Индивидуальная экскурсия на озеро Искандеркуль в Таджикистане предлагает уникальную возможность насладиться природой Фанских гор. Путешествие начинается через Варзобское ущелье и перевал Анзоб. На высоте 2195 метров над уровнем моря откроется
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды на Фанские горы
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📸 Отличные возможности для фотосессий
- 🌊 Посещение озера Змеиное
- 💧 Водопад Фанская Ниагара
- 🗿 Историческая скала с надписью «Рускiе, 1870»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения озера Искандеркуль - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться природными красотами без лишних неудобств. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть чуть ниже. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Варзобское ущелье
- Анзобский перевал
- Озеро Искандеркуль
- Озеро Змеиное
- Водопад Фанская Ниагара
- Скала с надписью «Рускiе, 1870»
Описание экскурсии
- Наш путь к озеру лежит через Варзобское ущелье и один из самых высоких и красивых перевалов Таджикистана — Анзоб. На автомобиле нам предстоит преодолеть 140 километров (3 часа).
- Поднявшись на высоту 2195 метров над уровнем моря, мы окажемся у озера Искандеркуль. Вы прогуляетесь по побережью, полюбуетесь захватывающими видами, узнаете, как переводится название озера, как оно было образовано и при чём здесь Александр Македонский.
- Рядом с Искандеркулем находится ещё несколько природных достопримечательностей. Мы обязательно посетим озеро Змеиное, которое благодаря высокой температуре воды заселено множеством змей. Это отличное место для фотосессий!
- Также мы дойдём до 43-метрового водопада Фанская Ниагара, расположенного на реке, вытекающей из Искандеркуля. Посмотрим на скалу с надписью «Рускiе, 1870», оставленной экспедицией известного учёного и путешественника Алексея Федченко. Затем у вас будет свободное время, чтобы без суеты насладиться пейзажами и пофотографироваться.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota или Hyundai.
- По желанию может заехать на обед в кафе (оплачивается дополнительно).
- Рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой солнцезащитные очки и дождевик.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ориз — ваша команда гидов в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1015 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией экскурсий по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Люди, это просто крутейшая экскурсия. Путешествую уже 30 лет, но таких шикарных горных пейзажей ещё не видела. Экскурсия прошла на одном дыхании, настолько быстро сменяются пейзажи и ты теряешься, то
+8
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Е
Были на данной экскурсии 26.03.2026. Красота необыкновенной природы, величественных гор просто завораживают. Дорога хоть и дальняя (3 часа в одну сторону), но это стоит того! С нами был гид Дилик,
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Замечательная вышла у нас поездка в Фанские горы. Отличный гид Боб. Хороший рассказчик, надежный и спокойный водитель, мы ехали с комфортом на классной машине, слушали про страну и смотрели в окна на горы. Удивительно красивый Таджикистан, невероятные горы и озера, супер идея для поездки на выходные. Очень рекомендую эту команду! Спасибо большое!!!
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И
Это был индивидуальный тур. Были я, мама моя и гид-водитель. Гид приехал за нами в отель вовремя. Машина отличная, комфортная. Рассказы были интересные. Много узнали о Таджикистане. Остановки для фотографий были. Природа замечательная. Озеро поймали в момент тишины, гладкое как зеркало. Всё прошло отлично!
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30 апреля нам посчастливилось побывать на великолепнейшей экскурсии: Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль.
Поездка превзошла все ожидания! Экскурсию проводил Bobojon. Великолепный водитель, отличный рассказчик, рассказывал и непринужденно и спокойно, виртуозно управляя
Поездка превзошла все ожидания! Экскурсию проводил Bobojon. Великолепный водитель, отличный рассказчик, рассказывал и непринужденно и спокойно, виртуозно управляя
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А
Большое спасибо организатору Оризу и нашему гиду Хокиму за замечательную экскурсию на Искандеркуль! Хоким - отличный гид и интересный собеседник, очень тактичный, по ходу эскурсии прислушивался к нашим просьбам, и
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