Экскурсии Душанбе об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Душанбе на русском языке, цены от 5084 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
На машине
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Пешая
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Гуляем по Душанбе
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Душанбе
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено)
На машине
Конные прогулки
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено)
Отправиться из Душанбе к древним памятникам, легендам и мифам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    26 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия мне очень понравилась-шикарная природа, величественные горы, прекрасный и внимательный гид Бободжон. Получил массу классных впечатлений. Однозначно рекомендую данную поездку всем, кто лучше хочет узнать страну. Огромное спасибо организатору и гиду за проведенное время!
  • Е
    Евгений
    23 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Великолепная поездка
    Великолепная поездка
  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Все очень понравилось, насыщенная и интересная экскурсия, красивые места
  • Я
    Яна
    4 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Нам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождение.
    Нам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождение.
  • Ю
    Юрий
    30 октября 2025
    Гуляем по Душанбе
    Большое спасибо Баходуру. Очень душевно рассказал нам про свой город. Он искренний и интеллигентный человек. Именно такие люди помогают создать
    основное впечатление о незнакомом городе. Можно сказать, что мы увидели его родной город его глазами, и поэтому нам понравился Душанбе. Было интересно. Время пролетело незаметно.

  • Д
    Давид
    19 октября 2025
    Гуляем по Душанбе
    Гид встретил нас у дома, где мы проживали. Он выбрал очень удачный маршрут, чтобы получить общее впечатление о городе. Он
    оказался интересным рассказчиком, много и хорошо знал о городе. Мы увидели и новый горд, и остатки старого. Остаётся только поблагодарить организаторов этой экскурсии.

  • И
    Илья
    26 сентября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно
    советую.
    Важный момент: на озере почти всё - это частные территории. Справа от места куда вас привозят, есть маленький пирс. Идите туда, там самые красивые виды и можно перекусить. В остальных местах суета, хуже вид и за нахождение на территории вздымают деньги.

    Экскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно советую
  • Д
    Дерис
    21 сентября 2025
    Гуляем по Душанбе
    Все понравилось
  • М
    Михаил
    25 августа 2025
    Гуляем по Душанбе
    Интересно и познавательно
  • П
    Павел
    23 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Отличная экскурсия. Наибольшее впечатление произвели смотровая площадка над водопадом, а также само озеро. Также очень красивые горы., особенно при подъезде к озеру.
  • П
    Павел
    21 августа 2025
    Здравствуй, Душанбе
    Экскурсия очень понравилась. За 7 часов мы объехали основные достопримечательности города, в том числе Национальный Музей, Мечеть, Смотровую площадку и
    многие другие. В наиболее важных местах были организованы дополнительные экскурсии со специализированными гидами, что хорошо дополнило программу. Первый рад был в Душанбе, данная экскурсия помогла провести качественное первое знакомство с городом.

  • Н
    Наталья
    20 августа 2025
    Здравствуй, Душанбе
    19 августа 2025 года были на автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!» от туристической компании
    Экскурсию проводил гид Шохрух.
    Мы посетили места согласно экскурсионной
    программы, где Шохрух подробно рассказал о каждом месте, обратил внимание на интересные факты мест Таджикистана.
    Шохрух очень добродушный и отзывчивый, всегда предлагает свою помощь.
    Нам очень понравилось путешествовать по Душанбе с водителем и Шохрухом, комфортная езда и комфортабельный автомобиль с кондиционером и водой для компании из 5 человек.
    Поедем ещё на одну экскурсию именно с этими ребятами. Спасибо за впечатления.
    Рекомендуем!!!👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

    19 августа 2025 года были на автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!» от туристической компании
  • И
    Ирина
    11 августа 2025
    Гуляем по Душанбе
    Мы замечательно провели время с Гулей. Она очень светлый и позитивный человек любящий свой город и страну. Экскурсия была интересной, особенно впечатлил музей древностей. Гуля поделилась массой полезной информации по нашему дальнейшему путешествию, порекомендовала хороший ресторан. Спасибо!
  • П
    Павел
    7 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Озеро красивое! Но больше понравилась даже дорога к нему от Душанбе: горные серпантины, панорамные виды, туннели (местами совсем не освещаемые).
    В самых красивых местах были остановки, даже без просьб с моей стороны. Само озеро Искандеркуль, к сожалению, не удалось осмотреть со всех сторон - не знаю, возможно ли это в принципе. Ехать к озеру лучше в будние дни, т. к. в выходные туда едет много жителей Душанбе. Но надо помнить, что понедельник - санитарный день, да, и на озере тоже: не ко всем местам можно попасть, потому что они находятся на территориях турбаз, санаториев, домов отдыха, у которых в понедельник тот самый санитарный день. Недалеко от озера есть красивый водопад: виден только сбоку, но шум воды впечатляет. В целом - красивая поездка, если у вас есть свободный день в Душанбе.

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в Айнийском районе. Там расположена
    единственная на озере туристическая база Искандаркуль на которой можно отдохнуть, полюбоваться прекрасными видами гор над изумрудной гладью.
    Благодарность водителю Акраму за профессионализм и организатору Оризу за оперативную обратную связь.

    Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в
  • О
    Олег
    4 августа 2025
    Здравствуй, Душанбе
    Всё очень понравилось. Очень интересная и позновательная экскурсия. Красивый город, всё очень монументальное и основательное. Большое спасибо организаторам. Рекомендую данную экскурсию.
  • А
    Александр
    29 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Гуля это просто топ, один из лучших гидов которых я только видел, а видел я очень много гидов. Всем рекомендую 1000% Гулю и экскурсию по Душанбе с ней. Всем рекомендую ее, даже не сомневайтесь, вы кайфанете 100%
  • М
    Милана
    21 июля 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух автомобилях, компанией девушек из 6 человек. Спасибо организаторам!!!
    Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух
  • О
    Ольга
    15 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Спасибо. Нам все понравилось
  • R
    Rodion
    14 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Данная обзорная экскурсия по Душанбе поможет Вам окунуться с головой в историю Таджикистана,несмотря на то, что сам город достаточно молодой.
    А Гуля - настоящий профессионал экскурсионного дела - поможет Вам, помимо ознакомления с интересными историческими фактами, разобраться в нюансах повседневной местной городской жизни.

