Мы посетим несколько самых знаковых памятников - здание Капитолия США, Белый дом, Мемориал Линкольна, Мемориал Мартина Лютера Кинга-младшего и многое другое!

Обзорная экскурсия ⛳ по Вашингтону может начаться в отеле для путешественников или у Мемориала ВМС США, расположенного на авеню Пенсильвания, на полпути между Белым домом и зданием Капитолия США, напротив здания Национального архива, где хранятся исторические документы США «Три Хартии Свободы» (оригинальная Декларация независимости), Конституция и Билль о правах.

Далее в поле зрения находятся Newseum, Kанадское посольство и Национальная галерея искусств. В поле зрения появляется Капитолий США, где мы увидим панорамный вид на Национальный торговый центр и его Смитсоновские музеи 🖼 (самый большой музейный комплекс в мире) длиной в две мили, а также Монумент Вашингтона (самый высокий, отдельно стоящее каменное сооружение в мире)

По пути в Белый дом мы проедем через Ботанический сад, Мемориал Гранта, Мемориал ВМС США, Министерство юстиции Роберта Ф. Кеннеди и Федеральное бюро расследований имени Дж. Эдгара Гувера.

Прибыв к Белoму дому, мы увидим резиденцию президента и его семьи, а также административное здание Эйзенхауэра. Эта остановка также включает в себя прогулку 👣 мимо парка Лафайет, в честь маркиза де Лафайета, лидера французских революционных сил.

По пути мы увидим Национальный мемориал Второй мировой войны через Национальный штаб-квартиру Американского Красного Креста, Дочерей американской революции, Организацию американских государств (ОАГ), представляющую США, Канаду и 35 стран Латинской Америки.

Вперед к нашей следующей остановке - Мемориалу доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, посвященному в 2011 году, расположенному прямо через Приливный бассейн.

В пешеходной части тура мы поднимемся по ступеням Мемориала Линкольна, чтобы осмотреть всемирно известную статую 16-го президента Америки. Рядом находится 5-минутная прогулка к Мемориалу Кореи и Мемориалу ветеранов Вьетнама. Мы заканчиваем тур рядом с Мемориалoм Военно-морского флота США или в гостиницe путешественников.