Экскурсии на 1 день в Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Душанбе на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
На машине
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Искандеркуль из Душанбе
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Искандеркуль из Душанбе: Индивидуальная экскурсия по Фанским горам
Путешествие к высокогорному озеру Искандеркуль, через перевал Анзоб с панорамными видами. Посещение водопада Ниагара и Змеиного озера. Незабываемые впечатления
Начало: Ул. Айни, 48, Hotel Hilton Dushanbe
Расписание: Каждый День
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$195 за всё до 3 чел.
Катание на сапах на Нурекском водохранилище
На машине
SUP-прогулки
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия к Нурекскому водохранилищу через Вахдат
Насладитесь катанием на сапах на Нурекском водохранилище. Проедем через Вахдат, попробуем местные лепёшки и пообедаем на берегу
Начало: На улице Бухоро
Завтра в 12:30
9 авг в 09:30
180 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    21 июля 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Поездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсию, а так же показал несколько классных мест для чудесных фотографий. Всё понравилось.
    Поездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсиюПоездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсиюПоездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсиюПоездка прошла на отлично. Без каких либо проблем и нюансов. Наш гид Бобо, прекрасно провел экскурсию
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Очень интересная экскурсия к озеру. По дороге остановились полюбоваться видами перевала. Посетили пещеру Македонского, прошли к водопаду, Змеиному озеру. Озеро
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    Искандеркуль очень холодное, красивые пейзажи. Гид Бобо очень вежливый, коммуникабельный, знает историю своей Родины. Очень довольна, рекомендую! Огромное спасибо и процветания!

  • Ю
    Юрий
    18 июня 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Шикарная поездка была! Другими словами не описать. Ака Ниёзкул великолепный рассказчик и любитель Ходжи Насреддина. Акрам отличный водитель и тоже дал
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    много полезной информации. Спасибо им огромное! Ну а горы и реки Таджикистана, и озеро Искандеркуль просто прекрасны! Фанский водопад тоже впечатлил. Мощь. Энергетика зашкаливает! Обязательно приедем ещё. Всем рекомендую!

    Шикарная поездка была! Другими словами не описатьШикарная поездка была! Другими словами не описатьШикарная поездка была! Другими словами не описатьШикарная поездка была! Другими словами не описать

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в августе 2024
Сейчас в Душанбе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 195. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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