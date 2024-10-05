Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали

Погрузитесь в мир азиатских чудес с туром, объединяющим культуру, приключения и релакс на пляжах Бали
Представьте себе путешествие, где каждый день приносит что-то новое и удивительное.

Тур начинается в Бангкоке, откуда вы отправитесь в увлекательное путешествие по четырем странам Юго-Восточной Азии. Вас ждет восхождение на действующий
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вулкан, где можно насладиться захватывающими видами. Посещение пещер Бату раскроет перед вами мир древних реликвий и скульптур. В Лесу обезьян вы встретитесь лицом к лицу с дружелюбными обитателями этих мест.

Световое шоу «Садовая рапсодия» в Сингапуре оставит незабываемые впечатления, а оранжереи с цветами покажут всю красоту природы.

Завершение тура на Бали станет идеальным релаксом: пляжи с белоснежным песком, теплый океан и волшебные закаты. Это путешествие станет вашим источником вдохновения и незабываемых впечатлений на долгие годы

Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 1100 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.

Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.

Проживание. Будем жить в отелях 3-4* в Бангкоке, Куала-Лумпуре, Сингапуре, на Бали, 2-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки в отелях (кроме отеля в Сингапуре) и прощальный ужин с морепродуктами в 14 день.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Сложность. Программа очень насыщенная, но специальных навыков не требует. День начинаем примерно в 09:00 утра, завтракаем и исследуем города до вечера. В день проходим около 15 км.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по вечернему Бангкоку

Встретимся в Бангкоке — столице Таиланда. Вечером будем гулять по улице Каосан Роуд, самой яркой и тусовочной, где ночью жизнь только начинается.

Встреча и прогулка по вечернему Бангкоку
2 день

Королевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гора

Сегодня будем знакомиться с историческими достопримечательностями города. Побываем в Королевском дворце, который служил резиденцией правителей, а затем осмотрим буддийский храм Ват Пхо — считается, что именно здесь зародилось искусство тайского массажа.

Дальше прогуляемся по парку Саранром и поднимемся на Золотую гору к храму Ват Сакет за головокружительным видом на город. А ещё посетим необычную святыню, храм Ратчанадарам Воравихан, второе имя которого — Железный дворец.

Королевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гораКоролевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гораКоролевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гораКоролевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гора
3 день

Парк Древний Сиам и башня Байок Скай

После завтрака отправимся в парк Древний Сиам — настоящий музей под открытым небом. Здесь собрано множество копий известных памятников и сооружений Таиланда.

Вечером поднимемся на башню Байок Скай и полюбуемся столицей с высоты птичьего полёта.

Парк Древний Сиам и башня Байок СкайПарк Древний Сиам и башня Байок СкайПарк Древний Сиам и башня Байок СкайПарк Древний Сиам и башня Байок Скай
4 день

Куала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынок

Перелетим в Куала-Лумпур. Сегодня вас ждут головокружительные виды со смотровой площадки телебашни Менара, а ещё полюбуемся дворцом султана Абдул-Самада и увидим старейшую в городе мечеть Масджид-Джаме.

Вечером прогуляемся по шумным торговым рядам Центрального рынка в поиске деликатесов, вкусностей и сувениров.

Куала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынокКуала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынокКуала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынокКуала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынок
5 день

Подъём на башню Петронас и пещеры Бату

Утром побываем на смотровой башне Петронас — город отсюда виден как на ладони, а фотографии получаются невероятно эффектными. Следующая локация — пещеры Бату. В одной из них располагаются святилища, в пещерах музея и художественной галереи собраны коллекции картин и статуй.

Вечером вернёмся в Куала-Лумпур. У вас будет свободное время на шопинг, а завершим насыщенный день, любуясь шоу фонтанов.

Подъём на башню Петронас и пещеры БатуПодъём на башню Петронас и пещеры БатуПодъём на башню Петронас и пещеры БатуПодъём на башню Петронас и пещеры Бату
6 день

Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»

Перелетим в Сингапур, заселимся в отель и поедем в центр города. Полюбуемся уникальным отелем «Марина Бэй» и поднимемся на самый верх. Затем пройдёмся по оранжереям «Облачный лес» и «Цветочный купол» со множеством экзотических растений, водопадом и благоухающими цветами.

Вечером побываем на световом шоу «Садовая рапсодия», в качестве декораций здесь — огромные искусственные деревья.

Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»
7 день

Индийский и арабский кварталы Сингапура

Продолжаем исследовать Сингапур. На очереди аутентичный квартал Маленькая Индия. Затем побываем в арабском квартале и обязательно загадаем желание у фонтана Богатства.

До вечера у вас будет свободное время, а потом прокатимся на колесе обозрения и насладимся лазерным шоу «Спектра».

Индийский и арабский кварталы СингапураИндийский и арабский кварталы СингапураИндийский и арабский кварталы СингапураИндийский и арабский кварталы Сингапура
8 день

Зоопарк Сингапура

Утром отправимся в зоопарк, а в Китайском квартале закупимся сувенирами.

Зоопарк СингапураЗоопарк СингапураЗоопарк СингапураЗоопарк Сингапура
9 день

Добро пожаловать на Бали

Перелетим на Бали и заселимся в отель.

Добро пожаловать на Бали
10 день

Релакс на пляжах Бали

Весь день будем наслаждаться пляжным отдыхом, загорать и купаться.

Релакс на пляжах БалиРелакс на пляжах БалиРелакс на пляжах Бали
11 день

Пляж Паданг-Паданг

Сегодня будем нежиться на знаменитом пляже Паданг-Паданг, а закат проводим, сидя в кафе в Улувату.

Пляж Паданг-ПадангПляж Паданг-ПадангПляж Паданг-ПадангПляж Паданг-Паданг
12 день

Лес обезьян в Убуде

Поедем в Убуд и погуляем в лесу обезьян, где обитают длиннохвостые макаки. В основе концепции природного парка — индуистское учение о путях к физическому и духовному благополучию, достичь которое человек сможет, лишь находясь в гармонии с миром, природой и богом. И милые обезьянки должны помочь людям достичь здесь гармонию. Лес оборудован дорожками, на территории есть фонтаны и скульптуры. Полюбуемся шумными водопадами и побываем на рисовых террасах.

Лес обезьян в УбудеЛес обезьян в УбудеЛес обезьян в УбудеЛес обезьян в Убуде
13 день

Подъём на вулкан и встреча рассвета

Ночью выйдем на маршрут — будем восходить на действующий вулкан. Рассвет встретим прямо на вершине, после чего спустимся. Днём у вас будет свободное время.

Подъём на вулкан и встреча рассветаПодъём на вулкан и встреча рассветаПодъём на вулкан и встреча рассветаПодъём на вулкан и встреча рассвета
14 день

День на пляже и прощальный ужин

Снова проведём целый день на берегу океана, купаясь в солнечных ваннах и слушая шум волн. Вечером вас ждёт прощальный ужин морепродуктами.

День на пляже и прощальный ужинДень на пляже и прощальный ужин
15 день

Отъезд

Сегодня — вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 475
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях (кроме отеля в Сингапуре) и ужин с морепродуктами в 14 день
  • 3 внутренних перелёта + багаж 20 кг
  • Трансферы по всему маршруту (такси, автобусы, метро, рикши, лодки)
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Сим-карта с интернетом в каждой стране
  • Страховка на 15 дней
  • Виза на Бали
  • Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Билеты Москва-Бангкок Бали-Москва
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, время по договорённости
Завершение: Бали, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бангкока

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыНа ноябрьские праздникиПрирода и пейзажи

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