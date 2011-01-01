  1. США
  2. Экскурсии

Основные достопримечательности Вашингтона

5
1 отзыв
IGuide T.
IGuide T. – Гид из Вашингтона
Основные достопримечательности Вашингтона
Задать вопрос
Основные достопримечательности Вашингтона
Основные достопримечательности Вашингтона

Что вы увидите

  • Капитолий
  • Верховный суд
  • Библиотека Конгресса
  • Белый дом
  • вид на Национальный Молл и Смитсоновские музеи
  • Монумент Вашингтона и другие знаковые памятники.
Мы посетим несколько самых знаковых памятников - здание Капитолия США, Белый дом, Мемориал Линкольна, Мемориал Мартина Лютера Кинга-младшего и многое другое!
Обзорная экскурсия ⛳ по Вашингтону может начаться в отеле для путешественников или у Мемориала ВМС США, расположенного на авеню Пенсильвания, на полпути между Белым домом и зданием Капитолия США, напротив здания Национального архива, где хранятся исторические документы США «Три Хартии Свободы» (оригинальная Декларация независимости), Конституция и Билль о правах.
Далее в поле зрения находятся Newseum, Kанадское посольство и Национальная галерея искусств. В поле зрения появляется Капитолий США, где мы увидим панорамный вид на Национальный торговый центр и его Смитсоновские музеи 🖼 (самый большой музейный комплекс в мире) длиной в две мили, а также Монумент Вашингтона (самый высокий, отдельно стоящее каменное сооружение в мире)
По пути в Белый дом мы проедем через Ботанический сад, Мемориал Гранта, Мемориал ВМС США, Министерство юстиции Роберта Ф. Кеннеди и Федеральное бюро расследований имени Дж. Эдгара Гувера.
Прибыв к Белoму дому, мы увидим резиденцию президента и его семьи, а также административное здание Эйзенхауэра. Эта остановка также включает в себя прогулку 👣 мимо парка Лафайет, в честь маркиза де Лафайета, лидера французских революционных сил.
По пути мы увидим Национальный мемориал Второй мировой войны через Национальный штаб-квартиру Американского Красного Креста, Дочерей американской революции, Организацию американских государств (ОАГ), представляющую США, Канаду и 35 стран Латинской Америки.
Вперед к нашей следующей остановке - Мемориалу доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, посвященному в 2011 году, расположенному прямо через Приливный бассейн.
В пешеходной части тура мы поднимемся по ступеням Мемориала Линкольна, чтобы осмотреть всемирно известную статую 16-го президента Америки. Рядом находится 5-минутная прогулка к Мемориалу Кореи и Мемориалу ветеранов Вьетнама. Мы заканчиваем тур рядом с Мемориалoм Военно-морского флота США или в гостиницe путешественников.
Что входит
  • Гид и Транспорт
Что не входит
  • Обед и любые потенциальные входные билеты не включены
Начало
🚩 701 Pennsylvania Ave NW, (Мемориал ВМC), или в гос
Место завершения
🏁 701 Pennsylvania Ave NW, (Navy Memorial), или в гостиницe путешественников.
Основные достопримечательности Вашингтона
Основные достопримечательности Вашингтона
Основные достопримечательности Вашингтона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
IGuide T.
IGuide T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Вашингтоне

С чего начинается Вашингтон
$180
1.5 часа
С чего начинается Вашингтон
7 отзывов
Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города
Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
$350
3 часа
Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
Авиа — тур на Ниагарские водопады
$1 450
14 часов
Авиа — тур на Ниагарские водопады
Поездка в Бостон
$1 250
12 часов
Поездка в Бостон
Филадельфия + Атлантик-Сити
$950
12 часов
Филадельфия + Атлантик-Сити
Поездка в Вашингтон
$1 150
14 часов
Поездка в Вашингтон