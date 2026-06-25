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Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль

Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Индивидуальная экскурсия на озеро Искандеркуль в Таджикистане предлагает уникальную возможность насладиться природой Фанских гор. Путешествие начинается через Варзобское ущелье и перевал Анзоб. На высоте 2195 метров над уровнем моря откроется
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вид на озеро Искандеркуль.

Посетите озеро Змеиное и водопад Фанская Ниагара, а также скалу с надписью от экспедиции Алексея Федченко.

Прогулка по побережью, захватывающие виды и свободное время для фотографий сделают этот день незабываемым

5
43 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на Фанские горы
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📸 Отличные возможности для фотосессий
  • 🌊 Посещение озера Змеиное
  • 💧 Водопад Фанская Ниагара
  • 🗿 Историческая скала с надписью «Рускiе, 1870»

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для посещения озера Искандеркуль - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться природными красотами без лишних неудобств. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть чуть ниже. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль

Что можно увидеть

  • Варзобское ущелье
  • Анзобский перевал
  • Озеро Искандеркуль
  • Озеро Змеиное
  • Водопад Фанская Ниагара
  • Скала с надписью «Рускiе, 1870»

Описание экскурсии

  • Наш путь к озеру лежит через Варзобское ущелье и один из самых высоких и красивых перевалов Таджикистана — Анзоб. На автомобиле нам предстоит преодолеть 140 километров (3 часа).
  • Поднявшись на высоту 2195 метров над уровнем моря, мы окажемся у озера Искандеркуль. Вы прогуляетесь по побережью, полюбуетесь захватывающими видами, узнаете, как переводится название озера, как оно было образовано и при чём здесь Александр Македонский.
  • Рядом с Искандеркулем находится ещё несколько природных достопримечательностей. Мы обязательно посетим озеро Змеиное, которое благодаря высокой температуре воды заселено множеством змей. Это отличное место для фотосессий!
  • Также мы дойдём до 43-метрового водопада Фанская Ниагара, расположенного на реке, вытекающей из Искандеркуля. Посмотрим на скалу с надписью «Рускiе, 1870», оставленной экспедицией известного учёного и путешественника Алексея Федченко. Затем у вас будет свободное время, чтобы без суеты насладиться пейзажами и пофотографироваться.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota или Hyundai.
  • По желанию может заехать на обед в кафе (оплачивается дополнительно).
  • Рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой солнцезащитные очки и дождевик.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ориз
Ориз — ваша команда гидов в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1015 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией экскурсий по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском
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и немецком языках. Работаю с командой профессиональных гидов и водителей. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Таджикистана от руин Панчакента до Памирских гор, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
1
3
2
1
О
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не видела. Экскурсия прошла на одном дыхании, настолько быстро сменяются пейзажи и ты теряешься, то
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ли слева фотографировать, то ли справа, то ли видео снимать. А наш водитель Акрам оказался прекрасным человеком. Сразу возникло чувство, что приехали в гости к родственнику. На обратном пути поели очень вкусной форели. за один день показалось, что прожили целую жизнь, полную приключений и добрых эмоций. Спасибо Оризу за четкую организацию. Только попробуйте не съездить на эту экскурсию! без нее впечатления от страны были бы очень неполными!

Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не+8
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не
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Е
Были на данной экскурсии 26.03.2026. Красота необыкновенной природы, величественных гор просто завораживают. Дорога хоть и дальняя (3 часа в одну сторону), но это стоит того! С нами был гид Дилик,
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по дороге рассказывал о колорите и истории Таджикистана, отвечал на наши вопросы. Дорога серпантинная, много галерей, несколько длинных тоннелей. Дилик не только хороший гид, но и опытный водитель, поэтому мы себя чувствовали в полной безопасности. Озеро Искандеркуль находится в очень красивом месте, его окружают горы. Также впечатлил водопад - мощный поток воды! Рекомендую данную экскурсию для посещения.

Были на данной экскурсии 26.03.2026. Красота необыкновенной природы, величественных гор просто завораживают. Дорога хоть и дальняя
Были на данной экскурсии 26.03.2026. Красота необыкновенной природы, величественных гор просто завораживают. Дорога хоть и дальняя
Были на данной экскурсии 26.03.2026. Красота необыкновенной природы, величественных гор просто завораживают. Дорога хоть и дальняя
Были на данной экскурсии 26.03.2026. Красота необыкновенной природы, величественных гор просто завораживают. Дорога хоть и дальняя
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Пати
Замечательная вышла у нас поездка в Фанские горы. Отличный гид Боб. Хороший рассказчик, надежный и спокойный водитель, мы ехали с комфортом на классной машине, слушали про страну и смотрели в окна на горы. Удивительно красивый Таджикистан, невероятные горы и озера, супер идея для поездки на выходные. Очень рекомендую эту команду! Спасибо большое!!!
Замечательная вышла у нас поездка в Фанские горы. Отличный гид Боб. Хороший рассказчик, надежный и спокойный
Замечательная вышла у нас поездка в Фанские горы. Отличный гид Боб. Хороший рассказчик, надежный и спокойный
Замечательная вышла у нас поездка в Фанские горы. Отличный гид Боб. Хороший рассказчик, надежный и спокойный
Замечательная вышла у нас поездка в Фанские горы. Отличный гид Боб. Хороший рассказчик, надежный и спокойный
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И
Это был индивидуальный тур. Были я, мама моя и гид-водитель. Гид приехал за нами в отель вовремя. Машина отличная, комфортная. Рассказы были интересные. Много узнали о Таджикистане. Остановки для фотографий были. Природа замечательная. Озеро поймали в момент тишины, гладкое как зеркало. Всё прошло отлично!
Это был индивидуальный тур. Были я, мама моя и гид-водитель. Гид приехал за нами в отель
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Татьяна
30 апреля нам посчастливилось побывать на великолепнейшей экскурсии: Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль.
Поездка превзошла все ожидания! Экскурсию проводил Bobojon. Великолепный водитель, отличный рассказчик, рассказывал и непринужденно и спокойно, виртуозно управляя
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машиной, что не так то и просто в на таких горных маршрутах, и просто хороший, душевный, интеллектуальный, человек, профессионал своего дела, свободно владеющий не только русским но и английским языками. Время в пути туда и обратно пролетело незаметно, экскурсия прошла на одном дыхании, узнали много нового о Таджикистане, в котором мы впервые, о людях, обычаях… Bobojon сделал наше путешествие незабываемым, учитывал все пожелания с нашей стороны… тем более у меня был День Рождение… и этот день был самым необычным, своевременным и прекрасным подарком! Спасибо за всё!

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А
Большое спасибо организатору Оризу и нашему гиду Хокиму за замечательную экскурсию на Искандеркуль! Хоким - отличный гид и интересный собеседник, очень тактичный, по ходу эскурсии прислушивался к нашим просьбам, и
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с ним почти 9 часов экскурсии, а также долгая дорога пролетели совсем незаметно.
Мы ездили на экскурсию с двумя трехлетними детьми, и, конечно, беспокоились о том, как они перенесут дорогу и пройдут сам маршрут. В результате все прошло просто супер, доехали как будто бы очень быстро, успели всё посмотреть и даже покататься по озеру на катере. В общем, впечатлений море))
Еще раз спасибо!

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