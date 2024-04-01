Групповые туры Бангкока

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Бангкоке, цены от 2 475 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Авторский тур
14 дней
6 отзывов
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 00:00
18 ноя в 08:00
202 000 за человека
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
2 отзыва
Двухдневное приключение на реке Квай: природа, храмы и деревня слонов
Погрузитесь в мир тропической природы Таиланда, посетите величественные храмы и деревню слонов в уникальном туре на реку Квай
Начало: PTT NGV LPG, 18 Rama II Soi 69, Samae Dam
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 250฿ за человека
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Авторский тур
15 дней
Большое приключение в Азии: экскурсии и отдых на Бали
Погрузитесь в мир азиатских чудес с туром, объединяющим культуру, приключения и релакс на пляжах Бали
Начало: Бангкок, время по договорённости
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$2 475 за человека

Последние отзывы на туры

  • E
    Elena
    1 апреля 2024
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Невероятно интересный тур,хорошо организован,Денис очень внимателен и очень ответственный!!! Интересно с ним общаться и мы узнали многое о странах которые
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    посетили!!! Группа была веселая,мы отлично провели время. уже думаем о следующем туре с вами. рекомедуем всем кому интересны удобные приключения!!!! Спасибо большое за все!!! 🩷

  • Ю
    Юрий
    13 марта 2024
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    С клубом путешественников в первый раз и после путешествия по 5 странам ЮВА нахожусь в полном восторге. Отличная команда профессионалов,
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    которые знают свое дело. Организация всех размещений и трансферов на пять балов. Очень интересная и насыщенная программа. На мой взгляд, это один из тех туров, который точно стоит попробовать тем, кто любит приключения и активный отдых. Отдельная благодарность инструктору - Денису.

  • E
    Elena
    5 марта 2024
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Наш гид была Алена,большая умница, заботилась о нас, наша компания была чуть - чуть возрастной, было очень комфортно. Большое ей
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    спасибо, в е вопросы решались быстро и профессионально, у нас было 2 группы был с нами иногда и Денис потому что группы соединялись тоже большой молодец, когда уже не хватало сил помогал со всем. Алена просто молодец,профи, берегите её

  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
    Было очень приятно вырваться из городских джунглей Бангкока, посмотреть на природу. Очень приятная, адекватная команда экскурсоводов. 'Эко-тропа' в Эраване -
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    прекрасныйе джунгли и водопады, но не дикие (есть обезьяны, змей НЕ видели))), река Квай - милый отельчик, классное утреннее купание в быстроходной воде!!, расслабляющие горячие источники. Из Бангкока не супер утомительно. Из Паттайи - можно посмотреть фильм.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Групповые»

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  3. Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Сколько стоит тур в Бангкоке в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 2 475 до 202 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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