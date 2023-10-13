Ориз — ваша команда гидов в Душанбе

Провели экскурсии для 76 туристов

Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией экскурсий по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском и немецком языках. Работаю с командой профессиональных гидов и водителей. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Таджикистана от руин Панчакента до Памирских гор, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни.

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