскурсию для знакомства с основной частью города, остальное посетили сами.
В целом нам все очень понравилось.
В целом нам все очень понравилось.
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В
Отличная прогулка с интересным человеком
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