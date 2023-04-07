Ближайшие даты:
7
апр
апр
14
апр
апр
Что вас ожидает:
- Гисарский Крепост
- Централный Базар
- Централный плошад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия по Душанбе, которая познакомит вас со столицей Таджикистана. Вы посетите главные достопримечательности города и его окрестностей: Национальный Музей, Гиссарскую крепость, централный базар и памятник Исмаила Сомони.
Гид и водитель встретят вас в вашем отеле. Программа экскурсии начинается с посещения Национального музея древностей Таджикистана (закрыт по понедельникам), который включает экспонаты истории, естествознания и искусства (Будда в Нирване - один из самых ценных экспонатов музея). Далее посещаем Гиссарскую крепость (30 км. от Душанбе), где вы можете увидеть медресе Кухна. Возвращаемся в Душанбе и посещаем централный базар, памятник Исмаила Сомони и парк Рудаки.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуга гида
- Входние билети
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встретим вас в ГостиницаЗавершение: После тура отвезем вас в ваш гостиница
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Душанбе
Индивидуальная
Ориз
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Познакомиться с таджикской столицей в душевной компании местных жителей
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
€49 за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии