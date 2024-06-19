Экскурсии на 1 день в Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Душанбе на русском языке, цены от €179. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
179 за всё до 3 чел.
Катание на сапах на Нурекском водохранилище
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
8 часов
Катание на сапах на Нурекском водохранилище
Насладитесь катанием на сапах на Нурекском водохранилище. Проедем через Вахдат, попробуем местные лепёшки и пообедаем на берегу
Начало: На улице Бухоро
Завтра в 17:00
11 июля в 09:30
180 за всё до 7 чел.
Искандеркуль из Душанбе
Индивидуальная
8 часов
Искандеркуль из Душанбе: Индивидуальная экскурсия по Фанским горам
Путешествие к высокогорному озеру Искандеркуль, через перевал Анзоб с панорамными видами. Посещение водопада Ниагара и Змеиного озера. Незабываемые впечатления
Начало: Ул. Айни, 48, Hotel Hilton Dushanbe
Расписание: Каждый День
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$195 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Очень интересная экскурсия к озеру. По дороге остановились полюбоваться видами перевала. Посетили пещеру Македонского, прошли к водопаду, Змеиному озеру. Озеро
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    Искандеркуль очень холодное, красивые пейзажи. Гид Бобо очень вежливый, коммуникабельный, знает историю своей Родины. Очень довольна, рекомендую! Огромное спасибо и процветания!

  • Ю
    Юрий
    18 июня 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Шикарная поездка была! Другими словами не описать. Ака Ниёзкул великолепный рассказчик и любитель Ходжи Насреддина. Акрам отличный водитель и тоже дал
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    много полезной информации. Спасибо им огромное! Ну а горы и реки Таджикистана, и озеро Искандеркуль просто прекрасны! Фанский водопад тоже впечатлил. Мощь. Энергетика зашкаливает! Обязательно приедем ещё. Всем рекомендую!

    Шикарная поездка была! Другими словами не описатьШикарная поездка была! Другими словами не описатьШикарная поездка была! Другими словами не описатьШикарная поездка была! Другими словами не описать
  • И
    Игорь
    15 июня 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия нам понравилась. Озеро красивое. Но особенно впечатляет водопад, действительно маленькая Ниагара:) Экскурсовод рассказал нам много разного и интересного. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в июле 2024
Сейчас в Душанбе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 179 до 195. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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