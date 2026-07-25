7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Культовые места Вашингтона

Вы узнаете самое важное о резиденции действующего президента США, о ключевых решениях, которые здесь принимались, и политических интригах Овального кабинета.

С южной лужайки Белого Дома взглянем на мемориал Джефферсона.

Осмотрим фасад Министерства финансов, епископальную церковь Святого Иоанна и галерею Ренвика.

На Лафайет-сквер мы разберёмся, кому и зачем здесь установлены памятники.

У резиденции Эйзенхауэра поговорим об устройстве президентского аппарата в Америке.

А старейшая 17-я улица Вашингтона перенесёт к самым истокам города.

От Линкольна до Трампа: история в лицах

Поговорим об интригах Белого Дома, о прошлом и настоящем Вашингтона, о поворотных событиях истории и людях, которые её писали.

Героями моего рассказа станут первый президент Джордж Вашингтон, автор «Декларации независимости» Томас Джеферсон, объединивший страну Авраам Линкольн.

И, конечно, современные фигуры Белого Дома — Билл Клинтон, Барак Обама, Дональд Трамп и не только.

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