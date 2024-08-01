Нурекское водохранилище поражает голубизной воды и просторными видами.
Поездка начинается через живописный Вахдат и серпантинные дороги, где можно обсудить природу и инфраструктуру Таджикистана. На водохранилище вас ждёт прогулка на сапах, а
Поездка начинается через живописный Вахдат и серпантинные дороги, где можно обсудить природу и инфраструктуру Таджикистана. На водохранилище вас ждёт прогулка на сапах, а
5 причин купить эту прогулку
- 🚗 Путешествие через живописный Вахдат
- 🌊 Катание на сапах на Нурекском водохранилище
- 🍽️ Обед на берегу с потрясающим видом
- 🍞 Свежие тандырные лепёшки и арбуз летом
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей от 6 лет
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Нурекское водохранилище
- Вахдат
Описание водной прогулки
Мы отправимся к Нурекскому водохранилищу через город Вахдат — сделаем там остановку, чтобы купить свежие тандырные лепёшки. Также вы можете погулять по местному базару и попробовать национальные блюда.
Проедем через два автодорожных тоннеля и по серпантину и окажемся у водохранилища на закрытой территории. Спустимся к берегу по холмам — и ваша прогулка на сапах начнётся! Пока вы будете наслаждаться водными активностями, мы приготовим для вас обед — картошку и ароматное мясо.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Starex
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Тандырные лепёшки (плюс арбуз летом) и обед на берегу входят в стоимость
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Бухоро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Душанбе
Основная моя работа — в сфере ИТ. Путешествия и походы — это моё увлечение. Я побывал во многих странах мира, но больше всего полюбил свою страну за красивую и чистуюЗадать вопрос
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