Экскурсия по Душанбе

Описание
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Экскурсия по Душанбе
Экскурсия по Душанбе
Ближайшие даты:
7
апр
14
апр

Что вас ожидает:

  • Гисарский Крепост
  • Централный Базар
  • Централный плошад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия по Душанбе, которая познакомит вас со столицей Таджикистана. Вы посетите главные достопримечательности города и его окрестностей: Национальный Музей, Гиссарскую крепость, централный базар и памятник Исмаила Сомони.
Гид и водитель встретят вас в вашем отеле. Программа экскурсии начинается с посещения Национального музея древностей Таджикистана (закрыт по понедельникам), который включает экспонаты истории, естествознания и искусства (Будда в Нирване - один из самых ценных экспонатов музея). Далее посещаем Гиссарскую крепость (30 км. от Душанбе), где вы можете увидеть медресе Кухна. Возвращаемся в Душанбе и посещаем централный базар, памятник Исмаила Сомони и парк Рудаки.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуга гида
  • Входние билети
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в Гостиница
Завершение: После тура отвезем вас в ваш гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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