09:00 – сбор туристов из гостиницы в г. Душанбе и направляемся в г. Бохтар;

11:00 - прибытие в г. Бохтар, посещение Центральной площади города Бохтар, где расположены памятник Исмаила Сомони, государственный флаг и государственный герб, включая площадь 70-летии Вахшской долины:.

Бохтар (Курган-Тюбе) — город на юго-западе Таджикистана, административный центр Хатлонской области. Он расположен в 100 км. к югу от Душанбе, в центре богатого оазиса в долине реки Вахш. Согласно древним источникам, Курган-Тюбинский оазис возник во времена Кушанского царства. Это уже был большой город со своей валютой. В конце VII века он попал под власть арабов. Недалеко от Бохтара, на берегу реки Вахш, находятся развалины города X—XIII вв. Левакант, вероятно, вместе с Бохтаром, входившего в состав обширного оазиса. В середине 20 века археологи обнаружили древние водопроводы, кирпичные колодцы и укрепления с башнями. Этот город был одним из крупнейших поселений древней Бактрии и занимал сравнительно большую территорию в 43 га. Этот оазис был разрушен монгольским нашествием Чингизхана;

2:00 - холм Курган, основной и исторический достопримечательности города, там же Музей Бибиханум:.

Музей