1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
€179 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Катание на сапах на Нурекском водохранилище
Насладитесь катанием на сапах на Нурекском водохранилище. Проедем через Вахдат, попробуем местные лепёшки и пообедаем на берегу
Начало: На улице Бухоро
Завтра в 17:00
11 июля в 09:30
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Искандеркуль из Душанбе: Индивидуальная экскурсия по Фанским горам
Путешествие к высокогорному озеру Искандеркуль, через перевал Анзоб с панорамными видами. Посещение водопада Ниагара и Змеиного озера. Незабываемые впечатления
Начало: Ул. Айни, 48, Hotel Hilton Dushanbe
Расписание: Каждый День
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$195 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина19 июня 2024Очень интересная экскурсия к озеру. По дороге остановились полюбоваться видами перевала. Посетили пещеру Македонского, прошли к водопаду, Змеиному озеру. Озеро
- ЮЮрий18 июня 2024Шикарная поездка была! Другими словами не описать. Ака Ниёзкул великолепный рассказчик и любитель Ходжи Насреддина. Акрам отличный водитель и тоже дал
- ИИгорь15 июня 2024Экскурсия нам понравилась. Озеро красивое. Но особенно впечатляет водопад, действительно маленькая Ниагара:) Экскурсовод рассказал нам много разного и интересного. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в июле 2024
Сейчас в Душанбе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 179 до 195. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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