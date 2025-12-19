Отправляемся в высокогорье! Вас ждут прогулки по территории курорта «Сафед-Дара», подъём на канатной дороге с панорамными видами на горные хребты и долины, тишина заснеженных вершин, а также свободное время для катания на тюбингах, прогулок и фото. Эта поездка позволит насладиться зимней природой, подарит ощущение покоя и свободы.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Душанбе
В дороге — короткий рассказ гида о регионе, горах, климате и советском прошлом.
8:30–10:30 — прогулка по территории «Сафед-Дара»
Осмотр современных гостиничных комплексов, зон отдыха и трасс. Рассказ о превращении советской базы отдыха в популярный зимний курорт.
11:00–12:00 — подъём на канатной дороге
Незабываемые панорамные виды на горные хребты, долины и заснеженные склоны.
12:00–13:00 — верхняя станция и смотровая площадка
Фотопауза, прогулка. Возможность согреться в кафе с горячим напитком.
13:00–16:00 — свободное время
По желанию: прогулка по территории курорта, отдых в кафе, катание на тюбингах.
16:30–17:30 — возвращение в Душанбе
По пути обсудим:
- Почему именно здесь лежит снег дольше, чем в других местах
- Как горы влияли на образ жизни, архитектуру и традиции местного населения
- Почему некоторые вершины считаются живыми и что скрывается за тишиной высокогорья
- Зачем люди приезжают в «Сафед-Дару» сегодня
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне
- В стоимость входит трансфер и билет на канатную дорогу (подъём и спуск для одного человека)
- Отдельно по желанию оплачивается обед или кофе в кафе на территории курорта — от $5 до $15, прокат снаряжения — от $5
- Программа 4+
- С вами поедет гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад — Организатор в Душанбе
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — команда профессионалов, которая стремится раскрыть всю красоту и уникальность Таджикистана для наших гостей. Мы гордимся своим вниманием к деталям, высокому качеству обслуживания и, конечно, дружелюбному подходу к каждому
