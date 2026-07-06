Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 20 550 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 8110 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 8990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
Из Душанбе - к природным сокровищам в горах Таджикистана (входные билеты и обед включены)
Начало: На ул. Бухоро
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
2934 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
Прогуляться вдоль легендарного высокогорного озера в форме сердца и увидеть гигантский водопад
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Душанбе без жары: вечерняя прогулка по столице
Знакомство с главными достопримечательностями и скрытыми уголками города в комфортной прохладе
Начало: У Театра оперы и балета ИМ.С. Айни
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено)
Отправиться из Душанбе к древним памятникам, легендам и мифам
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе - сердце Таджикистана
Ощутить атмосферу солнечной столицы, вдохнуть душистые специи и увидеть главное
Начало: У монумента Исмоили Сомони
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг из Варзоба - в Оджук и Кабанье ущелье
Сбежать из Душанбе, провести активный день в горах и сполна насладиться природой
Начало: У водонасосной станции Душанбе
Расписание: ежедневно в 08:00 и 10:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка в ущелье Оджук: каньон и скрытый водопад недалеко от Душанбе
Созерцательный треккинг с гидом-основателем горного клуба
Начало: От вашего места жительства
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 6880 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Семь озёр: туда, где горы шепчут
Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:00
от 50 840 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Искандеркуль - сердце Фанских гор
Отправиться из Душанбе к живописным озёрам и могучему водопаду
Начало: От удобного вам места
10 авг в 09:30
11 авг в 08:00
от 27 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
Ощутить ритм столицы Таджикистана - и не устать
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 25 420 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от 22 487 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Алауддин: озёра цвета неба
Ощутить магию гор и насладиться невероятными пейзажами в поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:30
от 40 839 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная прогулка по Душанбе
Познакомьтесь с Душанбе через его музеи, крепости и базары. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру столицы Таджикистана
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Искандеркуль из Душанбе
Начало: Ул. Айни, 48, Отель Хилтон Душанбе
Расписание: Каждый День
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$210 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Душанбе - первое знакомство
Начало: На площади Самани
Завтра в 02:00
10 авг в 01:00
$44.10
$49 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Душанбе - к мистическим скалам «Сорок девушек»
Пройти по долине Чилдухтарон и почувствовать единство природы, истории и культуры
Начало: По месту проживания в Душанбе
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от 32 525 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия-знакомство с Душанбе
Увидеть ключевые локации столицы Таджикистана и ощутить национальный колорит
Завтра в 08:00
11 авг в 09:00
от 20 532 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубое море Нурекского водохранилища
Из Душанбе - к месту, где мощь инженерных технологий соединяется с красотой таджикских гор
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Советский Душанбе: город, который уходит
Увидеть, как меняется столица Таджикской ССР, и познакомиться с её историей
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Душанбе - на Искандеркуль
Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Начало: У места вашего проживания
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от 47 500 ₽
50 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Душанбе в Гиссарскую крепость
История, легенды и архитектура одного из символов Таджикистана
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 10 400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Фанские горы и озеро Искандеркуль (из Душанбе)
Подняться на перевал высотой 2700 м, услышать легенды о драконах и насладиться потрясающими видами
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 21 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Душанбе - город, в котором бьётся сердце Таджикистана
Начало: Мы можем забрать вас из любой гостиницы или хостел...
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$142.50
$150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 5 июл 2026
Прошло отлично. Шарифджон - замечательный экскурсовод с богатым багажом знаний о своём родном городе, с тонким чувством юмора, тактичный, внимательный,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 3 янв 2026
Добрый день! Остались довольны прошедшей экскурсией. Наш гид, Шариф, пунктуальный, доброжелательный и положительный человек. Показал достопримечательности города Душанбе и рассказал много интересных легенд, историй, фактов! Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательная экскурсия: с экскурсов и в прошлое. Поговорили обо всем, о прошлом, о горах… было уютно в компании. Благодарю!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию по Душанбе! За короткое время удалось не просто увидеть главные достопримечательности, но и
Вам был полезен этот отзыв?
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада с его непосредственным участием.
+11
Вам был полезен этот отзыв?
Е
очень интересная, познавательна, душевная экскурсия. рекомендую!! узнали необычные факты о городе
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хотим выразить особую благодарность гиду Баходуру. Мы с мужем в восторге от обзорной экскурсии по Душанбе! Очень интересная и познавательная
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не видела. Экскурсия прошла на
+12
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень профессиональная команда гидов. Продуманный маршрут и "вау-эффект" от мест. Рекомендую! Всё на очень высоком уровне.
Вам был полезен этот отзыв?
13 июня посетила даную экскурсию. Хочу выразить огромную благодарность гиду Шарифджону за потрясающую экскурсию.
Шарифджон рассказывает невероятно увлекательно, с душой и
Шарифджон рассказывает невероятно увлекательно, с душой и
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 160 отзывов в Душанбе
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе
Самые популярные экскурсии в Душанбе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Душанбе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в августе 2026
Сейчас в Душанбе можно забронировать 33 экскурсии от 90 до 50 840 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Ваше путешествие в 2026 году будет неполным без экскурсий в Душанбе. Откройте для себя неизведанные тропы и исторические сокровища столицы Таджикистана. Забронируйте экскурсию прямо сейчас и начните исследование!