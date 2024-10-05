Представьте себе путешествие, где каждый день приносит что-то новое и удивительное.Тур начинается в Бангкоке, откуда вы отправитесь в увлекательное путешествие по четырем странам Юго-Восточной Азии. Вас ждет восхождение на действующий

вулкан, где можно насладиться захватывающими видами. Посещение пещер Бату раскроет перед вами мир древних реликвий и скульптур. В Лесу обезьян вы встретитесь лицом к лицу с дружелюбными обитателями этих мест. Световое шоу «Садовая рапсодия» в Сингапуре оставит незабываемые впечатления, а оранжереи с цветами покажут всю красоту природы. Завершение тура на Бали станет идеальным релаксом: пляжи с белоснежным песком, теплый океан и волшебные закаты. Это путешествие станет вашим источником вдохновения и незабываемых впечатлений на долгие годы

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Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 1100 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.

Условия отмены:

отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.

отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.

отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.