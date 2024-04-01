Авторский тур
14 дней
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 00:00
18 ноя в 08:00
202 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Двухдневное приключение на реке Квай: природа, храмы и деревня слонов
Погрузитесь в мир тропической природы Таиланда, посетите величественные храмы и деревню слонов в уникальном туре на реку Квай
Начало: PTT NGV LPG, 18 Rama II Soi 69, Samae Dam
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 250฿ за человека
Авторский тур
15 дней
Большое приключение в Азии: экскурсии и отдых на Бали
Погрузитесь в мир азиатских чудес с туром, объединяющим культуру, приключения и релакс на пляжах Бали
Начало: Бангкок, время по договорённости
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$2 475 за человека
Последние отзывы на туры
- EElena1 апреля 2024Невероятно интересный тур,хорошо организован,Денис очень внимателен и очень ответственный!!! Интересно с ним общаться и мы узнали многое о странах которые
- ЮЮрий13 марта 2024С клубом путешественников в первый раз и после путешествия по 5 странам ЮВА нахожусь в полном восторге. Отличная команда профессионалов,
- EElena5 марта 2024Наш гид была Алена,большая умница, заботилась о нас, наша компания была чуть - чуть возрастной, было очень комфортно. Большое ей
- ННаталья28 февраля 2024Было очень приятно вырваться из городских джунглей Бангкока, посмотреть на природу. Очень приятная, адекватная команда экскурсоводов. 'Эко-тропа' в Эраване -
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Групповые»
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Сколько стоит тур в Бангкоке в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 2 475 до 202 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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