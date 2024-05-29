1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Сбежать из шумного города на природу и отдохнуть на берегу самого красивого озера в Таджикистане
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€179 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Познакомиться с таджикской столицей в душевной компании местных жителей
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гуляем по Душанбе
Увидеть самого большого Будду, побывать в чайхане и посмотреть на город с высоты птичьего полёта
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€45 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAngelina29 мая 2024Спасибо гиду Давлату за прекрасную экскурсию на озеро Искандеркуль. Он очень приятный собеседник, узнали много интересных фактов по ходу экскурсии.
- ССветлана24 мая 2024Это одна из самых интересных и познавательных экскурсий, на которую я когда либо попадала!!!! В восторге от Душанбе и от
- ММаргарита8 мая 2024Интересная девушка-гид Азиза, помогла увидеть Душанбе глазами современного жителя, преподнесла как исторические события так и современные интересным живым языком. Легко и приятно с ней общаться.
- ООльга17 апреля 2024Добрый день! Хочу оставить свой отзыв. . Большая благодарность гиду Дилику. В первый день великолепно на позитиве провел экскурсию по
- ВВиктор15 апреля 2024Экскурсия прошла отлично. Гуля рассказала нам много интересной информации о жизни в Таджикистане. Было очень познавательно. Посетили все объекты по программе. Рекомендуем данного гида.
- ААлексей9 апреля 2024Ездили весной, когда в горах было еще много снега! Впечатления не описать. Пока едешь, попадаешь из лета в зиму, потом
- ААнна1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра практически весь день. Благо,
- ООльга21 марта 2024Было интересно Рекомендую посетить экскурсию
- ККсения14 марта 2024Выражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время на связи накануне, в день
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в июне 2024
Сейчас в Душанбе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 179. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 30 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август