Экскурсия по Душанбе, которая познакомит вас со столицей Таджикистана. Вы посетите главные достопримечательности города и его окрестностей: Национальный Музей, Гиссарскую крепость, централный базар и памятник Исмаила Сомони.

Гид и водитель встретят вас в вашем отеле. Программа экскурсии начинается с посещения Национального музея древностей Таджикистана (закрыт по понедельникам), который включает экспонаты истории, естествознания и искусства (Будда в Нирване - один из самых ценных экспонатов музея). Далее посещаем Гиссарскую крепость (30 км. от Душанбе), где вы можете увидеть медресе Кухна. Возвращаемся в Душанбе и посещаем централный базар, памятник Исмаила Сомони и парк Рудаки.