Сбежать из шумного города на природу и отдохнуть на берегу самого красивого озера в Таджикистане
Приглашаем вас открыть для себя природу Таджикистана. Мы не будем загружать вас лишней информацией, но покажем лучшие уголки нашей страны.
Вы полюбуетесь завораживающими видами на Фанские горы, увидите озеро, в котором кишат змеи, отыщите послание от путешественника Алексея Федченко и сделаете отличные кадры под струями 43-метрового водопада.
Вы полюбуетесь завораживающими видами на Фанские горы, увидите озеро, в котором кишат змеи, отыщите послание от путешественника Алексея Федченко и сделаете отличные кадры под струями 43-метрового водопада.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наш путь к озеру лежит через Варзобское ущелье и один из самых высоких и красивых перевалов Таджикистана — Анзоб. На автомобиле нам предстоит преодолеть 140 километров (3 часа).
- Поднявшись на высоту 2195 метров над уровнем моря, мы окажемся у озера Искандеркуль. Вы прогуляетесь по побережью, полюбуетесь захватывающими видами, узнаете, как переводится название озера, как оно было образовано и при чём здесь Александр Македонский.
- Рядом с Искандеркулем находится ещё несколько природных достопримечательностей. Мы обязательно посетим озеро Змеиное, которое благодаря высокой температуре воды заселено множеством змей. Это отличное место для фотосессий!
- Также мы дойдём до 43-метрового водопада Фанская Ниагара, расположенного на реке, вытекающей из Искандеркуля. Посмотрим на скалу с надписью «Рускiе, 1870», оставленной экспедицией известного учёного и путешественника Алексея Федченко. Затем у вас будет свободное время, чтобы без суеты насладиться пейзажами и пофотографироваться.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota или Hyundai.
- По желанию может заехать на обед в кафе (оплачивается дополнительно).
- Рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой солнцезащитные очки и дождевик.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ориз — ваша команда гидов в Душанбе
Провели экскурсии для 76 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией экскурсий по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском и немецком языках. Работаю с командой профессиональных гидов и водителей. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Таджикистана от руин Панчакента до Памирских гор, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Душанбе
Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду