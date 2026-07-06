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Экскурсии в Душанбе

Найдено 33 экскурсии в Душанбе на русском языке, цены от 90 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 20 550 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
На машине
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 8110 ₽ за всё до 3 чел.
Гуляем по Душанбе
Пешая
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 8990 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Душанбе
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Пешая
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
На машине
9 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
Из Душанбе - к природным сокровищам в горах Таджикистана (входные билеты и обед включены)
Начало: На ул. Бухоро
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
2934 ₽ за человека
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
Прогуляться вдоль легендарного высокогорного озера в форме сердца и увидеть гигантский водопад
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 2 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Душанбе без жары: вечерняя прогулка по столице
Пешая
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Душанбе без жары: вечерняя прогулка по столице
Знакомство с главными достопримечательностями и скрытыми уголками города в комфортной прохладе
Начало: У Театра оперы и балета ИМ.С. Айни
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
3000 ₽ за человека
Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено)
На машине
Конные прогулки
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено)
Отправиться из Душанбе к древним памятникам, легендам и мифам
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 2 чел.
Душанбе - сердце Таджикистана
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе - сердце Таджикистана
Ощутить атмосферу солнечной столицы, вдохнуть душистые специи и увидеть главное
Начало: У монумента Исмоили Сомони
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Треккинг из Варзоба - в Оджук и Кабанье ущелье
Пешая
6.5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг из Варзоба - в Оджук и Кабанье ущелье
Сбежать из Душанбе, провести активный день в горах и сполна насладиться природой
Начало: У водонасосной станции Душанбе
Расписание: ежедневно в 08:00 и 10:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Прогулка в ущелье Оджук: каньон и скрытый водопад недалеко от Душанбе
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка в ущелье Оджук: каньон и скрытый водопад недалеко от Душанбе
Созерцательный треккинг с гидом-основателем горного клуба
Начало: От вашего места жительства
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 6880 ₽ за всё до 10 чел.
Семь озёр: туда, где горы шепчут
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Семь озёр: туда, где горы шепчут
Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:00
от 50 840 ₽ за человека
Озеро Искандеркуль - сердце Фанских гор
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Искандеркуль - сердце Фанских гор
Отправиться из Душанбе к живописным озёрам и могучему водопаду
Начало: От удобного вам места
10 авг в 09:30
11 авг в 08:00
от 27 500 ₽ за всё до 3 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
Ощутить ритм столицы Таджикистана - и не устать
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 25 420 ₽ за всё до 2 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от 22 487 ₽ за всё до 5 чел.
Алауддин: озёра цвета неба
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Алауддин: озёра цвета неба
Ощутить магию гор и насладиться невероятными пейзажами в поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:30
от 40 839 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка по Душанбе
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная прогулка по Душанбе
Познакомьтесь с Душанбе через его музеи, крепости и базары. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру столицы Таджикистана
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Искандеркуль из Душанбе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Искандеркуль из Душанбе
Начало: Ул. Айни, 48, Отель Хилтон Душанбе
Расписание: Каждый День
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$210 за всё до 3 чел.
Душанбе - первое знакомство
3 часа
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Душанбе - первое знакомство
Начало: На площади Самани
Завтра в 02:00
10 авг в 01:00
$44.10$49 за всё до 4 чел.
Из Душанбе - к мистическим скалам «Сорок девушек»
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Душанбе - к мистическим скалам «Сорок девушек»
Пройти по долине Чилдухтарон и почувствовать единство природы, истории и культуры
Начало: По месту проживания в Душанбе
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от 32 525 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия-знакомство с Душанбе
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия-знакомство с Душанбе
Увидеть ключевые локации столицы Таджикистана и ощутить национальный колорит
Завтра в 08:00
11 авг в 09:00
от 20 532 ₽ за всё до 3 чел.
Голубое море Нурекского водохранилища
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубое море Нурекского водохранилища
Из Душанбе - к месту, где мощь инженерных технологий соединяется с красотой таджикских гор
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Советский Душанбе: город, который уходит
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Советский Душанбе: город, который уходит
Увидеть, как меняется столица Таджикской ССР, и познакомиться с её историей
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Душанбе - на Искандеркуль
На машине
7 часов
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Душанбе - на Искандеркуль
Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Начало: У места вашего проживания
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от 47 500 ₽50 000 ₽ за всё до 2 чел.
Из Душанбе в Гиссарскую крепость
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Душанбе в Гиссарскую крепость
История, легенды и архитектура одного из символов Таджикистана
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 10 400 ₽ за всё до 3 чел.
Фанские горы и озеро Искандеркуль (из Душанбе)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фанские горы и озеро Искандеркуль (из Душанбе)
Подняться на перевал высотой 2700 м, услышать легенды о драконах и насладиться потрясающими видами
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Душанбе - город, в котором бьётся сердце Таджикистана
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Душанбе - город, в котором бьётся сердце Таджикистана
Начало: Мы можем забрать вас из любой гостиницы или хостел...
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$142.50$150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Дата посещения: 5 июл 2026
Прошло отлично. Шарифджон - замечательный экскурсовод с богатым багажом знаний о своём родном городе, с тонким чувством юмора, тактичный, внимательный,
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хорошо знающий русский язык. Он так интересно рассказывал о Душанбе, что мы неожиданно влюбилсь в этот город. Ирина, Ольга из Новокузнецка

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С
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Дата посещения: 3 янв 2026
Добрый день! Остались довольны прошедшей экскурсией. Наш гид, Шариф, пунктуальный, доброжелательный и положительный человек. Показал достопримечательности города Душанбе и рассказал много интересных легенд, историй, фактов! Спасибо.
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Е
Душанбе без жары: вечерняя прогулка по столице
Замечательная экскурсия: с экскурсов и в прошлое. Поговорили обо всем, о прошлом, о горах… было уютно в компании. Благодарю!
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И
Душанбе без жары: вечерняя прогулка по столице
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию по Душанбе! За короткое время удалось не просто увидеть главные достопримечательности, но и
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почувствовать атмосферу города. Было интересно узнать историю, местные традиции и услышать множество любопытных фактов, о которых не прочитаешь в путеводителях.

Отдельно хочется отметить профессионализм, доброжелательность и умение отвечать на любые вопросы. Экскурсия прошла легко, интересно и очень комфортно. Благодаря вам Душанбе открылся с совершенно новой стороны.

Искренне рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом не поверхностно, а действительно понять его культуру и историю. Спасибо за прекрасный день и незабываемые впечатления!

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Ирина
Здравствуй, Душанбе
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада с его непосредственным участием.
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Молодые, креативные, внимательные и отзывчивые ребята. Профессиональный, уверенный водитель, комфортное вождение автомобиля с реально работающим кондиционером (за бортом около +45, многие водители просто открывают окна), вода в машине. Легкая, непрсредственная беседа об истории, местных традициях, современной жизни людей и страны, удивительные локации, знакомство с местной кухней, приятные впечатления от посещения музеев с профессиональными гидами-историками, смотровых площадок, рынка. По дороге ребята помогли решить все необходимые для нас вопросы: купить местную симку, обменять деньги в банке, попробовать в хорошем национальном кафе местные блюда, посетить городской рынок с приобретением местных фруктов, сходить в мечеть с подбором соответствующей одежды, предоставили всю интересующую нас информацию. РЕКОМЕНДЕМ 🫶🏼

16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада+11
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
16.07.2026 были на индивидуальной автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!», нас очень тепло встретила доброжелательная, веселая команда Мухаммада
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Е
Гуляем по Душанбе
очень интересная, познавательна, душевная экскурсия. рекомендую!! узнали необычные факты о городе
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Е
Душанбе, в который хочется вернуться
Хотим выразить особую благодарность гиду Баходуру. Мы с мужем в восторге от обзорной экскурсии по Душанбе! Очень интересная и познавательная
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экскурсия про город, народ. В комфортном темпе и приятной беседе! Обязательно будем рекомендовать. Очень расстроились, когда узнали, что Баходур хозяин горного клуба в Душанбе, а нам завтра улетать и мы не сможем посмотреть природу в компании этого гида 🥹 но значит есть повод вернуться!)

Хотим выразить особую благодарность гиду Баходуру. Мы с мужем в восторге от обзорной экскурсии по Душанбе!
Хотим выразить особую благодарность гиду Баходуру. Мы с мужем в восторге от обзорной экскурсии по Душанбе!
Хотим выразить особую благодарность гиду Баходуру. Мы с мужем в восторге от обзорной экскурсии по Душанбе!
Хотим выразить особую благодарность гиду Баходуру. Мы с мужем в восторге от обзорной экскурсии по Душанбе!+2
Хотим выразить особую благодарность гиду Баходуру. Мы с мужем в восторге от обзорной экскурсии по Душанбе!
Хотим выразить особую благодарность гиду Баходуру. Мы с мужем в восторге от обзорной экскурсии по Душанбе!
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О
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не видела. Экскурсия прошла на
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одном дыхании, настолько быстро сменяются пейзажи и ты теряешься, то ли слева фотографировать, то ли справа, то ли видео снимать. А наш водитель Акрам оказался прекрасным человеком. Сразу возникло чувство, что приехали в гости к родственнику. На обратном пути поели очень вкусной форели. за один день показалось, что прожили целую жизнь, полную приключений и добрых эмоций. Спасибо Оризу за четкую организацию. Только попробуйте не съездить на эту экскурсию! без нее впечатления от страны были бы очень неполными!

Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не+12
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
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А
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
Очень профессиональная команда гидов. Продуманный маршрут и "вау-эффект" от мест. Рекомендую! Всё на очень высоком уровне.
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Елена
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
13 июня посетила даную экскурсию. Хочу выразить огромную благодарность гиду Шарифджону за потрясающую экскурсию.
Шарифджон рассказывает невероятно увлекательно, с душой и
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отличным чувством юмора.
Маршрут был продуман до мелочей: мы двигались в комфортном темпе, не смотря на жару, он обеспечил водичкой, старался чтобы я не устала от жары, увидели самые красивые локации-Национальный музей, парк Рудаки,поднялись на монумент Свободы, центральный рынок и др.
Я одна из тех людей, которые объездили многие города России и стран СНГ. ни капли не преувеличив, я могу сказать что Шарифджон занимает одной из первых мест как настоящий профессионал в моем топе гидов разных стран.
Не могу не опровергнуть такой негативный о нем отзыв буквально несколько дней назад опубликованный. Человек имеет высшее лингвистическое образование, знает с совершенстве несколько языков и назвать его безграмотным … …. это полная чушь!! Приведу пример - мы ходили по рынку, пара немецких туристов не могла разобраться в товарах, которые им предлагали, Шарифджон очень корректно, дружелюбно им объяснил, пошутил, оказал внимание как гостям. Наверное, если люди хотят найти негатив, они найдут его везде!! Проще тогда сидеть дома 🤔.
Шарифджон, желаю Вам успехов в Вашей нелегкой работе с людьми, благодарных туристов и не терять веру в людей.
Однозначно рекомендую и экскурсию и гида

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Всего 160 отзывов в Душанбе

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе

Самые популярные экскурсии в Душанбе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль;
  2. Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе;
  3. Гуляем по Душанбе;
  4. Здравствуй, Душанбе;
  5. Добро пожаловать в солнечный Душанбе.
Что посмотреть в Душанбе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Монумент независимости;
  2. Аллея Рудаки;
  3. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в августе 2026
Сейчас в Душанбе можно забронировать 33 экскурсии от 90 до 50 840 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Ваше путешествие в 2026 году будет неполным без экскурсий в Душанбе. Откройте для себя неизведанные тропы и исторические сокровища столицы Таджикистана. Забронируйте экскурсию прямо сейчас и начните исследование!