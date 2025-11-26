Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Расписание: Ежедневно в 09:00
12 033 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Душанбе - к мистическим скалам «Сорок девушек»
Пройти по долине Чилдухтарон и почувствовать единство природы, истории и культуры
Начало: По месту проживания в Душанбе
Завтра в 05:30
11 дек в 05:30
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий26 ноября 2025Экскурсия мне очень понравилась-шикарная природа, величественные горы, прекрасный и внимательный гид Бободжон. Получил массу классных впечатлений. Однозначно рекомендую данную поездку всем, кто лучше хочет узнать страну. Огромное спасибо организатору и гиду за проведенное время!
- ЕЕвгений23 ноября 2025Великолепная поездка
- ООльга9 ноября 2025Все очень понравилось, насыщенная и интересная экскурсия, красивые места
- ЯЯна4 ноября 2025Нам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождение.
- ЮЮрий30 октября 2025Большое спасибо Баходуру. Очень душевно рассказал нам про свой город. Он искренний и интеллигентный человек. Именно такие люди помогают создать
- ДДавид19 октября 2025Гид встретил нас у дома, где мы проживали. Он выбрал очень удачный маршрут, чтобы получить общее впечатление о городе. Он
- ИИлья26 сентября 2025Экскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно
- ДДерис21 сентября 2025Все понравилось
- ММихаил25 августа 2025Интересно и познавательно
- ППавел23 августа 2025Отличная экскурсия. Наибольшее впечатление произвели смотровая площадка над водопадом, а также само озеро. Также очень красивые горы., особенно при подъезде к озеру.
- ИИрина11 августа 2025Мы замечательно провели время с Гулей. Она очень светлый и позитивный человек любящий свой город и страну. Экскурсия была интересной, особенно впечатлил музей древностей. Гуля поделилась массой полезной информации по нашему дальнейшему путешествию, порекомендовала хороший ресторан. Спасибо!
- ППавел7 августа 2025Озеро красивое! Но больше понравилась даже дорога к нему от Душанбе: горные серпантины, панорамные виды, туннели (местами совсем не освещаемые).
- ЮЮлия4 августа 2025Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в Айнийском районе. Там расположена
- ААлександр29 июля 2025Гуля это просто топ, один из лучших гидов которых я только видел, а видел я очень много гидов. Всем рекомендую 1000% Гулю и экскурсию по Душанбе с ней. Всем рекомендую ее, даже не сомневайтесь, вы кайфанете 100%
- ММилана21 июля 2025Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух автомобилях, компанией девушек из 6 человек. Спасибо организаторам!!!
- ООльга15 июля 2025Спасибо. Нам все понравилось
- RRodion14 июля 2025Данная обзорная экскурсия по Душанбе поможет Вам окунуться с головой в историю Таджикистана,несмотря на то, что сам город достаточно молодой.
- ССергей5 июля 2025Поездка прошла очень хорошо!
Во время поездки можно хорошо узнать природные особенности Таджикистана. Было очень красочно, красиво и эмоционально.
Бобо отличный водитель и гид. Отвечал на все наши вопросы, шел на встречу пожеланиям. Поездка прошла гладко, без эксцессов. Рекомендуем.
- ДДмитрий1 июля 2025Выражаю благодарность и признательность замечательному гиду Гуле за отличную, информативную и интересную пешую экскурсию по Душанбе! У нас получилась приятная и уютная прогулка по центру города!
- AAlexey30 июня 2025Экскурсовод Гуля приятный и лёгкий в общении собеседник. Бытовые и общие вопросы обсуждали с интересом. Но после экскурсии не осталось ощущения наполненностью новыми незабываемыми знаниями о Душанбе и Таджикистане.
