Описание экскурсииЭто путешествие — встреча с горами, снегом и свежим воздухом на самом известном горнолыжном курорте Таджикистана. Мы отправимся туда, где вершины уходят в облака, а панорамы захватывают дух. Во время поездки гости смогут прогуляться по курорту, подняться на канатной дороге, увидеть Сафед-дару сверху, сделать незабываемые фотографии и насладиться видом на заснеженные вершины. Зимой — катание на лыжах, сноуборде или санках; летом — прогулки, чистый воздух и горные пейзажи
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжный курорт Сафед-дара - главный центр отдыха с трассами для катания, подъемниками и кафе
- Канатная дорога - панорамный подъем на вершину, откуда открываются виды на снежные пики и долины
- Вершины Фанских гор - живописные горные панорамы, идеальные для фотографий и прогулок
Что включено
- Комфорт трансфер
- Гид - водитель
- Экскурсия
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы (катание на лыжах итд)
- Питание
Место начала и завершения?
Душанбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Душанбе
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафед-Дара: зимнее приключение в горах
Снег, свежий воздух и панорамы высокогорья - всего в 1,5 часах от Душанбе (подъём и спуск включены)
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Сафед-Дара: зимнее приключение в горах в группе
Снег, свежий воздух и панорамы высокогорья - всего в 1,5 часах от Душанбе
Начало: Напротив ТРЦ «Баракат»
Расписание: в воскресенье в 08:00 и 08:30
21 дек в 08:00
28 дек в 08:00
2500 ₽ за человека