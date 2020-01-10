7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. США
  2. Экскурсии

  3. С чего начинается Вашингтон

Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города

Michael
Задать вопрос
Michael – ваш гид
Если политическая жизнь США начинается с Вашингтона, то сам Вашингтон — с Белого дома.

На обзорной пешеходной прогулке вы познакомитесь с центром американской столицы: проникнете в интриги Овального кабинета и услышите истории легендарных президентов США, прогуляетесь по старейшей 17-й улице и скверу Лафайета, перенесетесь во времена Линкольна и Джефферсона.

Так, проследив исторический путь Вашингтона, вы не только проникнетесь духом великого города, но и разберетесь в современных политических тенденциях Штатов.
$180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча — центр для посетителей Белого Дома
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
4.71
С чего начинается Вашингтон
С чего начинается Вашингтон

Что вас ожидает

Культовые места Вашингтона
Наша прогулка начнется в месте, без которого нельзя представить Вашингтон: у центра посетителей Белого Дома. Вы узнаете самое важное о резиденции действующего президента США, о ключевых решениях, которые здесь принимались, и политических интригах Овального кабинета. С южной лужайки Белого Дома взглянем на мемориал Джефферсона, а затем прогуляемся к соседним, не менее значимым достопримечательностям. Вы осмотрите фасады Министерства финансов США и дома Долли Мэдисон, жены 4 президента Штатов, Епископальную церковь Святого Иоанна и галерею Ренвика. В сквере Лафайета мы разберемся, кому и зачем здесь установлены памятники, у резиденции Эйзенхауэра поговорим об устройстве президентского аппарата в Америке. А старейшая 17-ая улица Вашингтона перенесет вас к самым истокам города.

История города в лицах — от Линкольна до Трампа
Шаг за шагом вы проследите, как развивалась политическая мекка Америки. Мы поговорим об интригах Белого Дома, о прошлом и настоящем Вашингтона, о поворотных событиях его истории и людях, которые её писали. Героями моего рассказа станут первый американский президент Джордж Вашингтон, автор «Декларации независимости» Томас Джеферсон, объединивший страну легендарный Авраам Линкольн. И, конечно, современные фигуры Белого Дома — Билл Клинтон, Барак Обама, Дональд Трамп и другие видные американские политики.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии c транспортом (SUV 2018) — $220 для группы до 4 человек, $280 — для группы до 6 человек
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (по запросу)
  • По вашему желанию я могу скорректировать маршрут, например, выстроить его вокруг Капитолия и т.д.
С чего начинается Вашингтон
С чего начинается Вашингтон
С чего начинается Вашингтон
С чего начинается Вашингтон
С чего начинается Вашингтон
С чего начинается Вашингтон
С чего начинается Вашингтон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — центр для посетителей Белого Дома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Michael
Michael
Меня зовут Михаил. Я лицензированный гид с большим опытом работы в Вашингтоне (с 1990 года). Провожу авторские туры по великолепной столице США, предлагаю посетить знаковые достопримечательности города, без которых невозможно представить «столицу мира»: Белый Дом, знаменитый Капитолий Соединенных Штатов, мемориал Томаса Джефферсона и многие другие!
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Михаил провёл нам очень интересную и познавательную экскурсию.
Мы узнали много интересных фактов.
Живое и эрудированное общение.
Видно ,что Михаил знаток в своём деле.
Очень рекомендуем.
26 декабря 2019
Замечательная экскурсия. Узнали очень много о возникновении США как государство. Очень советую эту экскурсию. Откроете для себя очень много интересного из истории этой страны. Огромное спасибо нашему гиду.
6 ноября 2019
Михаил-прекрасный экскурсовод! Нам очень понравились его знания об истории создания Washington DC, а так же рассказы о главных достопримечательностях города. Так же Михаил показал нам необъятную красоту города с нескольких обзорных точек.
24 октября 2019
Экскурсия нам очень понравилась ,будем рекомендовать всем
12 октября 2019
На мой взгляд надо больше передвигаться, а не стоять на месте и рассказывать!
11 октября 2019
Михаил -хороший рассказчик, любит и знает то, о чем рассказывает. Полтора часа, конечно же, недостаточно для того, чтобы посмотреть все.
27 апреля 2019
Познавательная экскурсия для детей и взрослых; знающий гид, интересный материал. Гид ответил на все вопросы отлично. Очень рекомендуем!

Выбирайте и другие экскурсии в Вашингтоне

ВсеИндивидуальныеПешкомОбзорные