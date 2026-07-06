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отличным чувством юмора.

Маршрут был продуман до мелочей: мы двигались в комфортном темпе, не смотря на жару, он обеспечил водичкой, старался чтобы я не устала от жары, увидели самые красивые локации-Национальный музей, парк Рудаки,поднялись на монумент Свободы, центральный рынок и др.

Я одна из тех людей, которые объездили многие города России и стран СНГ. ни капли не преувеличив, я могу сказать что Шарифджон занимает одной из первых мест как настоящий профессионал в моем топе гидов разных стран.

Не могу не опровергнуть такой негативный о нем отзыв буквально несколько дней назад опубликованный. Человек имеет высшее лингвистическое образование, знает с совершенстве несколько языков и назвать его безграмотным … …. это полная чушь!! Приведу пример - мы ходили по рынку, пара немецких туристов не могла разобраться в товарах, которые им предлагали, Шарифджон очень корректно, дружелюбно им объяснил, пошутил, оказал внимание как гостям. Наверное, если люди хотят найти негатив, они найдут его везде!! Проще тогда сидеть дома 🤔.

Шарифджон, желаю Вам успехов в Вашей нелегкой работе с людьми, благодарных туристов и не терять веру в людей.

Однозначно рекомендую и экскурсию и гида