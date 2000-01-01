Что вас ожидает:
- Центральная площадь
- Памятник Исмаила Сомони
- Холм Курган
- Музей Бибиханум
- Центральный парк
- Рынок Фровон
- Музей Авесто
- Холм Аджина-Тепе
Чем за 53 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Аджина-Тепе, руины буддийского монастыря VII–VIII столетий находится в 20 километров от города Бохтара или 120 километров от города Душанбе в южной части Таджикистана.
Здесь обнаружены святилища, ступы, изображения на стенах, кельи, статуи. Самая интересная находка – скульптура лежащего Будды, длина которой достигает 12 метров.
В 1961 году сюда прибыли археологи и начали раскопки, в ходе которых обнаружено более 500 предметов искусства: статуй, рельефов, настенных изображений, оставшихся от культовых и жилых комнат монастыря. Ученые, посетившие Курган-Тюбе (Бохтар), пришли к выводу, что данное строение включало в себя две части, а именно монастырскую и храмовую. Кроме того, здесь была пара прямоугольных двориков, вокруг которых возвышались строения и толстые стены. В одном из них располагалась Большая ступа. Это место для хранения ценных предметов или обозначения культовых строений. По краям двора располагались Малые ступы аналогичной формы. Монастырь был невероятно красивым, своды и стены его декорированы росписью. Сегодня каждый, кто живет в г. Бохтар (Курган-Тюбе), может гордиться этим былым великолепием и представлять, насколько здесь было восхитительно в давние времена. В стенах располагались ниши, где стояли маленькие и крупные фигурки Будды. Большинство скульптур в Аджина-Тепе посвящались именно ему. Наиболее интересной находкой стала гигантская статуя Будды, выполненная из глины, обнаруженная в 1966 году в коридоре здания.
Программа
- 09:00 – сбор туристов из гостиницы в г. Душанбе и направляемся в г. Бохтар;
- 11:00 - прибытие в г. Бохтар, посещение Центральной площади города Бохтар, где расположены памятник Исмаила Сомони, государственный флаг и государственный герб, включая площадь 70-летии Вахшской долины:.
Бохтар (Курган-Тюбе) — город на юго-западе Таджикистана, административный центр Хатлонской области. Он расположен в 100 км. к югу от Душанбе, в центре богатого оазиса в долине реки Вахш. Согласно древним источникам, Курган-Тюбинский оазис возник во времена Кушанского царства. Это уже был большой город со своей валютой. В конце VII века он попал под власть арабов. Недалеко от Бохтара, на берегу реки Вахш, находятся развалины города X—XIII вв. Левакант, вероятно, вместе с Бохтаром, входившего в состав обширного оазиса. В середине 20 века археологи обнаружили древние водопроводы, кирпичные колодцы и укрепления с башнями. Этот город был одним из крупнейших поселений древней Бактрии и занимал сравнительно большую территорию в 43 га. Этот оазис был разрушен монгольским нашествием Чингизхана;
Музей
- 13:00 - обед в национальной чайхане;
- 14:30 - посещение центрального парк и рынка Фаровон;
- 15:00 - областной музей Авесто, объединяет много историй древнего Хатлона;
- 16:00 - направление в сторону Вахшский район, где располежно Холм Аджина-Теппе;
- 17:00 - посещение Холм Аджина-Тепе, в прошлом будийский монастырь:.
Аджина-Тепе, руины буддийского монастыря VII–VIII вв., расположены в 20 км. от г. Бохтар или в 120 км. от г. Душанбе в южной части Таджикистана. Здесь были найдены святилища, ступы, изображения на стенах, кельи, статуи. Самая интересная находка – скульптура лежащего Будды, длина которой достигает 12 метров;
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида Обед Входные билеты в объекты посещения
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.