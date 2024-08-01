Катание на сапах на Нурекском водохранилище

Нурекское водохранилище поражает голубизной воды и просторными видами.Поездка начинается через живописный Вахдат и серпантинные дороги, где можно обсудить природу и инфраструктуру Таджикистана. На водохранилище вас ждёт прогулка на сапах, а

затем обед на берегу с потрясающим видом. По пути можно остановиться в Вахдате, чтобы купить свежие тандырные лепёшки и попробовать национальные блюда на местном базаре. Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Starex и подходит для взрослых и детей от 6 лет. В стоимость включены лепёшки, арбуз летом и обед на берегу

Описание водной прогулки

Мы отправимся к Нурекскому водохранилищу через город Вахдат — сделаем там остановку, чтобы купить свежие тандырные лепёшки. Также вы можете погулять по местному базару и попробовать национальные блюда.

Проедем через два автодорожных тоннеля и по серпантину и окажемся у водохранилища на закрытой территории. Спустимся к берегу по холмам — и ваша прогулка на сапах начнётся! Пока вы будете наслаждаться водными активностями, мы приготовим для вас обед — картошку и ароматное мясо.

Организационные детали