Гиссарская крепость - один из самых известных исторических памятников Таджикистана был построен для защиты местного населения и торговых караванов от набегов кочевников. Гиссарская крепость и сейчас впечатляет своей мощью и монументальностью, тем более после капитальной реставрации.

Крепость была построена около 2500 лет назад, в период расцвета, когда рядом с Гиссаром проходили маршруты Великого шелкового пути. Сохранившиеся остатки крепостных сооружений были построены в XVI–XIX веках. Гиссарская крепость в Таджикистане является одним из старейших и крупнейших архитектурных памятников Центральной Азии.

Сейчас это музей под открытым небом площадью 86 гектаров, расположенный на месте древнего городища. Она расположена в 30 км. от столицы, города Душанбе.

Долгое время Гиссарская крепость служила резиденцией наместника бухарского эмира и базой, где располагались государственные войска. До настоящего времени от крепости сохранились только частично две цилиндрические башни и сооружения вокруг главных ворот, образующих стрельчатую арку и построенных по указанию бухарского эмира в XVI веке. Крепость достраивалась в XIX веке. Все сооружения возведены из жженого кирпича.

Гиссарская крепость была возведена на склоне большого холма. Высокая крепостная стена толщиной в 1 метр с бойницами для ружей и пушек была построена из обожженного кирпича. Главные ворота имеют традиционный для феодальной военной архитектуры Бухарского эмирата лаконичный и простой вид. В большом стрельчатом проеме крепостной стены были крепкие ворота, которые по обеим сторонам охраняли две мощные цилиндрические сторожевые башни. На вершине башен находились стрелковые площадки с высоким парапетом для защиты воинов и прорезанными бойницами. На толстых кирпичных стенах этого монументального сурового сооружения не было никакого декора, но все равно они смотрелись впечатляюще.

К главному входу в цитадель вели широкие лестницы и террасы, обложенные кирпичом. Внутренняя территория представляла собой большой двор с дворцовым комплексом наместника, бассейном и огромным садом. Напротив, располагалась большая базарная площадь с караван-сараем (средневековой гостиницей) и множеством торговых рядов.

Среди местных жителей ходят легенды о Гиссарской крепости, которых за несколько тысячелетий известной истории накопилось немало. По одной из самых популярных, цитадель построил Афросиб, чтобы защититься от Рустама. Они оба прославленные героические персонажи знаменитой эпической поэмы Фирдоуси "Шахнаме".