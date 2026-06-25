Индивидуальная экскурсия на озеро Искандеркуль в Таджикистане предлагает уникальную возможность насладиться природой Фанских гор. Путешествие начинается через Варзобское ущелье и перевал Анзоб. На высоте 2195 метров над уровнем моря откроется

вид на озеро Искандеркуль. Посетите озеро Змеиное и водопад Фанская Ниагара, а также скалу с надписью от экспедиции Алексея Федченко. Прогулка по побережью, захватывающие виды и свободное время для фотографий сделают этот день незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения озера Искандеркуль - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться природными красотами без лишних неудобств. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть чуть ниже. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.