Тур начинается в Бангкоке, откуда вы отправитесь в увлекательное путешествие по четырем странам Юго-Восточной Азии. Вас ждет восхождение на действующий
Описание тура
Организационные детали
После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 1100 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.
Проживание. Будем жить в отелях 3-4* в Бангкоке, Куала-Лумпуре, Сингапуре, на Бали, 2-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки в отелях (кроме отеля в Сингапуре) и прощальный ужин с морепродуктами в 14 день.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Сложность. Программа очень насыщенная, но специальных навыков не требует. День начинаем примерно в 09:00 утра, завтракаем и исследуем города до вечера. В день проходим около 15 км.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по вечернему Бангкоку
Встретимся в Бангкоке — столице Таиланда. Вечером будем гулять по улице Каосан Роуд, самой яркой и тусовочной, где ночью жизнь только начинается.
Королевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гора
Сегодня будем знакомиться с историческими достопримечательностями города. Побываем в Королевском дворце, который служил резиденцией правителей, а затем осмотрим буддийский храм Ват Пхо — считается, что именно здесь зародилось искусство тайского массажа.
Дальше прогуляемся по парку Саранром и поднимемся на Золотую гору к храму Ват Сакет за головокружительным видом на город. А ещё посетим необычную святыню, храм Ратчанадарам Воравихан, второе имя которого — Железный дворец.
Парк Древний Сиам и башня Байок Скай
После завтрака отправимся в парк Древний Сиам — настоящий музей под открытым небом. Здесь собрано множество копий известных памятников и сооружений Таиланда.
Вечером поднимемся на башню Байок Скай и полюбуемся столицей с высоты птичьего полёта.
Куала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынок
Перелетим в Куала-Лумпур. Сегодня вас ждут головокружительные виды со смотровой площадки телебашни Менара, а ещё полюбуемся дворцом султана Абдул-Самада и увидим старейшую в городе мечеть Масджид-Джаме.
Вечером прогуляемся по шумным торговым рядам Центрального рынка в поиске деликатесов, вкусностей и сувениров.
Подъём на башню Петронас и пещеры Бату
Утром побываем на смотровой башне Петронас — город отсюда виден как на ладони, а фотографии получаются невероятно эффектными. Следующая локация — пещеры Бату. В одной из них располагаются святилища, в пещерах музея и художественной галереи собраны коллекции картин и статуй.
Вечером вернёмся в Куала-Лумпур. У вас будет свободное время на шопинг, а завершим насыщенный день, любуясь шоу фонтанов.
Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»
Перелетим в Сингапур, заселимся в отель и поедем в центр города. Полюбуемся уникальным отелем «Марина Бэй» и поднимемся на самый верх. Затем пройдёмся по оранжереям «Облачный лес» и «Цветочный купол» со множеством экзотических растений, водопадом и благоухающими цветами.
Вечером побываем на световом шоу «Садовая рапсодия», в качестве декораций здесь — огромные искусственные деревья.
Индийский и арабский кварталы Сингапура
Продолжаем исследовать Сингапур. На очереди аутентичный квартал Маленькая Индия. Затем побываем в арабском квартале и обязательно загадаем желание у фонтана Богатства.
До вечера у вас будет свободное время, а потом прокатимся на колесе обозрения и насладимся лазерным шоу «Спектра».
Зоопарк Сингапура
Утром отправимся в зоопарк, а в Китайском квартале закупимся сувенирами.
Добро пожаловать на Бали
Перелетим на Бали и заселимся в отель.
Релакс на пляжах Бали
Весь день будем наслаждаться пляжным отдыхом, загорать и купаться.
Пляж Паданг-Паданг
Сегодня будем нежиться на знаменитом пляже Паданг-Паданг, а закат проводим, сидя в кафе в Улувату.
Лес обезьян в Убуде
Поедем в Убуд и погуляем в лесу обезьян, где обитают длиннохвостые макаки. В основе концепции природного парка — индуистское учение о путях к физическому и духовному благополучию, достичь которое человек сможет, лишь находясь в гармонии с миром, природой и богом. И милые обезьянки должны помочь людям достичь здесь гармонию. Лес оборудован дорожками, на территории есть фонтаны и скульптуры. Полюбуемся шумными водопадами и побываем на рисовых террасах.
Подъём на вулкан и встреча рассвета
Ночью выйдем на маршрут — будем восходить на действующий вулкан. Рассвет встретим прямо на вершине, после чего спустимся. Днём у вас будет свободное время.
День на пляже и прощальный ужин
Снова проведём целый день на берегу океана, купаясь в солнечных ваннах и слушая шум волн. Вечером вас ждёт прощальный ужин морепродуктами.
Отъезд
Сегодня — вылет домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 475
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях (кроме отеля в Сингапуре) и ужин с морепродуктами в 14 день
- 3 внутренних перелёта + багаж 20 кг
- Трансферы по всему маршруту (такси, автобусы, метро, рикши, лодки)
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Сим-карта с интернетом в каждой стране
- Страховка на 15 дней
- Виза на Бали
- Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билеты Москва-Бангкок Бали-Москва
- Питание